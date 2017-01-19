Новая линейка драйверов и эталонная реализация EGL/Wayland от Nvidia

В бета-версии новой линейки своих драйверов Nvidia:
- реализовала поддержку Quadro M1200 и Quadro M2200;
- включила ARB_parallel_shader_compile для многопоточной компиляции GLSL-шейдеров;
- добавила опцию игнорирования Virtual Reality Head Mounted Displays;
- научила nvidia-settings работать с дисплеями PRIME;
- внедрила инфраструктуру для работы с внешними библиотеками EGL - например, клиентской частью Wayland;
- добавила Vulkan-расширения
VK_KHR_displayи
VK_KHR_display_swapchain;
- включила по умолчанию OpenGL Threaded Optimizations - они автоматически отключаются при просадке производительстности.
Также Nvidia представила эталонную реализацию внешней библиотеки EGL и клиентской библиотеки Wayland. Первая - интерфейс между драйвером Nvidia и произвольной графической системой на EGL. Вторая - это фирменная альтернатива EGLStreams и GBM, родившаяся в результате бурных дискуссий.
Исходники обоих проектов доступны на Гитхабе:
https://github.com/NVIDIA/eglexternalplatform
https://github.com/NVIDIA/egl-wayland
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