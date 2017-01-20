higan v102

Вышел 102-й релиз мультиплатформенного эмулятора игровых платформ с открытым кодом, отличающегося от аналогичных программ оптимизацией на точность воспроизведения инструкций образов картриджей (использующий при этом заметно больше ресурсов ПК).



После полугода разработки в дополнение к классу Nintendo (разработкой которого автор занимается уже более 12 лет, а сам проект раннее назывался bsnes) добавлен новый класс эмуляторов Sega — Master System (Mark III), Sega Game Gear, Sega Mega Drive (Genesis).



Код разрабатывается для FreeBSD 10.0+ и 64-битного Windows, при этом поддерживается совместимость с Linux 3.2+, OS X 10.7+ и 32-битным Windows.

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