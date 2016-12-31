C Новым 2017 Годом!

Уважаемые пользователи и анонимусы! Поздравляем вас с новым 2017 годом. В ушедшем году было много интересного:

Linux'у исполнилось 25 лет, а Линусу — 47. Четверть века — достаточный срок; у детей, которые появились, когда Линукс уже был, уже есть дети.

Контейнеризация на Linux'е стала мейнстримом, главные игроки здесь Canonical и Red Hat.

Microsoft значительно поменял риторику и выпустил серверные приложения SQL Server 2016 и Power Shell, причем последний даже открыт.

Fedora 25 теперь поставляется с Wayland по умолчанию. Конечно, не все работает гладко, но эпоха X11 уходит, нравится это нам или нет.

KDE исполнилось 20 лет.

2016 запомнился большим количеством уязвимостей как в ядре, так и в прикладном ПО. Уязвимостям теперь дают имена.

2016 год на 1 секунду длиннее, чем обычно.

Что будет в 2017? Больше контейнеров, больше полезного и не очень искусственного интеллекта, больше роботов, криптовалюты, дополненная и виртуальная реальность — везде мы найдем применение Linux'у!

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