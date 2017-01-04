Google представила Grumpy - эксперементальный транскомпилятор Python в Go

Google представила транскомпилятор и runtime для языка программирования Python - Grumpy. Инструмент планируется использовать в качестве замены CPython из-за плохой масштабируемости последнего.

Продукты компании содержат десятки миллионов строк Python кода. Так, для фронт и API серверов сервиса youtube, обрабатывающих миллионы запросов в секунду, до сих пор использовался CPython 2.7.

Grumpy позволит транспилировать Python код в Go, который в свою очередь будет компилироваться в нативный. Из преимуществ подобного подхода - лучшая масштабируемость и операционная совместимость с Go, что может в конечном итоге способствовать плавной миграции на этот ЯП.

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