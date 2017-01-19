PulseAudio 10.0

Вышла очередная версия PulseAudio под номером 10.0.
PulseAudio — это звуковой сервер, созданный для GNU/Linux и портированный на Solaris, FreeBSD, NetBSD, MacOS X, Windows 2000 и Windows XP. Используется в большинстве дистрибутивов GNU/Linux и в различных мобильных устройствах.
PulseAudio свободное программное обеспечение, большая часть которого распространяется под лицензией GNU LGPL 2.1+.
Основные изменения:
- автоматическое переключение профилей Bluetooth-гарнитур с A2DP на HSP/HFP при использовании VoIP-приложений;
- раздельная регулировка громкости профилей Bluetooth A2DP и HSP для BlueZ 5-й версии;
- новый модуль распределения потоков;
- исправлена работа внешних звуковых карт при горячем подключении;
- обмен данными между процессами на основе техники маппинга памяти (memfd) теперь задействован по умолчанию;
- удалён модуль xenpv-sink;
- убрана зависимость libpulse от json-c;
- теперь юнит pulseaudio.service зависит от pulseaudio.socket запускающемся первым, если PulseAudio использует systemd для запуска;
- поддержка OpenSSL 1.1.0;
- уточнена лицензия графического интерфейса эквалайзера qpaeq (AGPL).
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