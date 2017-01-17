Состоялся выпуск pcb 4.0.0

Спустя три года после предыдущего релиза, вышла новая версия свободного (GPL) редактора топологии печатных плат — pcb 4.0.0, который развивается в рамках набора СПО для электроники, gEDA.

Несмотря на заметное увеличение мажорной версии, кардинальных изменений этот выпуск не содержит. Разработчики решили отказаться от былой схемы нумерации версий, когда выпуски формировались основанными на дате снимками ветки 1.x.

В выпуск включено около 480 коммитов, в основном — исправление ошибок (закрыто 56 отчётов), рефакторинг и небольшие улучшения.

Улучшения и исправления:

Новая опция командной строки: --save-metric-only

Введено экранирование значений атрибутов

Добавлен бразильский перевод документации для начинающих (Getting Started with PCB)

Добавлены доступные для перевода всплывающие подсказки к кнопкам панели инструментов, а так-же подсказки к другим элементам интерфейса GTK

Действие «Отобразить длину проводника» добавлено в меню (GTK UI). Ранее оно было доступно лишь как команда

Добавлен скрипт генерации списка горячих клавиш

При оптимизации 'puller' дорожки больше не пересекают переходные отверстия без металлизации

Внешние слои solder/component переименованы в top/bottom

В именовании файлов резервных копий теперь используется тильда (~) вместо тире

Исправления в документации

Метка, отображающая дельту координат, теперь не растягивает окно (GTK UI)

При записи меток времени в экспортируемые файлы теперь применяется локаль ASCII

При экспорте в PNG ограничение DPI увеличено до 10000 Плагины: Улучшенная расстановка компонентов smartdisperse (вклад внёс Ben Jackson)

Плагин перемещения компонентов relocate (предоставлено Jean Richard)

Плагины переименования RenumberBlock(), RenumberBuffer() и плагин добавления каплевидных соединений проводников с переходными отверстиями, teardrops() (благодарность DJ Delorie) Модули экспорта: Добавлен новый генератор списков соединений, соответствующий стандарту IPC-D-356 (вклад Jerome Marchand)

Опция «as-shown» приведена в соответствие с текущим порядком слоёв на экране (модули экспорта PNG и EPS). Новое в библиотеке контактных площадок (footprints): Добавлены следующие контактные площадки: SC88A, LQFP80-10, QFN24_5, TQFN24_5, SOD523

Исправлена нумерация выводов контактной площадки SOT325, которая теперь переименована в SOT353

Увеличен диаметр отверстий в площадках ALF

Исправлен бесконечный цикл в m4-макросах SIL Улучшения для разработчиков: Начат перевод комментариев в исходном коде в формат Doxygen. Файл конфигурации доступен в «doc/doxygen». Таким образом, генерация может быть запущена вызовом команды «doxygen pcb.dox» в этой директории. Это не касается конфигурационного параметра --enable-docs, который отвечает исключительно за генерацию пользовательской документации

Многочисленные исправления в сценарии сборки для win32 Изменения в версиях зависимостей: autoconf 2.60 --> 2.69.

gettext 0.14 --> 0.19.3. Бинарные сборки и файлы контрольных сумм доступны по ссылке: https://sourceforge.net/projects/pcb/files/

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