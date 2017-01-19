Новая линейка драйверов и эталонная реализация EGL/Wayland от Nvidia

Супер!

Обращаю внимание пользователей NVIDIA GeForce 650M: если у вас «отвалился» PRIME в драйвере 361.xx и продолжает работать в 358.xx - пересоберите X-Server с патчем randr-do-not-check-the-screen-size.diff , который можно взять в Ubuntu, в DEB-SRC пакета xserver-xorg-core.

У меня на половине ноутов с Оптимусом баг есть, а на половине бага нет. Флешка с системой при этом - одна и та же.