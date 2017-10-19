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НовостиOpenOffice

Охота на ошибки в LibreOffice 6.0 alpha 1

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Разработчики LibreOffice объявили первый сезон охоты на ошибки в грядущей версии LibreOffice 6.0.

Желающие помочь проекту и принять участие должны сделать следующее:

  1. Начиная с 20 сентября 2017г скачать дистрибутив LibreOffice 6.0 alpha 1 с сервера по адресу http://dev-builds.libreoffice.org/pre-releases/ для своей операционной системы Linux/Windows/macOS соответствующей разрядности.
  2. Установить офис (возможна параллельная установка рядом с существующей инсталляцией).
  3. Использовать LibreOffice 6.0 alpha 1 для выполнения своих обычных ежедневных задач.
  4. При нахождении любой ошибки необходимо:
    • Прочитать вот эту статью
    • Завести аккаунт в багзилле проекта, если его ещё нет
    • Убедиться, что это именно ошибка, а не просто непривычная логика работы программы или какой-то не такой внешний вид. Ошибки в локализации (или отсутствие таковой в некоторых местах) на данной стадии за ошибки не считаются!
    • Поискать такую же или похожую ошибку в багзилле проекта по ссылке https://bugs.documentfoundation.org/query.cgi
    • Если такой ошибки нет, то завести новую ошибку
    • При описании ошибки используйте английский язык, обязательно шаги для воспроизведения ошибки, приветствуются примеры файлов, логи самого LibreOffice, скриншоты и так далее. Чем подробнее опишете проблему, тем легче команде QA воспроизвести ее и тем легче разработчикам ее исправить. Крайне рекомендуется копировать в текст сообщения информацию из диалога Help>About LibreOfficeDev ( вот эту)
    • Если вас смущает багзилла или английский, то вы можете написать по-русски на форуме forumooo.ru (доступна форма для поста без регистрации) или на канале IRC #libreoffice-ru в сети freenode (есть веб интерфейс https://webchat.freenode.net/?channels=#libreoffice-ru) для обсуждения ошибки, однако это будет хуже, чем если вы все же напишете напрямую разработчикам в багзиллу
  5. Если возникают какие-либо вопросы по найденным ошибкам, то напишите на канал LibreOffice QA в сети Freenode ( веб-интерфейс ) или на канал в Telegram @LibreOffice_QA на английском языке

>>> Подробности

Ответ на: комментарий от anonymous

Интерфейс на Qt не обязателен. Но на днях была позитивная новость что компания занимающаяся продвижением опенсорса в европе (ЕМНИП в Мюнхене) готовит патчи для интеграции поддержки Qt5 и Plasma 5 в либру. А то код для Qt4 и Plasma 4 уже устарел.

https://eang.it/libreoffice-conference-2017/

Behem0th ★★★★★ ()
Последнее исправление: Behem0th (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Behem0th

Qt - это король кроссплатформенных тулкитов. Интерфейсы надо делать только на нем. Про интеграцию в Qt5 и Plasma 5 слышал, по скринам вроде неплохо выглядит, посмотрим. Не люблю когда какая-то отдельная программа выделяется из семейства KDE. То внешний вид вырвиглазен, то диалоги не нативные, гадость...

anonymous ()
OpenOffice