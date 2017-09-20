LINUX.ORG.RU
НовостиApple

Swift 4.0

 ,


0

1

Состоялся официальный релиз Swift 4.0! Swift 4 основывается на сильных сторонах Swift 3, обеспечивая большую надежность, стабильность совместимость исходного кода с Swift 3 и улучшая стандартную библиотеку.

Sиift 4.0 является значительным обновлением языка и включает в себя следующие языковые изменения и обновления, которые прошли через процесс Swift Evolution:

  • Строки
    • Swift 4 включает в себя более быструю и удобную реализацию строк, которая сохраняет правильность Unicode и добавляет поддержку для создания, использования и управления подстроками.

  • Коллекции
    • Swift 4 добавляет улучшения для создания, использования и управления типами коллекций.

  • Архивирование и сериализация
    • Swift 4 поддерживает архивирование типов struct и enum и типобезопасную сериализацию внешних форматов, таких как JSON и plist.

  • Новые режимы совместимости
    • С Swift 4 вам может не понадобиться изменять код, чтобы использовать новую версию компилятора. Компилятор поддерживает два режима: Swift 3.2 и Swift 4.0.
    • Режим указывается флагом -swift-version, который автоматически обрабатывается Swift Package Manager и Xcode.

  • Документация

Поддерживаемые платформы

>>> Подробности

Apple