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PulseAudio 10.0

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Вышла очередная версия PulseAudio под номером 10.0.
PulseAudio — это звуковой сервер, созданный для GNU/Linux и портированный на Solaris, FreeBSD, NetBSD, MacOS X, Windows 2000 и Windows XP. Используется в большинстве дистрибутивов GNU/Linux и в различных мобильных устройствах.
PulseAudio свободное программное обеспечение, большая часть которого распространяется под лицензией GNU LGPL 2.1+.

Основные изменения:

  • автоматическое переключение профилей Bluetooth-гарнитур с A2DP на HSP/HFP при использовании VoIP-приложений;
  • раздельная регулировка громкости профилей Bluetooth A2DP и HSP для BlueZ 5-й версии;
  • новый модуль распределения потоков;
  • исправлена работа внешних звуковых карт при горячем подключении;
  • обмен данными между процессами на основе техники маппинга памяти (memfd) теперь задействован по умолчанию;
  • удалён модуль xenpv-sink;
  • убрана зависимость libpulse от json-c;
  • теперь юнит pulseaudio.service зависит от pulseaudio.socket запускающемся первым, если PulseAudio использует systemd для запуска;
  • поддержка OpenSSL 1.1.0;
  • уточнена лицензия графического интерфейса эквалайзера qpaeq (AGPL).

>>> Подробности

★★★★★

Проверено: jollheef ()

Хоть я исторически пульсу и не люблю, но вынужден признать, что последние пару лет она просто работает и даже не шипит. Наконец-то готова.

WARNING ★★★ ()
Последнее исправление: WARNING (всего исправлений: 1)

уже сделали юзабельный вариант на винду и андроид, для сетевой передачи звука? А то сидишь как дарьтаньян - никому из линуксика звук не передать.

darkenshvein ★★ ()
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