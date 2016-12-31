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C Новым 2017 Годом!

 


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Уважаемые пользователи и анонимусы! Поздравляем вас с новым 2017 годом. В ушедшем году было много интересного:

  • Linux'у исполнилось 25 лет, а Линусу — 47. Четверть века — достаточный срок; у детей, которые появились, когда Линукс уже был, уже есть дети.
  • Контейнеризация на Linux'е стала мейнстримом, главные игроки здесь Canonical и Red Hat.
  • Microsoft значительно поменял риторику и выпустил серверные приложения SQL Server 2016 и Power Shell, причем последний даже открыт.
  • Fedora 25 теперь поставляется с Wayland по умолчанию. Конечно, не все работает гладко, но эпоха X11 уходит, нравится это нам или нет.
  • KDE исполнилось 20 лет.
  • 2016 запомнился большим количеством уязвимостей как в ядре, так и в прикладном ПО. Уязвимостям теперь дают имена.
  • 2016 год на 1 секунду длиннее, чем обычно.

Что будет в 2017? Больше контейнеров, больше полезного и не очень искусственного интеллекта, больше роботов, криптовалюты, дополненная и виртуальная реальность — везде мы найдем применение Linux'у!

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С Новым годом!

Поздравляю вас с новогодними и рождественскими праздниками! Желаю вам добра и процветания! Пусть новый год укрепит нашу дружбу и принесёт только положительные эмоции!

Deathstalker ★★★★★ ()

Не люблю новый год. Галдеж, хлопки петард, пьяные люди орут песни, мертвые деревья на каждом углу. Появляется ощущение суеты, ощущения, что я что-то не успел, чего-то не добился. Вполне правдивое ощущение. От этого тоскливо и серо на душе. С новым годом, братья и сестры в юниксе. Надеюсь, вы добились чего хотели. И мы все добьемся большего. Куда большего.

Weres ★★ ()

Ну, прощай, старый и довольно поганый 2016 год. Дадим ему пинка, чтоб быстрее сваливал.

Видел эту ветку на одной странице. Интересно, сколько за ночь этих страниц накидают?

forth32 ()
Ответ на: комментарий от Lavos

Отнюдь нет, что окружающие просили выкидывать - то выкидывал. Для справки: пока был выкинут 1 (один) ругавшийся на всех и со всеми персонаж и несколько очень непристойных картинок с очень крупным планом разных мест живых существ (не только человеков). И персонаж даже не выкинут, я просто удалил все его сообщения.

Shaman007 ★★★★★ ()
Последнее исправление: Shaman007 (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от shrub

Хорош буквоедствовать. Удалялась несколько раз реальная дичь. Никто не жаловался, ну кроме тебя, судя по всему.

Для него Свобода == Вседозволенность. Короче мамкин анархист в треде))

anonymous ()

уходит, нравится это нам или нет

Любят на ЛОРе всё заранее хоронить. Очень сильно заранее. И дискеты, которые до сих пор штампуют в заводских условиях, и CD/DVD болванки, и однобайтные кодировки,... Уходить-то оно, конечно, уходит, но в некотором роде в этом же направлении что угодно движется уже сразу при своём появлении. Вот когда совсем уйдёт - тогда будет о чём говорить.

saahriktu ★★★ ()
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