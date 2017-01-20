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higan v102

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Вышел 102-й релиз мультиплатформенного эмулятора игровых платформ с открытым кодом, отличающегося от аналогичных программ оптимизацией на точность воспроизведения инструкций образов картриджей (использующий при этом заметно больше ресурсов ПК).

После полугода разработки в дополнение к классу Nintendo (разработкой которого автор занимается уже более 12 лет, а сам проект раннее назывался bsnes) добавлен новый класс эмуляторов Sega — Master System (Mark III), Sega Game Gear, Sega Mega Drive (Genesis).

Код разрабатывается для FreeBSD 10.0+ и 64-битного Windows, при этом поддерживается совместимость с Linux 3.2+, OS X 10.7+ и 32-битным Windows.

>>> Подробности

★★★

Проверено: jollheef ()

отличающегося от аналогичных программ оптимизацией на точность воспроизведения инструкций образов картриджей (использующий при этом заметно больше ресурсов ПК)

В чем профит с точки зрения игрового процесса и на сколько больше ресурсов требуется (нужен ли мне топовый i7 чтоб играть в Марио?)?

alozovskoy ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от MrClon

прикинь там всё на багах сделано. всяких хитростях и т.п. когда у тебя полтара байта памяти приходится извращаться. а эмулятору это всё эмулировать.

mos ★★★★ ()
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