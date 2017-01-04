Inkscape 0.92

4 января (а возможно и первого, если верить Wiki) 2017 года обновился свободный редактор векторной графики Inkscape.
Основные нововведения:
- mesh gradients - позволяют задавать сложные градиенты для mesh-объектов. Например, так.
- Улучшена поддержка SVG2 и CSS3.
- Добавлен новый диалог для работы с объектами.
- Добавлены новые эффекты, такие как Envelope/Perspective, Lattice Deformation, Mirror и Rotate Copies.
- Переработаны и улучшены такие инструменты как spray tool, measure tool, pencil tool и pen tool.
С полным списком новых возможностей можно ознакомиться по ссылке.
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