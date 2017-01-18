LINUX.ORG.RU
НовостиМультимедиа

Открыта кампания по финансированию разработки движка GIMP

 , ,


0

1

Эвинд Колас (Øyvind Kolås) запустил персональную кампанию на Patreon по финансированию своей работы над GEGL — движком GIMP, использующим ацикличные графы для обработки изображений.

Последние 12 лет Эвинд занимался проектом исключительно в свободное время. Ему принадлежит 42% коммитов в GEGL и 50% коммитов в babl. Сейчас он готов сделать GEGL и babl своими основными проектами и на уровне движка работать над повышением производительности, поддержкой произвольных цветовых пространств в GIMP (сейчас есть лишь выбор между sRGB и линеаризованным RGB), полноценной поддержкой функций, необходимых для предпечатной подготовки, и другими задачами.

К моменту запуска кампании Эвинд активно включился в подготовку GIMP 2.10 и занимается переписыванием кода, реализующего режимы смешивания слоев, а также работает над улучшением обработки данных в линеаризованном пространстве.

>>> Подробности

С одной стороны хоть кто-то из гимповцев начинает идти по стопам Krita. С другой стороны - какой-то патреон вместо кикстартера, ну что за люди. Я даже название кампании не смог найти, что-то на этом патреоне нифига непонятно. Вышел на кикстартер, накатил проект «Let's Improve GIMP Engine!» и собирай бабло лопатой. Нееет, давай извращаться... на неизвестной площадке, да еще неинформативное оформление, вот люди сами под себя роют. :\

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Патреон это ежемесячная зарплата, кикстартер это стартовый капитал. И не такой уж он неизвестный, вполне даже популярный среди ютуберов, твичеров и прочих паразитов.

entefeed ()

At this time, we do not offer the ability to pay with or accept payment with bitcoin on Patreon. While cryptocurrency shows itself to be an exciting possible future for how money works- we wouldn't have the banking support required, and would have quite a hard time being compliant with required IRS reporting.

Мдя.

fornlr ★★★★★ ()
Мультимедиа