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НовостиOpen Source

Обновление средств для настройки внешнего вида Qt5

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Qt5 Configuration Tool ― небольшая утилита, предназначенная для настройки внешнего вида приложений на базе Qt5. В версии 0.28 добавлена поддержка Qt 5.8 и проведена доработка, связанная с вынесением части кода в отдельный стиль-обёртку. Это позволяет избежать проблем с некоторыми приложениями, использующими собственные настройки внешнего вида.

Одновременно обновлён набор плагинов Qt5Gtk2 0.4, добавляющий интеграцию с GTK+2.0. В новой версии добавлена поддержка Qt 5.8. Следует также отметить, что аналогичные изменения проведены и в репозитории модуля qtstyleplugins, который теперь может полностью заменить Qt5Gtk2.

>>> Подробности

anonymous

Проверено: shell-script ()
Ответ на: комментарий от evilface

Ура. У меня как раз с очередным обновлением кьют пятый сломался с месяц назад и ни в какую тему не подхватывает.

Скачал, собрал. Велел ему использовать gtk2 в качестве темы. Перекрасило только себя, приложения запускаются как раньше. Возможно, стоит перезапустить иксы.

evilface ★★ ()
Open Source