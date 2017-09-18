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taporwave 0.0.3

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taporwave — это бесплатный генератор случайного изменения скорости воспроизведения, написанный на языке Haskell.

Благодаря постоянному изменению скорости достигается эффект низкокачественного кассетного магнитофона с нестабильным лентопротягом; характерной чертой этого эффекта является «завывание» среднечастотного легато, в особенности партий синтезаторов.

В настоящий момент поддерживается только плеер MPV. Запускать его следует с ключами --input-file=/dev/stdin и --audio-pitch-correction=no. Команды изменения скорости подаются на вход плеера через пайп. Сам taporwave можно запускать с опциональными ключами --minBound и --maxBound, задающими соответственно нижний и верхний предел коэффициента умножения частоты. По умолчанию скорость изменяется в диапазоне от 0.8 до 1.2.

Полный пример использования:

/data/progs/haskell/taporwave/taporwave --minBound 0.9 --maxBound 1.1|mpv --no-video --input-file=/dev/stdin --audio-pitch-correction=no /downloads/sound/misc/Tracker\ music\ playlist\ from\ ~1999-gHQYYh7J1O4.webm

Пример получаемого звучания: оригинальная композиция, она же в обработке taporwave.

Доступна сборка для GNU/Linux-cистем с архитектурой процессора x86_64 (md5: d25f5cfe3790417a3debd5ff6ba46dbd). Пользователи других систем могут собрать программу самостоятельно.

Лицензия: WTFPL.

>>> Репозиторий

Ответ на: комментарий от anonymous

Функцию и так можно сделать плагином-фильтром к MPV. А одними входными командами произвольного ушакаливания не напасёшься. По сути, единственная причина, по которой я сделал эту штуку в таком виде — что изначально она была однострочником на баше. Вот если сделать бойлерплейт-фильтр, всё написание шакалятора к которому сводится к написанию собственно функции — тогда, возможно, имеет смысл. И то, лучше вместо этого сделать мостик к уже обкатанным в этой сфере технологиям, например, LADSPA, чем городить ни с чем не совместимый велосипед.

bodqhrohro_promo ()

Сознайся, что набирал в редакторе без автоматически расставляемых отступов? :) (так умеет делать emacs)

И может быть скобки заменить на ($)?

minBoundParser :: Parser String
minBoundParser = strOption $
    long "minBound" <>
    metavar "MIN_BOUND" <>
    value "0.8" <>
    help "Lowest value speed can reach"
dave ★★★★★ ()
Последнее исправление: dave (всего исправлений: 1)

Я, конечно, практически ничего не понимаю в музыке, но кто-нибудь может пояснить, зачем это нужно?

достигается эффект низкокачественного кассетного магнитофона

Я бы понял обратный скрипт, который бы пытался восстанавливать звучание исходно испорченной записи.

Но сознательно моделировать низкокачественное (по словам автора) устройство воспроизведения (фактически, портить звук)?

Зачем???

Serge10 ()
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