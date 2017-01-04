Ruby 2.4.0

25 декабря вышел первый стабильный релиз ветки Ruby 2.4. В ней представлено много новых возможностей.

Улучшения хеш-таблицы (Владимир Макаров). Введены открытая адресация и упорядоченные в порядке добавления массивы. Это обсуждено со многими людьми, в особенности с Юрой Соколовым.

Введены открытая адресация и упорядоченные в порядке добавления массивы. Это обсуждено со многими людьми, в особенности с Юрой Соколовым. Привязка#irb: Старт сессии REPL по аналогии с binding.pry . Вместо логирования переменных множественными вызовами p можно подключить pry через binding.pry для запуска из приложения REPL и выполнения любого Ruby-кода. Теперь в поставку языка включён binding.irb , который позволяет проделать то же самое с irb.

. Вместо логирования переменных множественными вызовами можно подключить pry через для запуска из приложения REPL и выполнения любого Ruby-кода. Теперь в поставку языка включён , который позволяет проделать то же самое с irb. Fixnum и Bignum объединены в Integer . Все C-расширения, затрагивающие классы Fixnum или Bignum, нужно поправить.

. Все C-расширения, затрагивающие классы Fixnum или Bignum, нужно поправить. Поддержка соответствий заглавных символов Unicode . String/Symbol#upcase/downcase/swapcase/capitalize(!) теперь работают не только с ASCII.

. теперь работают не только с ASCII. Улучшения производительности. Array#max и Array#min больше не создают временный массив при некоторых условиях. Добавлен Regexp#match? , выполняющий проверку регулярного выражения без создания объекта с обратной ссылкой и изменения $~ . Ускорен доступ к переменным экземпляров.

Улучшения отладки:

Thread#report_on_exception и Thread.report_on_exception . Ruby игнорирует исключения в потоках, если к ним явно не присоединён другой поток. С report_on_exception = true можно отследить, что поток умер из-за необработанного исключения. Присылайте отзывы, нужно ли включить эту опцию по умолчанию, равно как и report-on-GC, которая сообщает о сборке мусора в неприсоединённом потоке.

и . Ruby игнорирует исключения в потоках, если к ним явно не присоединён другой поток. С можно отследить, что поток умер из-за необработанного исключения. Присылайте отзывы, нужно ли включить эту опцию по умолчанию, равно как и report-on-GC, которая сообщает о сборке мусора в неприсоединённом потоке. Отлов тупиков в потоках теперь отображает для потоков трассировку и зависимые потоки.

Другие значимые изменения с версии 2.3:

Поддержка OpenSSL 1.1.0 (прекращена поддержка 0.9.7 и более ранних)

Из stdlib убраны ext/tk и XMLRPC

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