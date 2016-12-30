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Новости - Calculate Linux

Вышел Calculate Linux 17

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Доступны для загрузки следующие редакции дистрибутива: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), Mate (CLDM) и Xfce (CLDX), Calculate Linux Scratch (CLS), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Scratch Server (CSS) и Timeless.

Основные изменения

  • Новый серверный дистрибутив Timeless
    • Переписана часть функционала утилит настройки сервера. Для тестирования новых утилит подготовлен дистрибутив Timeless, который по завершению работы будет объединён с Calculate Directory Server. Доступны следующие модули:
      • Настройка LDAP-сервера
      • Работа с учётными записями в LDAP
      • Создание резервной копии
    • Среди особенностей новых утилит можно отметить:
      • Поддержка работы как в консоли, так и в графическом интерфейсе
      • Клиент-сервеная архитектура
      • Интеграция с пакетным менеджером

      • Единое хранение шаблонов настроек
  • Графический менеджер
    • Изменено оформление, добавлены собственные иконки
    • Изменён запуск через иконку обновлений в системном трее.
    • Улучшена поддержка системной цветовой схемы.
  • Консольный менеджер
    • Единая сессия для cl-console и cl-console-gui. К задаче запущенной в графическом менеджере теперь можно подключиться из консоли и наоборот.
    • Консольные утилиты стали доступны для запуска пользователю, работает через вызов cl-console.
  • Live USB
    • Добавлена поддержка выбора загрузки системы без использования PulseAudio.
    • Исправлена загрузка с жесткого диска при выборе русского языка.
  • Утилиты Calculate
    • Множественные улучшения в шаблонах: новые функции, поддержка условий «или», поддержка указания интервала в условных выражениях, поддержка запуска служб, связывания файлов с установленными пакетами, понижения версии установленного пакета, поддержка формата ldif и т.д.
  • Прочее
    • В ночных сборках можно скачать бета-версии двух новых дистрибутивов Calculate Linux Desktop Cinnamon и Calculate Linux Desktop LXQt.
    • Количество бинарных пакетов в репозитории увеличено до 5 тыс.
    • В десктопах сменён браузер на Firefox, получивший более 100 настроек улучшающих производительность и анонимность работы.
    • MATE обновлён до версии 1.16 и переведён на использование библиотеки GTK3+.
    • В репозитории бинарных пакетов всегда доступно самое свежее ядро.
    • Добавлена поддержка клавиши Compose (правый Alt) для ввода спецсимволов, в т.ч. знаков валют рубль и гривна (₽, ₴).
    • Множественная обработка ini.env по разным путям с переносом части настроек профиля пользователя.
    • Прекращена поддержка проприетарного видеодрайвера ati-drivers.
    • Добавлена поддержка установки дистрибутива на NVMe устройства.
    • Добавлена поддержка централизованной настройки доступа к su для доменных пользователей.
    • Исправлено шифрование пользовательского профиля.

Состав пакетов

  • CLD (KDE desktop):
    KDE Frameworks 5.29, KDE Plasma 16.12, KDE Applications 16.12, LibreOffice 5.2.3.3, Firefox 50.1.0, Gimp 2.8.16, Clementine 1.3.1
    i686 - 1.92 G, x86_64 - 2.08 G
  • CLDM (MATE desktop):
    MATE 1.16, LibreOffice 5.2.3.3, Firefox 50.1.0, Claws Mail 3.14.1, Gimp 2.8.16, Clementine 1.3.1
    i686 - 1.53 G, x86_64 - 1.69 G
  • CLDX (Xfce desktop):
    Xfce 4.12, LibreOffice 5.2.3.3, Firefox 50.1.0, Claws Mail 3.14.1, Gimp 2.8.16, Clementine 1.3.1
    i686 - 1.44 G, x86_64 - 1.61 G
  • CDS (Directory Server):
    OpenLDAP 2.4.43, Samba 4.2.14, Postfix 3.1.2, ProFTPD 1.3.5b, Bind 9.10.3
    i686 - 644 M, x86_64 - 669 M
  • CLS (Linux Scratch):
    Xorg-server 1.17.4, Kernel 4.4.9
    i686 - 724 M, x86_64 - 823 M
  • CSS (Scratch Server):
    Kernel 4.4.39, Calculate Utilities 3.5.0.10
    i686 - 445 M, x86_64 - 471 M
  • Timeless (New server):
    OpenLDAP 2.4.43, Calculate Utilities 3.5.0.10
    i686 - 467 M, x86_64 - 493 M

Ссылки

>>> Анонс

★★★★

Проверено: JB ()

Ответный визит поклонников Альта в эту новость будет? А то, что ни новость про Альт, так без юзеров Кальки не обходится. )

KDE Plasma 16.12

Что за бред? Plasma 5 нумеруется, как 5.х.y, текущая стабильная версия 5.8.5, насколько я помню.

sluggard ★★★★ ()

А я что-то психанул на Gentoo сегодня. Ткнул обновить она мне предложила вагон ~amd64 и уперлась в Blocked Packages из-за мешанины KDE4 и Plasma 5. На что я ответил No со словами «Да зае...мучила ты меня!». Вообще обновлять не буду.

newprikolist ()
Calculate Linux