Next generation Funtoo

Непонятно, что послужило причиной для Drobbins'а, то ли поломаный обновлением до 1.19 xorg-server на его ноутбуке, то ли конференция хакеров во Львове, а может и то и другое вместе взятое, но изменения теперь касаются всех пользователей дистрибутива.

Что же прошло вместе с летом и пришло с осенью, две основных новости:

Стильно-модно-молодежно - отказ от funtoo-stable и funtoo-stable-hardened сборок. Связано это с переходом к «next generation of Funtoo Linux». Все усилия сосредоточены на новых фишках, которые будут представлены по мере готовности.

и сборок. Связано это с переходом к «next generation of Funtoo Linux». Все усилия сосредоточены на новых фишках, которые будут представлены по мере готовности. Версия дерева ports-2012 больше не обновляется.

Взамен мы получаем новую версию дерева ports-2017 и концепцию «kits» (наборы, комплекты?).

Как говорит сам Drobbins, наборы - это логические части дерева портежей Gentoo, превращенные в оверлеи, с целью поддержания стабильности. Это логические наборы пакетов, реальные оверлеи в системе, смысл которых в большей гибкости по манипулированию стабильным и экспериментальным кодом.

Т.е., можно иметь последнюю версию gimp и стабильный xorg-server, не меняя всё дерево в целом на funtoo-stable .

Мантра нового подхода: «Если моя система становится нестабильной, то это только из-за моего желания использовать экспериментальный софт, а не из-за того, что я делаю регулярно emerge -auDN @world.»

Переключение на новый мета-репозиторий:

# install -d /var/git # cd /var/git # git clone https://github.com/funtoo/meta-repo.git # cd meta-repo # git submodule init # git submodule update # rm /usr/share/portage/config/repos.conf # mv /etc/portage/repos.conf /etc/portage/repos.conf.bak # ln -s /var/git/meta-repo/repos.conf /etc/portage/repos.conf # chown -R portage:portage /var/git/meta-repo

Для управления бранчами используется мета-инструмент app-admin/ego . Пример /etc/ego.conf :

[kits] python-kit = 3.6-prime xorg-kit = 1.19-prime

Из-за изменения способа обработки PYTHON_TARGETS есть проблемы с мультиплексированием Python для отдельных пакетов.

Ссылки на оригинальные новости:

>>> Funtoo Linux News