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Новая линейка драйверов и эталонная реализация EGL/Wayland от Nvidia

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В бета-версии новой линейки своих драйверов Nvidia:

  • реализовала поддержку Quadro M1200 и Quadro M2200;
  • включила ARB_parallel_shader_compile для многопоточной компиляции GLSL-шейдеров;
  • добавила опцию игнорирования Virtual Reality Head Mounted Displays;
  • научила nvidia-settings работать с дисплеями PRIME;
  • внедрила инфраструктуру для работы с внешними библиотеками EGL - например, клиентской частью Wayland;
  • добавила Vulkan-расширения VK_KHR_display и VK_KHR_display_swapchain;
  • включила по умолчанию OpenGL Threaded Optimizations - они автоматически отключаются при просадке производительстности.

Также Nvidia представила эталонную реализацию внешней библиотеки EGL и клиентской библиотеки Wayland. Первая - интерфейс между драйвером Nvidia и произвольной графической системой на EGL. Вторая - это фирменная альтернатива EGLStreams и GBM, родившаяся в результате бурных дискуссий.

Исходники обоих проектов доступны на Гитхабе:

https://github.com/NVIDIA/eglexternalplatform

https://github.com/NVIDIA/egl-wayland

>>> Подробности



Проверено: JB ()

Супер!

Обращаю внимание пользователей NVIDIA GeForce 650M: если у вас «отвалился» PRIME в драйвере 361.xx и продолжает работать в 358.xx - пересоберите X-Server с патчем randr-do-not-check-the-screen-size.diff, который можно взять в Ubuntu, в DEB-SRC пакета xserver-xorg-core.

У меня на половине ноутов с Оптимусом баг есть, а на половине бага нет. Флешка с системой при этом - одна и та же.

ZenitharChampion ★★★★★ ()
Hardware and Drivers