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Бесплатный движок скрипт библиотеки.

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Захотелось открыть онлайн библиотеку. Но столкнулся с проблемой отсутствия подходящего движка для этого. Поэтому взялся сам написать.

Если кому то интересно, то можете посмотреть на его работу по адресу http://t-library.org.ua Для просмотра всех возможностей - регистрируйтесь.

Некоторые функции/возможности:

1. Скачивание файлов по прямым ссылкам либо по автоматически генерируемым симлинкам.

2. Возможность устанавливать опции как на весь сайт сразу либо на каждого пользователя отдельно.

3. Отдельный книжный менеджер с гибкими настройками.

4. Возможность чтения книг в формате pdf и djvu прямо с сайта (на базе пакетов DjvuLibre, ImageMagick, pdf2djvu)

5. Распознавание страниц из книг в формате pdf и djvu (на базе пакета cuneiform)

6. Гибкие настройки вывода страниц на сайте.

7. Система ограничения активности пользователя для предотвращения перегрузки сервера.

8. Поддержка тем оформления.

9. Система закладок на страницы книги.

10. Возможность хранить файлы книг как на сервере, так и на файлообмениках.

Скрипт пока в стадии тестирования.

Хочу узнать мнения профессионалов по поводу работы скрипта и может некоторые советы по оптимизации или изменению функциональности. Сам скрипт можно скачать на сайте http://dub-project.ru

Вышла обновленая версия. Исправлены кое какие баги. Готовиться к релизу версия 1.5 с изменением алгоритма конвертации книг из pdf в png. Так же будут кое какие новые функции. Готовятся к выпуску новые 2 темы оформления библиотеки.

Обновленую версию я пока тестирую на сайте http://lib.biltech.ru.

Так же выполняю работы по установке движка на хостинг/vps сервер. Выполняю работы на vps сервере под ключ (устанока ПО, необходимого для работы скрипта, устанока, настройка движка, подгонка функционала движка под нужды клиента).

goodzon ()
Ответ на: комментарий от goodzon

Уже доступна на сайте dub-project.ru версия 2.0. Если кто то найдет ошибки в работе, пишите, будем исправлять.

goodzon ()
Ответ на: комментарий от goingUp

Можно, если он напишет, что передал в общественное достояние.

Deleted ()
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