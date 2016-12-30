Новая книга «Внутреннее устройство Linux»

Издательство БХВ-Петербург выпустило новую книгу Внутреннее устройство Linux от русскоязычного автора.

О чем эта книга?

Книга адресована начинающим пользователям операционной системы Linux и представляет собой иллюстрированное введение в ее внутреннее устройство — от ядра до сетевых служб и от утилит командной строки до графического интерфейса.

Порядок и стиль изложения материала, иллюстративные изображения и листинги, приведенные в книге, являются результатом обобщения авторского опыта преподавания технических дисциплин, посвященных операционным системам в целом и операционной системе Linux в частности. Именно такой автору представляется картина «правильного» минимального набора необходимых знаний, умений и навыков, необходимых для построения качественной ментальной модели современной ОС Linux.