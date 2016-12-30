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Новая книга «Внутреннее устройство Linux»

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Издательство БХВ-Петербург выпустило новую книгу Внутреннее устройство Linux от русскоязычного автора.

О чем эта книга?

Книга адресована начинающим пользователям операционной системы Linux и представляет собой иллюстрированное введение в ее внутреннее устройство — от ядра до сетевых служб и от утилит командной строки до графического интерфейса.

Порядок и стиль изложения материала, иллюстративные изображения и листинги, приведенные в книге, являются результатом обобщения авторского опыта преподавания технических дисциплин, посвященных операционным системам в целом и операционной системе Linux в частности. Именно такой автору представляется картина «правильного» минимального набора необходимых знаний, умений и навыков, необходимых для построения качественной ментальной модели современной ОС Linux.

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anonymous

Проверено: Shaman007 ()

Зато книг «Внутреннее устройство Windows» никогда не появится, потому что винда это черный ящик, который только быдло ставит на свой домашний ПК. Почему быдло? Потому что тот, кто ставит шпионское ПО на свой десктоп, и добровольно соглашается на слежку, отказываясь от всех своих прав, по определению - не человек.

anonymous ()

Очень странная книга!

Systemd и вся его братия, все творчество Поттеринга, судя по оглавлению отсутствует. Виртуализация вся как она есть отсутствует. Не важно как автор лично относится к вопросу - это важная часть. SSSD нет, Waylabnd нет.

За то опять XWindow System, за то NetBIOS.

Shaman007 ★★★★★ ()

Кетов, Кетов... где-то я уже слышал эту фамилию. И в не самом положительном контексте.

В аннотации в первом же приложении написано, что «Книга представляет собой введение во внутреннее устройство операционной системы Linux.»

Вот и в названии надо было указать, что это «введение».

Да и 320 стр. маловато для охвата всего внутреннего устройства линукса.

DeVliegendeHollander ()
Ответ на: комментарий от Shaman007

Смешные какие коменты :)

Книга для начинающих, начинаюшие часто среди вендов на производстве.

sssd = https://en.wikipedia.org/wiki/Local_Security_Authority_Subsystem_Service systemd = https://en.wikipedia.org/wiki/Service_Control_Manager

Руссинович из той годной книжки сверху, наверное ржот над линуксоидами :)

Линуксакапец близок

anonymous ()
Ответ на: комментарий от Shaman007

Что тебе там не нравиться? Ведь это не книга «Обзор модных тенденций развития ядра linux и его окружений».

Мне вот название не нравится, я думал это книга про ядро.

mandala ★★ ()
Ответ на: комментарий от Shaman007

Очень странная книга!

Книга адресована начинающим пользователям операционной системы Linux

Systemd

Это нюансы.

Waylabnd нет

А он есть? Его еще нет и не скоро будет.

XWindow System

Ну оно же везде.

NetBIOS

Полезно.

Разобравшись со всем этим пользователь очень легко освоит и сустемд, и вяленого, и всё остальное. А виртуализация это вообще отдельная тема.

mandala ★★ ()

от ядра до сетевых служб
от утилит командной строки до графического интерфейса

Какое там отношение порядка? Что находится между этими «от» и «до»?

Evenik ()
Ответ на: комментарий от anonymous_incognito

контейнеры

Это виртуализация уже.

докер

Это конкретный инструмент, который быстро развивается. Про него ваще отдельно писать не нужно, имхо.

виртуализацию

Общее знакомство с ней займет еще 300 страниц. Ну и новичку это не нужно.

Wayland

Это перспективная технология. При знакомстве с X можно упомянуть, не более.

mandala ★★ ()
Ответ на: комментарий от hobbit

Соломон и Руссинович поперхнулись коньяком.

Да хоть говном они поперхнулись. Вантузоидам дали интерфейсы, с которыми можно работать. Но это нихрена не «внутренне устройство». Все что под капотом ядра осталось под капотом. И не надо себя тешить какими-то иллюзиями, винда это закрытая шпионская коробка, что вам позволил барин подглядеть, с тем и работаете.

anonymous ()
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