taporwave 0.0.3

taporwave — это бесплатный генератор случайного изменения скорости воспроизведения, написанный на языке Haskell.
Благодаря постоянному изменению скорости достигается эффект низкокачественного кассетного магнитофона с нестабильным лентопротягом; характерной чертой этого эффекта является «завывание» среднечастотного легато, в особенности партий синтезаторов.
В настоящий момент поддерживается только плеер MPV. Запускать его следует с ключами
--input-file=/dev/stdin и
--audio-pitch-correction=no. Команды изменения скорости подаются на вход плеера через пайп. Сам taporwave можно запускать с опциональными ключами
--minBound и
--maxBound, задающими соответственно нижний и верхний предел коэффициента умножения частоты. По умолчанию скорость изменяется в диапазоне от 0.8 до 1.2.
Полный пример использования:
/data/progs/haskell/taporwave/taporwave --minBound 0.9 --maxBound 1.1|mpv --no-video --input-file=/dev/stdin --audio-pitch-correction=no /downloads/sound/misc/Tracker\ music\ playlist\ from\ ~1999-gHQYYh7J1O4.webm
Пример получаемого звучания: оригинальная композиция, она же в обработке taporwave.
Доступна сборка для GNU/Linux-cистем с архитектурой процессора x86_64 (md5: d25f5cfe3790417a3debd5ff6ba46dbd). Пользователи других систем могут собрать программу самостоятельно.
Лицензия: WTFPL.
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