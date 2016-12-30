Вышел Calculate Linux 17

Ответный визит поклонников Альта в эту новость будет? А то, что ни новость про Альт, так без юзеров Кальки не обходится. )

KDE Plasma 16.12



Что за бред? Plasma 5 нумеруется, как 5.х.y, текущая стабильная версия 5.8.5, насколько я помню.