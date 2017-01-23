Выпуск Qt 5.8 должен был состояться ещё в ноябре, но задержался до сегодняшнего дня.
Основные нововведения:
- полная поддержка Qt Wayland Compositor API (ранее была доступна как технологическое превью);
- модуль Qt Network Authorization с поддержкой OAuth;
- экспериментальный бекенд Direct3D 12 для Qt Quick;
- обновление Qt WebEngine до новой версии Chromium;
- полная поддержка Qt SCXML;
- Qt Speech — новый модуль преобразования текста в голос.
В связи с задержками релиза, заморозка функций (feature freeze) Qt 5.9 произойдёт в ближайшее время.
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