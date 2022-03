Установка linux на acer swift 3 sf314-41

Ложь, пиздёж и провокация, всё дело было в убунте. Прогуглил по модели nvme (wd pc sn520 128gb) и нашел тему: https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=310417.45

tldr: волшебный параметр загрузки: nvme_core.default_ps_max_latency_us=5500

Цитирую тему:

Hi everyone in this thread, I bought a WDS250G2X0C last week, and I also tried to install Ubuntu 18.04.1 and 16.04.5 on this NVMe SSD. Firstly I went into same circumstance like you, Ubuntu cannot detect this SSD while installation. And I found solution how to fix it. In the GRUB boot menu, press e to edit startup parameter Add nvme_core.default_ps_max_latency_us=5500 by the end of quiet splash Ctrl-x to boot up, the installer should detect this disk in partition step. After finishing finish installation, press shift while power on to enter GRUB again, add same kernel parameter nvme_core.default_ps_max_latency_us=5500, Ctrl-x to boot up. You will see Ubuntu boot up successfully, edit /etc/default/grub, add parameter nvme_core.default_ps_max_latency_us=5500 again, execute sudo update-grub. so that every time boot up will contain this parameter in the grub automatically, no more manually edit. Wish this solution can help you to install Ubuntu successfully and have fun.