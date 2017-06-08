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Учебник «Blender Basics», 5th Edition

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Джим Кронистер (Jim Chronister) представил новое издание книги «Blender Basics» — учебного пособия по 3D-моделированию и анимации для студентов Central Dauphin High School, опубликованного на условиях лицензии CC BY-NC-SA 4.0.

«Blender Basics» — один из популярнейших англоязычных учебников для начального обучения принципам и приёмам работы в Blender. После каждого раздела с теоретическим материалом идёт практическое задание для закрепления полученных знаний. Пятое издание учитывает возможности Blender 2.78.

>>> Скачать PDF-версию (~52 Мбайт)

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>>> Подробности

★★★

Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от AP

Ну, тыжкорректор, разбираюшийся в СПО по теме CG.

Да и новость на LGW/digilinux тоже хотелось бы увидеть ;-) Кроме прочего, на digilinux можно было бы и клич бросить для завлечения всех желающих поучаствовать в переводе данной книжки на русский.

atsym ★★★ ()
Последнее исправление: atsym (всего исправлений: 1)

Жаль, в свое время была отличная книжка что то вроде «точное моделирование в блендер». Но она так и осталась в версии 1.4

AVL2 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от AP

https://blenderartists.org/forum/showthread.php?403082-Precision-Modeling-in-...

Что-то там нет живых ссылок...

Вот ещё какой-то «Precission Modeling Guide» (даже ссылки некоторые работают)

https://blenderartists.org/forum/showthread.php?96553-Precision-Modelling-Gui...

Но, ни для первого, ни для второго пока PDF'ов не вижу ;-(

atsym ★★★ ()
Последнее исправление: atsym (всего исправлений: 1)
Ответ на: Re: Хотите читать в переводе? Давайте делать перевод вместе! от anonymous

Re: Хотите читать в переводе? Давайте делать перевод вместе!

Нужно спроисить у gumanoed как там дела обстоят, хотя он что-то больше в танцы ударился, и на ЛОР'е редкий гость.

atsym ★★★ ()
Ответ на: Re: Хотите читать в переводе? Давайте делать перевод вместе! от anonymous

Хотел предложить использовать Wikibooks как площадку, но с начала этого года там не хотят видеть контент с ограничением на коммерческое использование (пятое издание книги под CC BY-NC-SA, четвертое так вообще под CC BY-NC-ND было)

Wikibooks does not accept education-use or non-commercial use only works. After June 15, 2017 this work will be deleted, unless this work is also available under a compatible license. If this work is available under a free license, please add the appropriate copyright tag . An administrator will review the change and remove this notice after verifying the new information.

https://en.m.wikibooks.org/wiki/Template:Non-commercial

А есть ли альтернативные площадки для совместной работы над переводами книг, подобные Wikibooks, позволяющие выкладывать под BY-NC-SA?

atsym ★★★ ()
Последнее исправление: atsym (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от atsym

Не совсем. Это архитектура, а я говорил про инженерное моделирование. Там описывались приемы моделирования деталей и сборок с точными размерами, привязками и т.д.

AVL2 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от atsym

Да, это оно. Но эти руководства были написаны на старых версиях блендера, еще до их резкой смены интерфейса. Поэтому сейчас они очень туго применимы.

Очень хотелось бы продолжения этой серии с учетом возможностей новых версий блендера.

AVL2 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от AVL2

Техническое моделирование в Blender

Создал топик на форуме «Техническое моделирование в Blender», и там будем собирать инфориацию по данной теме. Мне это тоже интерестно

www.linux.org.ru/forum/science/13472373

atsym ★★★ ()

А вот это настоящий полезный пример каким должно быть Свободное ПО. Просто учебник и ничего лишнего, все по делу, без рекламы, смс и гмо.
Не то что предыдущий «спецвыпуск для Блендера - 3дартист» сплошное надувательство за 10уе.

Long Live OpenSource Graphics!

deepforest ()
Последнее исправление: deepforest (всего исправлений: 1)
Ответ на: Re: Хотите читать в переводе? Давайте делать перевод вместе! от anonymous

«Blender Handbook» («Blender. Настольная книга»)

Мезон уже несколько лет только-для-чтения. Добавления-правки запрещены

Вот какой-то живой проект, который принимает правки

https://github.com/gecko0307/blender-handbook

«Blender. Настольная книга» — это открытый проект по созданию полноценного русскоязычного электронного руководства по основам работы в Blender. Книга будет представлять собой сборник статей, охватывающих различные аспекты использования Blender, скомпонованных по принципу «от простого к сложному». К участию в проекте приглашаются все желающие: вы можете написать новую статью или улучшить существующую. Все материалы книги распространяются по лицензии Creative Commons BY SA. Книга доступна онлайн по адресу https://gecko0307.github.io/blender-handbook

atsym ★★★ ()
Последнее исправление: atsym (всего исправлений: 1)
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