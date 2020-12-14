Установка linux на acer swift 3 sf314-41

Купил ноут, в нем ryzen 3 3200u со своей встроенной видяхой, из особенностей, которые стоит упомянуть:

в комплекте идет win10, которая стоит на nvme

присутствует сканер отпечатков пальцев (в «биосе» есть пунктик насчет сохранения состояния (tpm state) на nvme, насколько я понял)

Вопрос собственно в следующем - почему почти любой дистрибутив (пробовал debian- и ubuntu-based) даже не грузится с live-флэшки, а те которые грузятся (manjaro 20.2 например) виснут намертво при попытке получить инфу о дисках в системе?

При этом, если отключить nvme с десяткой в «биосе» - всё замечательно грузится и работает, кроме того факта, что поставить систему не представляется возможным без покупки и установки sata ssd, либо же форматирования nvme где то еще (где поставлена система и есть соответствующий разъем).

Есть какая то волшебная комбинация параметров в «биосе», которая позволит установить ubuntu на имеющийся в ноуте nvme без дополнительных трат? Secure boot отключил первым делом, tpm отключал и очищал - не помогло