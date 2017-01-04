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Inkscape 0.92

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4 января (а возможно и первого, если верить Wiki) 2017 года обновился свободный редактор векторной графики Inkscape.

Основные нововведения:

  • mesh gradients - позволяют задавать сложные градиенты для mesh-объектов. Например, так.
  • Улучшена поддержка SVG2 и CSS3.
  • Добавлен новый диалог для работы с объектами.
  • Добавлены новые эффекты, такие как Envelope/Perspective, Lattice Deformation, Mirror и Rotate Copies.
  • Переработаны и улучшены такие инструменты как spray tool, measure tool, pencil tool и pen tool.

С полным списком новых возможностей можно ознакомиться по ссылке.

>>> Подробности

★★★★

Проверено: maxcom ()

Очень понравилось, что в Inkscape (ещё давно) включили такую библиотечку, как https://launchpad.net/libdepixelize с алгоритмом Личински-Кофа из Microsoft Research.

Благодаря инструменту Trace Pixel Art из пикселизированных мелких спрайтов получается векторная годнота:

http://exlmoto.ru/wp-content/Images/SNDR/Fish.png

http://exlmoto.ru/wp-content/Images/SNDR/Pixel.png

EXL ★★★ ()
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