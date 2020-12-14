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Установка linux на acer swift 3 sf314-41

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Купил ноут, в нем ryzen 3 3200u со своей встроенной видяхой, из особенностей, которые стоит упомянуть:

  • в комплекте идет win10, которая стоит на nvme
  • присутствует сканер отпечатков пальцев (в «биосе» есть пунктик насчет сохранения состояния (tpm state) на nvme, насколько я понял)

Вопрос собственно в следующем - почему почти любой дистрибутив (пробовал debian- и ubuntu-based) даже не грузится с live-флэшки, а те которые грузятся (manjaro 20.2 например) виснут намертво при попытке получить инфу о дисках в системе?

При этом, если отключить nvme с десяткой в «биосе» - всё замечательно грузится и работает, кроме того факта, что поставить систему не представляется возможным без покупки и установки sata ssd, либо же форматирования nvme где то еще (где поставлена система и есть соответствующий разъем).

Есть какая то волшебная комбинация параметров в «биосе», которая позволит установить ubuntu на имеющийся в ноуте nvme без дополнительных трат? Secure boot отключил первым делом, tpm отключал и очищал - не помогло

Ответ на: комментарий от aptac01

Однако. Следующий вопрос: если накопитель отформатировать, оно с ним грузится? Или проблемы вне зависимости от содержимого?

Korchevatel ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Korchevatel

Вот тут - не знаю. Отформатировать nvme негде - некуда его воткнуть. Подозреваю, что именно в содержимом дело, грузится же оно с отключенным этим диском.

aptac01 ()
Ответ на: комментарий от aptac01

Как вариант – посбрасывать настройки в «биосе», в т.ч. повыключать связанные с записью данных, тот же упомянутый «tpm state».

Korchevatel ★★★★★ ()

В общем - можно считать, что я сдался.

Расписываю всё что думаю сам, вдруг кому полезно будет, но стоит помнить, что я запросто могу ошибаться.

Глянул на таблицу разделов из под винды - там виден экий некий шифрованный раздел (помимо recovery). Скорее всего, там хранятся данные uefi или ключи от сканера отпечатков (в википедиях всяких написано, что такое возможно), видимо материнка хитрая и вешает всё специально если грузится не винда. (Майкрософтское лобби, не иначе, лол).

Не вижу другого выхода, кроме попытки форматнуть этот nvme нафиг (но думается мне, что потенциально оно может сломать всё к чертям, сам так делать не хочу).

Куплю себе дешманский sata ssd (благо они не особо дорогие сейчас) поставлю его внутрь (переходник от материнки на sata и крепление самого диска шло в комплекте), а на него - пресловутую убунту.

Потом, как подкоплю денег, куплю nvme попизже комплектного и попробую пихнуть его в ноут. Оригинальный nvme останется, если не заработает с другим - можно будет вернуть всё в зад.

aptac01 ()
Ответ на: комментарий от aptac01

Оригинальный nvme останется, если не заработает с другим - можно будет вернуть всё в зад.

я бы не был уверен в этом на 100%. спроси у тех. поддержки производителя – х.з. до чего эти извращенцы могли додуматься в плане вендор/win/лока

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

я бы не был уверен в этом на 100%. спроси у тех. поддержки производителя – х.з. до чего эти извращенцы могли додуматься в плане вендор/win/лока

Брехня, вытащил этот треклятый nvme - грузится распрекрасно в убунту, саташный ссдшник видит и установка пошла. Оставил nvme внутри - вдруг получится форматнуть как-нибудь без замены. Хотя в ТП вопрос отправил, напишу как ответят))

Попробовал юзануть live образ gparted для формата диска - безуспешно, виснет не загрузившись. Наверное можно попробовать что-нибудь еще (типа акрониса какого, или парагона) но мне лень, потом как-нибудь.

Встанет ли новый nvme - вопрос, но попытаться стоит, в крайнем случае можно будет сдать nvme обратно или продать на авито.

aptac01 ()
Ответ на: комментарий от aptac01

я бы не был уверен в этом на 100%. спроси у тех. поддержки производителя – х.з. до чего эти извращенцы могли додуматься в плане вендор/win/лока

Хотя в ТП вопрос отправил, напишу как ответят))

Спросил вот так: А что будет, если у купленного мной ноутбука физически вытащить nvme который идет в комплекте? На нем не записана прошивка uefi? Будет после этого загружаться система установленная на sata ssd? если там всё-таки есть прошивка и оно сломается после того как я вытащил nvme, если я верну штатный диск обратно - оно починится?

