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НовостиAndroid

Доступна новая версия MIUI

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Xiaomi представляет девятый релиз дистрибутива MIUI, разрабатываемого на базе Android. В ближайшие дни обновления получат практически все телефоны, начиная с выпущенного 5 лет назад Mi 2, кроме Redmi 2 и Redmi Note 4G, выход которых задерживается. О доступности новой версии для телефонов других производителей пока информации нет.
Новая версия MIUI построена на базе Android 7.1, и отличается от предыдущей версии использованием новой файловой системы, улучшениями в работе WiFi, оптимизациями времени запуска системы и приложений и др.

Новые возможности в MIUI 9:

  • Новый дизайн домашнего экрана, списка контактов, новые анимации.
  • Поддержка Split-screen приложений.
  • Поддержка множественных уведомлений от одного приложения.
  • Фоторедактор теперь может удалять объекты с фотографии и добавлять стикеры.
  • Голосовой помощник (только в версии для китайского рынка и только на китайском языке).
  • Голосовые уведомления о событиях при подключенной гарнитуре (только на английском и китайском языках).
  • Доступна возможность калибровки датчика приближения и освещённости/
  • Блок-листы для нежелательных номеров теперь можно создавать по отдельности для каждой SIM-карты.
  • Приложение для скачивания файлов теперь возобновит закачку самостоятельно, как только восстановится соединение.
  • В календаре появились гороскопы (!), национальные праздники России и расписания крупнейших спортивных соревнований.

Также приложение Mi Drop для передачи файлов через WiFi Ad Hoc теперь доступно любым пользователям в Google Play.

>>> Подробности

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Проверено: jollheef ()
Ответ на: комментарий от KillTheCat

Ну по ссылке написано 7.1. Мы ещё в прошлой новости выясняли, на чём там они строят и таки да, в зависимости от устройства, но тем не менее есть некая основная версия.

Aceler ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

и отличается от предыдущей версии использованием новой файловой системы - Серьезно? Xiaomi написали свою ФС?

Ну не обязательно же :D Могут же просто ext4 сменить на f2fs.

Хотя и про файловую систему я тоже ничего не смог найти по ссылке. Кажись традииционно - сплошное враньё в новостях.

Aceler (модератор)

Позор позоров...

fornlr ★★★★★ ()
Последнее исправление: fornlr (всего исправлений: 2)

Хорошая попытка, Xiaomi, но нет, мне не нужен антивирус и ещё куча приложений, мне нужна кастомизируемость и, желательно, максимальная близость к набору приложений AOSP.

Поэтому, остаюсь на AOSP Extended, на худой конец - Resurrection Remix.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Серьезно? Xiaomi написали свою ФС?

И то как всегда у журналистов с глухим телефоном.

Создаётся реальный инфоповод

Хламоми тестирует F2FS систему в своих прошивках

Оно сразу переврётся сначала

Хламоми добавили новую фаловую систему в свои прошивки (типа уже в стабильные)

А потом и что мелочиться

Более того, Xiaomi разработала новую файловую систему, а это очень многого стоит.

https://ru-mi.com/blog/review/obzor-miui-9-chto-novogo-v-proshivke.html

fornlr ★★★★★ ()
Последнее исправление: fornlr (всего исправлений: 1)
Android