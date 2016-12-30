Вышел Calculate Linux 17

Доступны для загрузки следующие редакции дистрибутива: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), Mate (CLDM) и Xfce (CLDX), Calculate Linux Scratch (CLS), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Scratch Server (CSS) и Timeless.
Основные изменения
- Новый серверный дистрибутив Timeless
- Переписана часть функционала утилит настройки сервера. Для тестирования новых утилит подготовлен дистрибутив Timeless, который по завершению работы будет объединён с Calculate Directory Server.
Доступны следующие модули:
- Настройка LDAP-сервера
- Работа с учётными записями в LDAP
- Создание резервной копии
- Среди особенностей новых утилит можно отметить:
- Поддержка работы как в консоли, так и в графическом интерфейсе
- Клиент-сервеная архитектура
- Интеграция с пакетным менеджером
- Единое хранение шаблонов настроек
- Переписана часть функционала утилит настройки сервера. Для тестирования новых утилит подготовлен дистрибутив Timeless, который по завершению работы будет объединён с Calculate Directory Server. Доступны следующие модули:
- Графический менеджер
- Изменено оформление, добавлены собственные иконки
- Изменён запуск через иконку обновлений в системном трее.
- Улучшена поддержка системной цветовой схемы.
- Консольный менеджер
- Единая сессия для cl-console и cl-console-gui. К задаче запущенной в графическом менеджере теперь можно подключиться из консоли и наоборот.
- Консольные утилиты стали доступны для запуска пользователю, работает через вызов cl-console.
- Live USB
- Добавлена поддержка выбора загрузки системы без использования PulseAudio.
- Исправлена загрузка с жесткого диска при выборе русского языка.
- Утилиты Calculate
- Множественные улучшения в шаблонах: новые функции, поддержка условий «или», поддержка указания интервала в условных выражениях, поддержка запуска служб, связывания файлов с установленными пакетами, понижения версии установленного пакета, поддержка формата ldif и т.д.
- Прочее
- В ночных сборках можно скачать бета-версии двух новых дистрибутивов Calculate Linux Desktop Cinnamon и Calculate Linux Desktop LXQt.
- Количество бинарных пакетов в репозитории увеличено до 5 тыс.
- В десктопах сменён браузер на Firefox, получивший более 100 настроек улучшающих производительность и анонимность работы.
- MATE обновлён до версии 1.16 и переведён на использование библиотеки GTK3+.
- В репозитории бинарных пакетов всегда доступно самое свежее ядро.
- Добавлена поддержка клавиши Compose (правый Alt) для ввода спецсимволов, в т.ч. знаков валют рубль и гривна (₽, ₴).
- Множественная обработка ini.env по разным путям с переносом части настроек профиля пользователя.
- Прекращена поддержка проприетарного видеодрайвера ati-drivers.
- Добавлена поддержка установки дистрибутива на NVMe устройства.
- Добавлена поддержка централизованной настройки доступа к su для доменных пользователей.
- Исправлено шифрование пользовательского профиля.
Состав пакетов
- CLD (KDE desktop):
KDE Frameworks 5.29, KDE Plasma 16.12, KDE Applications 16.12, LibreOffice 5.2.3.3, Firefox 50.1.0, Gimp 2.8.16, Clementine 1.3.1
i686 - 1.92 G, x86_64 - 2.08 G
- CLDM (MATE desktop):
MATE 1.16, LibreOffice 5.2.3.3, Firefox 50.1.0, Claws Mail 3.14.1, Gimp 2.8.16, Clementine 1.3.1
i686 - 1.53 G, x86_64 - 1.69 G
- CLDX (Xfce desktop):
Xfce 4.12, LibreOffice 5.2.3.3, Firefox 50.1.0, Claws Mail 3.14.1, Gimp 2.8.16, Clementine 1.3.1
i686 - 1.44 G, x86_64 - 1.61 G
- CDS (Directory Server):
OpenLDAP 2.4.43, Samba 4.2.14, Postfix 3.1.2, ProFTPD 1.3.5b, Bind 9.10.3
i686 - 644 M, x86_64 - 669 M
- CLS (Linux Scratch):
Xorg-server 1.17.4, Kernel 4.4.9
i686 - 724 M, x86_64 - 823 M
- CSS (Scratch Server):
Kernel 4.4.39, Calculate Utilities 3.5.0.10
i686 - 445 M, x86_64 - 471 M
- Timeless (New server):
OpenLDAP 2.4.43, Calculate Utilities 3.5.0.10
i686 - 467 M, x86_64 - 493 M
Ссылки
- Снимки экрана: http://www.calculate-linux.ru/main/ru/screenshots
- Скачать: http://www.calculate-linux.ru/main/ru/download
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