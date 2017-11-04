Доступна новая версия MIUI

и отличается от предыдущей версии использованием новой файловой системы - Серьезно? Xiaomi написали свою ФС?



Ну не обязательно же :D Могут же просто ext4 сменить на f2fs.

Хотя и про файловую систему я тоже ничего не смог найти по ссылке. Кажись традииционно - сплошное враньё в новостях.

Aceler (модератор)



Позор позоров...