Охота на ошибки в LibreOffice 6.0 alpha 1

Разработчики LibreOffice объявили первый сезон охоты на ошибки в грядущей версии LibreOffice 6.0.
Желающие помочь проекту и принять участие должны сделать следующее:
- Начиная с 20 сентября 2017г скачать дистрибутив LibreOffice 6.0 alpha 1 с сервера по адресу http://dev-builds.libreoffice.org/pre-releases/ для своей операционной системы Linux/Windows/macOS соответствующей разрядности.
- Установить офис (возможна параллельная установка рядом с существующей инсталляцией).
- Использовать LibreOffice 6.0 alpha 1 для выполнения своих обычных ежедневных задач.
- При нахождении любой ошибки необходимо:
- Прочитать вот эту статью
- Завести аккаунт в багзилле проекта, если его ещё нет
- Убедиться, что это именно ошибка, а не просто непривычная логика работы программы или какой-то не такой внешний вид. Ошибки в локализации (или отсутствие таковой в некоторых местах) на данной стадии за ошибки не считаются!
- Поискать такую же или похожую ошибку в багзилле проекта по ссылке https://bugs.documentfoundation.org/query.cgi
- Если такой ошибки нет, то завести новую ошибку
- При описании ошибки используйте английский язык, обязательно шаги для воспроизведения ошибки, приветствуются примеры файлов, логи самого LibreOffice, скриншоты и так далее. Чем подробнее опишете проблему, тем легче команде QA воспроизвести ее и тем легче разработчикам ее исправить. Крайне рекомендуется копировать в текст сообщения информацию из диалога Help>About LibreOfficeDev ( вот эту)
- Если вас смущает багзилла или английский, то вы можете написать по-русски на форуме forumooo.ru (доступна форма для поста без регистрации) или на канале IRC #libreoffice-ru в сети freenode (есть веб интерфейс https://webchat.freenode.net/?channels=#libreoffice-ru) для обсуждения ошибки, однако это будет хуже, чем если вы все же напишете напрямую разработчикам в багзиллу
- Если возникают какие-либо вопросы по найденным ошибкам, то напишите на канал LibreOffice QA в сети Freenode ( веб-интерфейс ) или на канал в Telegram @LibreOffice_QA на английском языке
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