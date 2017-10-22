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НовостиOpenOffice

OpenOffice 4.1.4

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19 октября вышла версия 4.1.4 Apache OpenOffice — ведущего офисного пакета с открытыми исходными кодами. Как всегда, доступны сборки на 41 языке под Windows, macOS и GNU/Linux.

Это сопроводительный выпуск, включающий важные исправления ошибок, безопасности, обновлённые словари и исправления сборки. Всем пользователям Apache OpenOffice 4.1.3 или более ранних рекомендуется обновиться.

Важнейшие улучшения:

  • BZ 119208 Нельзя выбрать другой набор иконок (меню «Инструменты → Опции → Просмотр»);
  • BZ 125147 Падение при применении стиля к новому текстовому документу;
  • BZ 127176 Нельзя выбирать разные установленные JRE (меню «Инструменты → Опции → Java»);
  • BZ 127553 Обновление ссылок не работает для разделов в 4.1.4-RC4.

Полный обзор доступен списком в Багзилле.

За полным списком доступным языков и языковых паков проследуйте на страницу загрузки.

Подробности о новых возможностях и улучшениях в этом выпуске доступны в примечаниях к выпуску.

Заинтересованные также могут скачать исходный код.

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Печален конец его... но мавзолей апач не может создавать - только хоронить. Так что LibreOffice закономерно победил, и по развитию опередил OpenOffice лет на 10. Год назад в нашей компании (больше 600 человек) внедрили LO и перевели все документы в ODF. Что же до партнеров - документооборот только в ODF/PDF. Никаких микрософтов. Медленно, но все же переходят компании в России на ODF, и это классно.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

по развитию опередил OpenOffice лет на 10

По развитию чего? Какие собственные невероятные фичи у него за в это время появились, не связанные с Microsoft? Я уж промолчу, что LO всего 7 лет.

grem ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от grem

По развитию всего. На ченжлоги посмотри. В 10 раз чаще и в 100 раз больше. И по стабильности намного лучше. OO крашится при переключении стилей. LOL.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Чего всего? Где конкретика? Употребление тобой круглых чисел подсказывает, что ты ... пытаешься ввести в заблуждение.

Не крашится, а крашился, при определённые условиях и то только в gnome.

По количеству багов точно опередил, за 10 лет не разгрести.

grem ★★★★★ ()
Последнее исправление: grem (всего исправлений: 1)

Давайте не будем врать, никакой он не ведущий. Напомню, там осталось два разработчика и за полгода слелано меньше сотни коммитов. В лучших традициях apache проект мёртв и никому не нужен. Я лично в своё время как только появтлся ООо свалил на него хотя бы потому что он не тянет мразотную жаву.

anonymous ()
OpenOffice