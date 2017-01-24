Обновление средств для настройки внешнего вида Qt5

Qt5 Configuration Tool ― небольшая утилита, предназначенная для настройки внешнего вида приложений на базе Qt5. В версии 0.28 добавлена поддержка Qt 5.8 и проведена доработка, связанная с вынесением части кода в отдельный стиль-обёртку. Это позволяет избежать проблем с некоторыми приложениями, использующими собственные настройки внешнего вида.

Одновременно обновлён набор плагинов Qt5Gtk2 0.4, добавляющий интеграцию с GTK+2.0. В новой версии добавлена поддержка Qt 5.8. Следует также отметить, что аналогичные изменения проведены и в репозитории модуля qtstyleplugins, который теперь может полностью заменить Qt5Gtk2.

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