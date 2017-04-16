MakiseGUI — свободная библиотека графического интерфейса для микроконтроллеров

Как уже на хабре подметили, обязательно нужна перерисовка только области экрана. Вот рисует GUI часики где-то в углу и ещё какие-то числа иногда обновляются, зачем перегонять всё содержимое экрана (при питании от аккумулятора).

Интересно было бы сравнить с http://www.embeddedlightning.com/ugui/, которым реально пользуются.