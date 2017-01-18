Открыта кампания по финансированию разработки движка GIMP

Эвинд Колас (Øyvind Kolås) запустил персональную кампанию на Patreon по финансированию своей работы над GEGL — движком GIMP, использующим ацикличные графы для обработки изображений.



Последние 12 лет Эвинд занимался проектом исключительно в свободное время. Ему принадлежит 42% коммитов в GEGL и 50% коммитов в babl. Сейчас он готов сделать GEGL и babl своими основными проектами и на уровне движка работать над повышением производительности, поддержкой произвольных цветовых пространств в GIMP (сейчас есть лишь выбор между sRGB и линеаризованным RGB), полноценной поддержкой функций, необходимых для предпечатной подготовки, и другими задачами.



К моменту запуска кампании Эвинд активно включился в подготовку GIMP 2.10 и занимается переписыванием кода, реализующего режимы смешивания слоев, а также работает над улучшением обработки данных в линеаризованном пространстве.

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