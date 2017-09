После долгого ожидания, наконец-то открылся Ansible Tower, под названием AWX.

Проект AWX - открытый проект спонсируемый Red Hat, позволяющий пользователям лучше контроллировать свою инфраструктуру.

AWX это upstream проект, на котором будет основываться коммерчески поддерживаемый Tower, по тому же принципу что и Fedora-RHEL, oVirt-RHV, MIQ-CloudForms и т.д.

AWX планируется как часто выпускаемый, быстро развивающийся проект, в котором будет проводиться разработка. Ansible Tower будет основываться на избранных версиях AWX, доработанных для стабильности и долгосрочной поддержки.

Исходники AWX будут доступны под лицензией Apache License 2.0.

Команда AWX на данный момент планирует выпускать новые релизы примерно каждые две недели. Некоторые релизы будут обозначены как «стабильные» (что конечно не означает что их рекомендуют к использованию в продакшене).

Ну и прямая цитата из оригинала:

Q: WHY IS RED HAT DOING THIS?

Because this is what Red Hat does.

Ссылки:

https://www.ansible.com/awx-project-faq

https://github.com/ansible/awx

