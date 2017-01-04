Inkscape 0.92

Очень понравилось, что в Inkscape (ещё давно) включили такую библиотечку, как https://launchpad.net/libdepixelize с алгоритмом Личински-Кофа из Microsoft Research.

Благодаря инструменту Trace Pixel Art из пикселизированных мелких спрайтов получается векторная годнота:

http://exlmoto.ru/wp-content/Images/SNDR/Fish.png

http://exlmoto.ru/wp-content/Images/SNDR/Pixel.png