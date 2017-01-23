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НовостиOpen Source

Qt 5.8

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Выпуск Qt 5.8 должен был состояться ещё в ноябре, но задержался до сегодняшнего дня.

Основные нововведения:

  • полная поддержка Qt Wayland Compositor API (ранее была доступна как технологическое превью);
  • модуль Qt Network Authorization с поддержкой OAuth;
  • экспериментальный бекенд Direct3D 12 для Qt Quick;
  • обновление Qt WebEngine до новой версии Chromium;
  • полная поддержка Qt SCXML;
  • Qt Speech — новый модуль преобразования текста в голос.

В связи с задержками релиза, заморозка функций (feature freeze) Qt 5.9 произойдёт в ближайшее время.

>>> Подробности

Божественный тулкит и фреймворк. Единственный в своем роде. Альтернатив никогда не было, и в будущем не предвидится. А после появления Qt Lite он стал лучший во всем. И это хорошо.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от ToaDron

А не осиляторы C++, могут использовать Go binding.

Go быстрее C++, потому что его написало Google, а там веников не вяжут. Поиск там тоже быстрее яндекса, который писали не на Go

Не удивлюсь, если в планах переписать хром и gtest на Go

anonymous ()

МИНИНОВОСТЬ?!?!?!?

Тоесть какой-то там Ruby - это НОВОСТИЩЩЕ, а божественный Qt вышел - мининовость?

Что за дискриминация по половому признаку?

navrocky ()
Open Source