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НовостиRed Hat

Ansible AWX — открытый Ansible Tower

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После долгого ожидания, наконец-то открылся Ansible Tower, под названием AWX.

Проект AWX - открытый проект спонсируемый Red Hat, позволяющий пользователям лучше контроллировать свою инфраструктуру.

AWX это upstream проект, на котором будет основываться коммерчески поддерживаемый Tower, по тому же принципу что и Fedora-RHEL, oVirt-RHV, MIQ-CloudForms и т.д.

AWX планируется как часто выпускаемый, быстро развивающийся проект, в котором будет проводиться разработка. Ansible Tower будет основываться на избранных версиях AWX, доработанных для стабильности и долгосрочной поддержки.

Исходники AWX будут доступны под лицензией Apache License 2.0.

Команда AWX на данный момент планирует выпускать новые релизы примерно каждые две недели. Некоторые релизы будут обозначены как «стабильные» (что конечно не означает что их рекомендуют к использованию в продакшене).

Ну и прямая цитата из оригинала:

Q: WHY IS RED HAT DOING THIS?

Because this is what Red Hat does.

Ссылки:

https://www.ansible.com/awx-project-faq

https://github.com/ansible/awx

>>> Подробности

★★★★★

Проверено: Shaman007 ()
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Я буквально на днях думал о том, есть ли какие-то открытые реализации одминки для Ansible наподобие Tower, а тут такой царский подгон! 😄

Все же Красношляпка - красавчики! 😉

Indexator ★★★ ()
Ответ на: комментарий от dyasny

это твоя новость не нужна. Неужели трудно в одном предложении описать?

И да, прикрути что ли спеллчекер. Полноценная новость в таком виде — просто позорище.

demidrol ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от devilinside

Тыкал Ansible Tower. На момент, когда тыкал - он был уг. Возможно, сейчас отдебажат на нищебродах и можно будет внедрять. :)

и как давно его тыкал? Я смотрел триал около года назад, он устраивал во всем, кроме цены :) Может ты просто не осилил?

JB ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от ipeacocks

Вообще много всякого есть для Ansible. Например, Semaphore https://github.com/ansible-semaphore/semaphore. Но конечно он не дотягивает до Tower.

их на самом деле много и все очень кривые и неюзабельные, даже мы сами для себя пытались что то написать подходящие, но в итоге забили

JB ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от dyasny

Пришлось почитать раз ни кто толком не объясняет.

Вот описываю для тех кому лень читать инет.

1. Ansible - очередная управлялка конфигурацией аля чифа или пупета, хз зачем нужно было делать еще одну. ( хотя насколько я помню главный аргумент Патрика по поводу systemd был такой - потому что написано не мной ) Насколько я понял оно фрии, и ты ее можешь спокойно юзать через кли.

2. Товер - это веб рожа к этой Ansible, для тех кто не может кли, и оно уже за деньги.

3. Сабж это веб рожу сделали фрии ...

mx__ ★★★ ()
Последнее исправление: mx__ (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от mx__

хз зачем нужно было делать еще одну.

Chef и Puppet требуют установки клиента. Ansible сам коннектится к таргетам по SSH, Telnet... Это и минус и плюс. С одной стороны - позволяет конфигурить более широкий набор оборудования, с другой - нет проверки актуальности конфигов...

MadMax ()
Ответ на: комментарий от mx__

у ansible и puppet совершенно разные схемы работы. Ansible это просто выполнение определенных действий, а puppet - декларативный язык описания состояния

JB ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от mx__

Разный подход, Ansible - push, Puppet - pull, c Ansible не работал, а Puppet описывает к которому нужно привести клиентскую машину в манифестах, синтаксис и подход написания которых как в Ruby, например вам необходимо на всех машинах класса CentOs/RedHat/Fedora добавить пользователя задав ему пароль, дав домашнюю директорию и права и допустим всем подобным осям установить определенные пакеты, можно эту конфигурацию описать вот как-то так:

case $::osfamily { 'redhat': { package { ['tree', 'vim', 'tmux', 'openssh-server', 'openssh-clients', 'epel-rel ease', 'htop']: ensure => installed, } user { 'adm': ensure => present, name => 'admin', home => '/home/admin', managehome => true, shell => '/bin/bash', password => 't.xOjwLFMiZbc', groups => wheel, } file { 'bashrc': ensure => file, path => '/home/admin/.bashrc', source => 'puppet:///files/test/rhelbashrc', owner => 'admin', group => 'admin', mode => '0644', } } }

После этого клиенты в через определенное заданное время сами заберут настройки и все применят. Очень удобная вещь если вам необходимо например что-то срочно поставить на много-много машин с одним конфигом, отдельные ноды тоже можно описывать; Резюмируя: хороший инструмент.

TrueNameless ()
Ответ на: комментарий от TrueNameless

Подход Ansible проще и прямее. Его легче вписать в пайплайны, легче тестировать и дебажить, и т.п.

При этом и автоматически выкатывание всех конфигов разом сделать не проблема, но как показывает практика гибкое управление и выполнение конкретных наборов задач на конкретных серверах не менее важны.

alpha ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от alpha

Я и не буду утверждать обратное, я не работал с Ansible, потому и не буду что-либо утверждать о его плюсах, говорят и порог вхождения у него ниже. Насчет тестировать - то для этого есть environments, банально те-же test/prod, для дебага - сам puppet-agent тебя остановит если что-то не так с синтаксисом,

а puppet-lint --fix приведет твой код к принятому стандарту. Вполне готовое решение.

TrueNameless ()
Ответ на: комментарий от TrueNameless

Спасибо за ответ.

Насколько я помню для таких дел рубисты юзают свой родной Шеф.

Если парк не большой то можно вообще заюзать фабрику с питона. http://www.fabfile.org/, это конечно не энтепрайзно но просто.

mx__ ★★★ ()
Ответ на: комментарий от TrueNameless

Насчет тестировать - то для этого есть environments, банально те-же test/prod, для дебага - сам puppet-agent тебя остановит если что-то не так с синтаксисом,

это совершенно не о том

alpha ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от mx__

ну идея fabric не нова и не оригинальна, и конечно в ansible она похожа.

Но только ansible это совсем другой уровень реализации. Иерархия переменных, декларативное описание тасков, большая библиотека модулей, Dynamic Inventory..

fabric по сравнению с ansible, это как bash с Python сравнить или, допустим, plain html со статическими генераторами сайтов.

alpha ★★★★★ ()

если кому интересно про сам ansible:

Fedora Infrastructure окончательно переехала с Puppet на Ansible в 2015 https://www.scrye.com/wordpress/nirik/2015/09/25/a-fully-ansible-powered-fedo...

Так что пример полномасштабной production-ready инфраструктуры управляемой с его помощью можно посмотреть тут:

https://infrastructure.fedoraproject.org/cgit/ansible.git/tree/

В этом репозитории полезные README и Naming Conventions и вообще это хороший источник best practices.

alpha ★★★★★ ()

AWX это upstream проект, на котором будет основываться коммерчески поддерживаемый Tower, по тому же принципу что и Fedora-RHEL

То есть Ansible Tower будет свободным? Почему было по-простому не написать?

Zmicier ★★★★ ()
Последнее исправление: Zmicier (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от WereFox

Там же написано: модель и позиционирование на рынке аналогично Федоре: если ты смелый и руки прямые — используй где хочешь, но дяди торгующие «стабильным оттестированным продуктом» и его поддержкой не рекомендуют (иначе бы получилось «пчелы против меда»)

mandala ★★★ ()
Последнее исправление: mandala (всего исправлений: 1)
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Red Hat