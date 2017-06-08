Учебник «Blender Basics», 5th Edition

Джим Кронистер (Jim Chronister) представил новое издание книги «Blender Basics» — учебного пособия по 3D-моделированию и анимации для студентов Central Dauphin High School, опубликованного на условиях лицензии CC BY-NC-SA 4.0.
«Blender Basics» — один из популярнейших англоязычных учебников для начального обучения принципам и приёмам работы в Blender. После каждого раздела с теоретическим материалом идёт практическое задание для закрепления полученных знаний. Пятое издание учитывает возможности Blender 2.78.
>>> Скачать PDF-версию (~52 Мбайт)
>>> Подробности