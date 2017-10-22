OpenOffice 4.1.4

19 октября вышла версия 4.1.4 Apache OpenOffice — ведущего офисного пакета с открытыми исходными кодами. Как всегда, доступны сборки на 41 языке под Windows, macOS и GNU/Linux.

Это сопроводительный выпуск, включающий важные исправления ошибок, безопасности, обновлённые словари и исправления сборки. Всем пользователям Apache OpenOffice 4.1.3 или более ранних рекомендуется обновиться.

Важнейшие улучшения: BZ 119208 Нельзя выбрать другой набор иконок (меню «Инструменты → Опции → Просмотр»);

BZ 125147 Падение при применении стиля к новому текстовому документу;

BZ 127176 Нельзя выбирать разные установленные JRE (меню «Инструменты → Опции → Java»);

BZ 127553 Обновление ссылок не работает для разделов в 4.1.4-RC4. Полный обзор доступен списком в Багзилле. За полным списком доступным языков и языковых паков проследуйте на страницу загрузки. Подробности о новых возможностях и улучшениях в этом выпуске доступны в примечаниях к выпуску. Заинтересованные также могут скачать исходный код. Для получения важных уведомлений, таких как обновления продукта и исправления безопасности, подпишитесь на новостную рассылку путём отправки письма по адресу announce-subscribe-AT-openoffice.apache-DOT-org. Следуйте за Apache OpenOffice: >>> 🐥 Twitter

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