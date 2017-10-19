Охота на ошибки в LibreOffice 6.0 alpha 1

Интерфейс на Qt не обязателен. Но на днях была позитивная новость что компания занимающаяся продвижением опенсорса в европе (ЕМНИП в Мюнхене) готовит патчи для интеграции поддержки Qt5 и Plasma 5 в либру. А то код для Qt4 и Plasma 4 уже устарел.

https://eang.it/libreoffice-conference-2017/