Next generation Funtoo

Непонятно, что послужило причиной для Drobbins'а, то ли поломаный обновлением до 1.19 xorg-server на его ноутбуке, то ли конференция хакеров во Львове, а может и то и другое вместе взятое, но изменения теперь касаются всех пользователей дистрибутива.
Что же прошло вместе с летом и пришло с осенью, две основных новости:
- Стильно-модно-молодежно - отказ от
funtoo-stableи
funtoo-stable-hardenedсборок. Связано это с переходом к «next generation of Funtoo Linux». Все усилия сосредоточены на новых фишках, которые будут представлены по мере готовности.
- Версия дерева
ports-2012больше не обновляется.
Взамен мы получаем новую версию дерева
ports-2017 и концепцию «kits» (наборы, комплекты?).
Как говорит сам Drobbins, наборы - это логические части дерева портежей Gentoo, превращенные в оверлеи, с целью поддержания стабильности. Это логические наборы пакетов, реальные оверлеи в системе, смысл которых в большей гибкости по манипулированию стабильным и экспериментальным кодом.
Т.е., можно иметь последнюю версию gimp и стабильный xorg-server, не меняя всё дерево в целом на
funtoo-stable.
Мантра нового подхода: «Если моя система становится нестабильной, то это только из-за моего желания использовать экспериментальный софт, а не из-за того, что я делаю регулярно emerge -auDN @world.»
Переключение на новый мета-репозиторий:
# install -d /var/git
# cd /var/git
# git clone https://github.com/funtoo/meta-repo.git
# cd meta-repo
# git submodule init
# git submodule update
# rm /usr/share/portage/config/repos.conf
# mv /etc/portage/repos.conf /etc/portage/repos.conf.bak
# ln -s /var/git/meta-repo/repos.conf /etc/portage/repos.conf
# chown -R portage:portage /var/git/meta-repo
Для управления бранчами используется мета-инструмент
app-admin/ego. Пример
/etc/ego.conf:
[kits]
python-kit = 3.6-prime
xorg-kit = 1.19-prime
Из-за изменения способа обработки PYTHON_TARGETS есть проблемы с мультиплексированием Python для отдельных пакетов.
Ссылки на оригинальные новости: