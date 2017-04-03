Голосовые звонки теперь доступны в Telegram

За последние несколько месяцев мы упорно трудились, чтобы убедиться, что звонки телеграмм являются лучшими с точки зрения качества, скорости и безопасности. Ожидание закончилось: сегодня мы запускаем голосовые вызовы в Западной Европе. Остальная часть мира будет получить их очень скоро.

Интерфейс голосового вызова знакомый и простой в использовании, но, как всегда, вы получите кучу инноваций под капотом с Телеграмм.

Безопасный

Вызовы в Телеграмм построены на проверенном временем end-to-end шифрованием секретных чатов Телеграмм. Ключи проверки UI, к которому мы пришли в 2013, чтобы защитить от man-in-the-middle атаки, хорошо служили для Телеграмм (и для других приложений, которые приняли его), но для звонков нам нужно что-то более легкое.

Именно поэтому мы улучшили ключевой механизм обмена. Для того, чтобы убедиться , что ваш звонок 100% безопасен, вы и ваш адресат просто должны сравнить четыре смайлика по телефону. Нет длинных кодов или сложных картинок!

Сверх быстрый

Всякий раз, когда это возможно, ваши звонки будут проходить через соединение равноправных узлов ЛВС (peer-to-peer), используя лучшие аудио кодеки для экономии трафика, обеспечивая кристально чистое качество.

Если соединение равноправных узлов ЛВС (peer-to-peer) не может быть установлено, телеграмм будет использовать ближайший сервер для вас, чтобы соединить вас с человеком, которому вы звоните, самым быстрым из возможных способов. В отличии от других приложений, Телеграмм имеет распределенную инфраструктуру во всем мире, которую мы уже использовали, чтобы доставить ваши текстовые сообщения быстрее, чем другие приложения. Теперь эти серверы будут также использоваться для вызовов.

В ближайшие месяцы мы будем расширять нашу сеть доставки контента по всему миру, чтобы соединение достигало скорости света даже в отдаленных районах.

С поддержкой ИИ

Каждый раз, когда вы делаете голосовой вызов на Телеграмм, нейронная сеть узнает от вашего устройства и устройства вашего оппонента (естественно, не имеет доступа к содержимому разговора, она получает только техническую информацию, такую как скорость сети, задержки при передаче данных, проценты потери пакетов, и т.д.). Машина оптимизирует десятки параметров, основываясь на этом как на входных данных, улучшая качество будущих вызовов на данном устройстве и сети.

Эти параметры также можно регулировать во время разговора, если есть изменения в вашей связи. Телеграмм будет адаптировать и обеспечивает превосходное качество звука на стабильном WiFi - или использовать меньше данных, когда вы находитесь в помещении с плохим качеством связи.

По нашим тестам, телеграмм звонки уже превосходит всех наших конкурентов на сравниваемых соединениях. Но качество Телеграмма звонков будет улучшаться в дальнейшем, пока вы и другие используют их, благодаря встроенному машинному обучению.

Полный контроль

Если вы похожи на нас, вы не любите, когда вас беспокоят. В телеграмм вы можете контролировать, кто может и кто не может позвонить вам с точностью до абонента.

По умолчанию звонки в Телеграмм не тратят много траффика и автоматически адаптироваться к скорости и типу подключения, с тем, чтобы потреблять как можно меньше данных. Но если вы хотите сократить расходы данных на 25-30% за счет качества звука, вы всегда можете включить опцию «использовать меньшего количества данных» параметрах.

Нет Лишним Калориям

Телеграмм является самой мощной платформой обмена сообщениями, но он также известен тем, что самый простой в использовании. Мы хотим сохранить такое положение вещей, и именно поэтому по умолчанию мы не будем загромождать экран дополнительными вкладками и избыточными кнопками.

После того, как вы начнете делать звонки, телеграмм предложит вам добавить вкладку, выделенную для вызовов, на главный экран приложения. Кроме того, вы можете включить вкладку Вызовов справа от раздела Последних вызовов в настройках. На Android вкладка вызова доступна через выдвижное главное меню слева.

Это позволит легко сделать вызов, даже если вы никогда не открывали вкладку звонков. Как только голосовые вызовы будут разрешены для вашей страны, значок телефона будет отображаться на странице каждого профиля. Вы также можете позвонить, нажав на верхнюю панель в чате и выбрать «Вызов». На Android, кнопка вызова в меню «...» в верхней части.

Еще кое-что

Для тех из вас, кто не совершает голосовые вызовы, v.3.18 приносит кое-что другое: прямой контроль над качеством видео, которым вы делитесь. Используйте этот совершенно новый параметр, чтобы выбрать степень сжатия перед отправкой видео. Впервые в истории сообщений, вы можете увидеть, как получатель будет видеть ваше видео, прежде чем вы отправите его.

Приложение будет помнить выбранный коэффициент сжатия и будет использовать его по умолчанию для будущей загрузки видео.

И это все на сегодня. Оставайтесь с нами, там всегда больше приходит!

30 марта 2017 Телеграмм Team