Ответили так: UEFI содержится в микросхеме БИОС. EFIShell терминальная ОС находится на накопителе.

Как и ожидалось - ничего вразумительного, на то она и техподдержка.

aptac01 ()
Ответ на: комментарий от aptac01

ничего вразумительного, на то она и техподдержка.

они не обязаны быть техническими специалистами. зачастую кажется, что обычный пользователь может консультировать ТП ))

Ответили так: UEFI содержится в микросхеме БИОС. EFIShell терминальная ОС находится на накопителе.

здесь как раз понятно: UEFI (прошивка) в микросхеме (потому и загружаются у тебя live USB или OS с ssd), EFIShell /терминальная ОС/ это необязательный компонент и обычно пользователь с ним не сталкивается. по сути напоминает консоль GRUB (со своими нюансами) – можно «руками» рулить загрузкой. но его функционал шире (обычному пользователю это не требуется).

главное, чтобы не было чего-то о чём они забыли тебе сказать (не доверяю я им, увы)

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

я бы не был уверен в этом на 100%. спроси у тех. поддержки производителя – х.з. до чего эти извращенцы могли додуматься в плане вендор/win/лока

главное, чтобы не было чего-то о чём они забыли тебе сказать (не доверяю я им, увы)

Начинаю подозревать, что дело в хитрой матери. Форматнул комплектный nvme (из винды можно создать live usb кстати, для этого надо скачать Media Creation Tool с сайта мелкомягких), в убунте диск определился, однако при попытке изменить разделы также виснет намертво.

Закрываются подозрения что nvme вообще не получится использовать при таких делах, даже новый. Другого nvme нет, когда(если) попробую - отпишусь

aptac01 ()
Ответ на: комментарий от aptac01

Закрываются подозрения что nvme вообще не получится использовать при таких делах, даже новый.

Ложь, пиздёж и провокация, всё дело было в убунте. Прогуглил по модели nvme (wd pc sn520 128gb) и нашел тему: https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=310417.45

tldr: волшебный параметр загрузки: nvme_core.default_ps_max_latency_us=5500

Цитирую тему:

Hi everyone in this thread, I bought a WDS250G2X0C last week, and I also tried to install Ubuntu 18.04.1 and 16.04.5 on this NVMe SSD. Firstly I went into same circumstance like you, Ubuntu cannot detect this SSD while installation. And I found solution how to fix it. In the GRUB boot menu, press e to edit startup parameter Add nvme_core.default_ps_max_latency_us=5500 by the end of quiet splash Ctrl-x to boot up, the installer should detect this disk in partition step. After finishing finish installation, press shift while power on to enter GRUB again, add same kernel parameter nvme_core.default_ps_max_latency_us=5500, Ctrl-x to boot up. You will see Ubuntu boot up successfully, edit /etc/default/grub, add parameter nvme_core.default_ps_max_latency_us=5500 again, execute sudo update-grub. so that every time boot up will contain this parameter in the grub automatically, no more manually edit. Wish this solution can help you to install Ubuntu successfully and have fun.

Короче, в grub надо добавить загрузочную опцию nvme_core.default_ps_max_latency_us=5500. Можно это сделать при загрузке с live usb, можно из установленной системы.

С liveusb - в меню grub жмакаем e, после quiet splash дописываем указанную выше опцию, жамкаем ctrl+x, грузимся.

В установленной системе - редактируем файл /etc/default/grub, ищем quiet splash, после него ставим пробел и пишем тот же параметр (nvme_…), сохраняем, делаем update-grub. Всё это естественно запускаем с root-правами (через sudo).

В обоих случаях - имеем пресловутую убунту, которая может без проблем кроить комплектный nvme как только заблагорассудится. Установку на nvme пока не пробовал, но думаю проблем не возникнет.

aptac01 ()
Ответ на: комментарий от aptac01

Установку на nvme пока не пробовал, но думаю проблем не возникнет.

Установилось без проблем

aptac01 ()
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