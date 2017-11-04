Доступна новая версия MIUI

Xiaomi представляет
девятый релиз дистрибутива MIUI, разрабатываемого на базе Android. В ближайшие дни обновления получат практически все телефоны, начиная с выпущенного 5 лет назад Mi 2, кроме Redmi 2 и Redmi Note 4G, выход которых задерживается. О доступности новой версии для телефонов других производителей пока информации нет.
Новая версия MIUI построена на базе Android 7.1, и отличается от предыдущей версии использованием новой файловой системы, улучшениями в работе WiFi, оптимизациями времени запуска системы и приложений и др.
Новые возможности в MIUI 9:
- Новый дизайн домашнего экрана, списка контактов, новые анимации.
- Поддержка Split-screen приложений.
- Поддержка множественных уведомлений от одного приложения.
- Фоторедактор теперь может удалять объекты с фотографии и добавлять стикеры.
- Голосовой помощник (только в версии для китайского рынка и только на китайском языке).
- Голосовые уведомления о событиях при подключенной гарнитуре (только на английском и китайском языках).
- Доступна возможность калибровки датчика приближения и освещённости/
- Блок-листы для нежелательных номеров теперь можно создавать по отдельности для каждой SIM-карты.
- Приложение для скачивания файлов теперь возобновит закачку самостоятельно, как только восстановится соединение.
- В календаре появились гороскопы (!), национальные праздники России и расписания крупнейших спортивных соревнований.
Также приложение Mi Drop для передачи файлов через WiFi Ad Hoc теперь доступно любым пользователям в Google Play.
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