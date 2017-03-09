Manjaro Linux 17.0 Gellivara

Manjaro — дистрибутив GNU/Linux, основанный на пакетной базе Arch Linux, но ориентированый на менее опытных пользователей. Официально поставляются live-сборки на основе XFCE4 и KDE Plasma 5, а таже Net Edition для установки по сети, однако присутствуют сборки на основе LXQt, Cinamon, i3wm, JWM, PekWM, Openbox, LXDE, GNOME, Fluxbox, Enlightment, bspwm, Budgie Desktop, MATE и Deepin поддерживаемые сообществом. Для управлением репозиториями используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживется по принципу rolling-release, однако новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме того пользователи имеют доступ к AUR(Arch User Repository).

Основные нововведения:

Обновлены компоненты KDE: Plasma 5.9 KDE Frameworks 5.31.0 KDE Applications 16.12 KDevelop 5.0.4;

Lazarus 1.6.4

X.Org Server 1.19

Pamac 4.3.0 со встроенной поддержкой AUR.

В Manjaro Settings Manager появилась возможность управления версиями ядра Linux. Предложены пакеты с ядрами от 3.10 до 4.10, а также два пакета с realtime-редакциями.

Обновлены темы оформления.

>>> Подробный список изменений в пакетах

>>> Новость на Opennet

>>> Подробности