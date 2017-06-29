Вышел Manjaro-Architect ISO 17.0.2

Manjaro-Architect ISO - это альтернативный установочный образ Manjaro Linux, использующий консольный сетевой установщик Manjaro-Architect v0.8.13.

Будучи изначально экспериментом члена команды @Chrysostomus, этот проект начался как форк установщика Architect из Archlinux, с упором на некоторые продвинутые и экзотические варианты установки, которых не было в обычных ISO. Но вскоре сообщество уделило проекту больше внимания и за более 6 месяцев интенсивной разработки новый консольный установщик вырос в мощное средство для продвинутых и средних пользователей, набирая все больше популярности.

Что это?

Образ Manjaro-Architect ISO занимает менее 500MB и поставляется без графического окружения, но использует интерфейс командной строки для скачивания и установки последних доступных версий всех необходимых пакетов, что выглядит идеально для дистрибутива с роллинг-релизом.

Также этот вид установки предоставляет практически неограничнную гибкость: с его помощью можно установить как любую официальную или поддерживаемую сообществом редакцию Manjaro, так и специальную систему, настроенную индивидуально с выбором любого DE или WM. Предпочитаемые ядра и драйвера могут быть выбраны вручную или автоматически с помощью Manjaro Hardware Detection.

Manjaro-Architect поддерживает системы инициализации systemd и openrc, шифрование диска и множество файловых систем, включая LVM и btrfs.

Скачать образ можно здесь: https://manjaro.org/get-manjaro/

Туториал по установке: https://forum.manjaro.org/t/installation-with-manjaro-architect-iso/20429

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