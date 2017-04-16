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MakiseGUI — свободная библиотека графического интерфейса для микроконтроллеров

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Существует множество библиотек графического интерфейса для микроконтроллеров и встраиваемых систем, но многие из них имеют ограниченную функциональность, сложны в использовании и интеграции, требуют обязательного использования внешней оперативной памяти, а некоторые стоят больше, чем ваш проект целиком. Поэтому была написана библиотека MakiseGUI.

Цели разработки:

  • Простота использования: писать интерфейс не должно быть сложнее, чем с использованием WindowsForms и т. п.
  • Простота интеграции: встроить и запустить интерфейс в приложении должно быть максимально просто на любом оборудовании или ПО.
  • Чистый С: используется только gnu-c99 и стандартная библиотека.
  • Минимальное потребление ОЗУ: возможность использования на средних микроконтроллерах без внешней памяти (примерно 40 КиБ с цветным дисплеем 320×240).
  • Достаточное количество графических элементов для комфортной разработки, простое добавление новых.
  • Свободная лицензия и бесплатное использование даже в коммерческих проектах.

На данный момент существуют следующие элементы:

  • MButton — кнопка, которая отображает текст посылает события при нажатии.
  • MCanvas — простейший контейнер, который просто содержит элементы.
  • MLable — простейшее текстовое поле.
  • MTextField — текстовое поле, поддерживающее перенос слов и переносы.
  • MSlider — слайдер.
  • MToggle — кнопка, имеющая два состояния.
  • MSlist — список. Может быть как простым списком, так и radio-кнопками или чекбосками. Поддерживает обычные списки и динамические линкованные.
  • MTabs — вкладки. Несколько переключаемых контейнеров.

>>> GitHub

>>> Подробности работы, видео, примеры кода

★★

Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от SL_RU

А куда, если не на хабр?

На опеннет, например. Да мало ли куда еще. Хабр не плохая площадка, но ссылки на неё не долюбливают (хотя бы потому, что там часто куда-то улетают статьи, по воле «нло» ихнего или по воле автора, фиг разберешь).

mandala ★★ ()

В статье на Хабре предлагаю убрать одну «ф» из слова «буфера» вот тут: «Инициализация

Инициализация предполагает только лишь запуск драйвера, задание размеров и выделение памяти для структур и буфферов элементов. <--------

Andrew-R ()

Опять же опечатки наверное (в тексте на Хабре)..

MSlist — список. Может быть как просто списком, так и radioкнопками, так и чекбосками.

тут бы тире, между «радио» и «кнопками»?

/цвет заднего фона | шрифта бортик есть лидвойной бортик

между «ли» и «двойной» пробел пропал.

Andrew-R ()

Как уже на хабре подметили, обязательно нужна перерисовка только области экрана. Вот рисует GUI часики где-то в углу и ещё какие-то числа иногда обновляются, зачем перегонять всё содержимое экрана (при питании от аккумулятора).

Интересно было бы сравнить с http://www.embeddedlightning.com/ugui/, которым реально пользуются.

gag ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от SL_RU

А куда, если не на хабр?

Если еще нет, то налетят с великолепной аргументацией что оно «не торт» и вообще не тру потому что не на англиком языке.

Кстати за бугруом с аналогами хабра все не оче хорошо, в основном разрозненные блоги которые работают как придется и агрегатор на человеческом движке - reddit с жутким дизайном. Хотя в последнее время все больше натыкаюсь на medium и hackernoon

Dred ★★★ ()

Минимальное потребление ОЗУ: возможность использования на средних микроконтроллерах без внешней памяти (примерно 40 КиБ с цветным дисплеем 320×240)

320 * 240 = 76800

так что не надо вводить в заблуждение - при таком разрешении даже убогая 8-битная графика потребует внешнюю память

anonymous ()

Меня сильно смутило слово «бесплатная» (обычно так маркируют проприетарщину), я начал искать лицензию, и только в конце хабрастатьи нашёл, что это MIT. Думаю, стоило бы добавить это в текст новости.

И ещё у меня нубский вопрос - это законченный инструмент для создания прошивки контроллера, или оно должно запускаться поверх чего-то ещё? В статье написано:

Чистый Си. Был использован только gnu-c99 и из библиотек только stdlib

В качестве демонстрации возможностей библиотеки и примеров использования может быть использован проект созданный специально для этих целей ... Может быть скомпиллирован и запущен на любом linux дистрибутиве.

Ну «на linux дистрибутиве» - это, как я понимаю, для отладки и тестирования. А что нужно, чтобы из этого прошивка получилась?

anonymous ()
Разработка