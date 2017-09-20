Состоялся официальный релиз Swift 4.0! Swift 4 основывается на сильных сторонах Swift 3, обеспечивая большую надежность, стабильность совместимость исходного кода с Swift 3 и улучшая стандартную библиотеку.

Sиift 4.0 является значительным обновлением языка и включает в себя следующие языковые изменения и обновления, которые прошли через процесс Swift Evolution:

Строки Swift 4 включает в себя более быструю и удобную реализацию строк, которая сохраняет правильность Unicode и добавляет поддержку для создания, использования и управления подстроками.



Коллекции Swift 4 добавляет улучшения для создания, использования и управления типами коллекций.



Архивирование и сериализация Swift 4 поддерживает архивирование типов struct и enum и типобезопасную сериализацию внешних форматов, таких как JSON и plist.



Новые режимы совместимости С Swift 4 вам может не понадобиться изменять код, чтобы использовать новую версию компилятора. Компилятор поддерживает два режима: Swift 3.2 и Swift 4.0. Режим указывается флагом -swift-version, который автоматически обрабатывается Swift Package Manager и Xcode.



Документация Обновленная версия «The Swift Programming Language» для Swift 4.0 теперь доступна на Swift.org. Она также доступна бесплатно в магазине iBooks от Apple.



Поддерживаемые платформы Linux Официальные бинарники для Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04 и Ubuntu 14.04 доступны для загрузки.



Apple (Xcode) Swift 4.0 поставляется как часть Xcode 9.



Исходные коды Разработка Swift 4.0 велась в следующих репозиториях на GitHub:

swift;

swift-llvm;

swift-clang;

swift-lldb;

swift-cmark;

swift-corelibs-foundation;

swift-corelibs-libdispatch;

swift-corelibs-xctest;

swift-llbuild;

swift-package-manager;

swift-xcode-playground-support;

swift-compiler-rt;

swift-integration-tests.





>>> Подробности