Manjaro Linux 17.0 Gellivara

Manjaro — дистрибутив GNU/Linux, основанный на пакетной базе Arch Linux, но ориентированый на менее опытных пользователей. Официально поставляются live-сборки на основе XFCE4 и KDE Plasma 5, а таже Net Edition для установки по сети, однако присутствуют сборки на основе LXQt, Cinamon, i3wm, JWM, PekWM, Openbox, LXDE, GNOME, Fluxbox, Enlightment, bspwm, Budgie Desktop, MATE и Deepin поддерживаемые сообществом. Для управлением репозиториями используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживется по принципу rolling-release, однако новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме того пользователи имеют доступ к AUR(Arch User Repository).
Основные нововведения:
- Обновлены компоненты KDE:
- Plasma 5.9
- KDE Frameworks 5.31.0
- KDE Applications 16.12
- KDevelop 5.0.4;
- Lazarus 1.6.4
- X.Org Server 1.19
- Pamac 4.3.0 со встроенной поддержкой AUR.
- В Manjaro Settings Manager появилась возможность управления версиями ядра Linux. Предложены пакеты с ядрами от 3.10 до 4.10, а также два пакета с realtime-редакциями.
- Обновлены темы оформления.
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