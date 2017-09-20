Состоялся официальный релиз Swift 4.0! Swift 4 основывается на сильных сторонах Swift 3, обеспечивая большую надежность, стабильность совместимость исходного кода с Swift 3 и улучшая стандартную библиотеку.
Sиift 4.0 является значительным обновлением языка и включает в себя следующие языковые изменения и обновления, которые прошли через процесс Swift Evolution:
- Строки
- Swift 4 включает в себя более быструю и удобную реализацию строк, которая сохраняет правильность Unicode и добавляет поддержку для создания, использования и управления подстроками.
- Коллекции
- Swift 4 добавляет улучшения для создания, использования и управления типами коллекций.
- Архивирование и сериализация
- Swift 4 поддерживает архивирование типов struct и enum и типобезопасную сериализацию внешних форматов, таких как JSON и plist.
- Новые режимы совместимости
- С Swift 4 вам может не понадобиться изменять код, чтобы использовать новую версию компилятора. Компилятор поддерживает два режима: Swift 3.2 и Swift 4.0.
- Режим указывается флагом -swift-version, который автоматически обрабатывается Swift Package Manager и Xcode.
- Документация
- Обновленная версия «The Swift Programming Language» для Swift 4.0 теперь доступна на Swift.org. Она также доступна бесплатно в магазине iBooks от Apple.
Поддерживаемые платформы
- Linux
- Официальные бинарники для Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04 и Ubuntu 14.04 доступны для загрузки.
- Apple (Xcode)
- Swift 4.0 поставляется как часть Xcode 9.
- Исходные коды
- Разработка Swift 4.0 велась в следующих репозиториях на GitHub:
- swift;
- swift-llvm;
- swift-clang;
- swift-lldb;
- swift-cmark;
- swift-corelibs-foundation;
- swift-corelibs-libdispatch;
- swift-corelibs-xctest;
- swift-llbuild;
- swift-package-manager;
- swift-xcode-playground-support;
- swift-compiler-rt;
- swift-integration-tests.
- Разработка Swift 4.0 велась в следующих репозиториях на GitHub:
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