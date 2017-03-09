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НовостиLinux General

Manjaro Linux 17.0 Gellivara

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Manjaro — дистрибутив GNU/Linux, основанный на пакетной базе Arch Linux, но ориентированый на менее опытных пользователей. Официально поставляются live-сборки на основе XFCE4 и KDE Plasma 5, а таже Net Edition для установки по сети, однако присутствуют сборки на основе LXQt, Cinamon, i3wm, JWM, PekWM, Openbox, LXDE, GNOME, Fluxbox, Enlightment, bspwm, Budgie Desktop, MATE и Deepin поддерживаемые сообществом. Для управлением репозиториями используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживется по принципу rolling-release, однако новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме того пользователи имеют доступ к AUR(Arch User Repository).

Основные нововведения:

  • Обновлены компоненты KDE:
    • Plasma 5.9
    • KDE Frameworks 5.31.0
    • KDE Applications 16.12
    • KDevelop 5.0.4;
  • Lazarus 1.6.4
  • X.Org Server 1.19
  • Pamac 4.3.0 со встроенной поддержкой AUR.
  • В Manjaro Settings Manager появилась возможность управления версиями ядра Linux. Предложены пакеты с ядрами от 3.10 до 4.10, а также два пакета с realtime-редакциями.
  • Обновлены темы оформления.

>>> Подробный список изменений в пакетах

>>> Новость на Opennet

>>> Подробности

Дистр вроде неплохой, немного стабильнее арча, но пожалуйста, сделайте нормальную тему по умолчанию, без кислотно изумрудного цвета.

reedych ()
Linux General