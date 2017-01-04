LINUX.ORG.RU
Новости - KDE

Вышла бета-версия Kirigami UI 2.0

 ,


0

1

Незадолго после выхода первоначального релиза Kirigami UI — фреймворка для построения конвергентного, объединяющего мобильный и десктопный, пользовательского интерфейса — его главный разработчик, Марко Мартин, начал перенос фреймворка с Qt Quick Controls 1 на Qt Quick Controls 2. Поскольку в состав QQC 2 входит намного больше готовых элементов управления, это позволило уменьшить объём кода самого Kirigami и в то же время улучшить стабильность и производительность. Kirigami 2 построен так, чтобы расширять API QQC 2 как можно бесшовнее.

Из улучшений также можно отметить:

  • проработанную клавиатурную навигацию в десктопных приложениях;
  • визуальную интеграцию с Material Design на Android;
  • улучшенную обработку боковых свайпов;
  • более надёжную активацию режимов «перепрокрутки» и «достижимости», при которых верх страницы помещается по центру экрана, где его можно достать большим пальцем.

Discover — центр приложений Plasma, довольно сложное приложение — уже без особых хлопот перенесён на Kirigami 2. Поскольку Kirigami 2 требует Qt 5.7, который доступен ещё не во всех дистрибутивах GNU/Linux, Kirigami 1 будет продолжать получать исправления критических ошибок.

Разработчики, желающие попробовать новую версию фреймворка либо сообщить об ошибках, могут найти всю необходимую информацию на странице Kirigami на Techbase.

>>> Источник

Вот этот центр приложений в KDE, это какой-то макаронный монстр. В Kubuntu всех версий за последние 5 лет оно вечно криво отображало картинки и надписи на русском. Может хоть сейчас оно нормально заработает? >_<

anonymous ()
Ответ на: комментарий от Odalist

Поддерживаю. Это глючное гуано никому ненужно.

Я всегда ставлю muon (пакетный менеджер) первым делом. Самое интересное, что через этот центр приложений НЕ находится 90% самых известных в Linux программ (которые, само собой, есть в репозитории, и через muon находятся). Просто вводишь в строку поиска и получаешь пустой экран. И так всю жизнь. Что с этой прогой не так? -_-

anonymous ()
Ответ на: комментарий от Odalist

Ты троллян чтоли? Ты muon package manager использовал в альфа-версии 6 лет назад? Он стабилен как ядро линуксовое, за 6 лет никаких нареканий. Что за говнодистр ты используешь, в котором muon «нестабилен»? Прям интересно.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Ты троллян чтоли?

Нет, а ты фанатик?

Он стабилен как ядро линуксовое

Только в твоих влажных мечтах...

Что за говнодистр ты используешь

Раньше использовал Kubuntu 16.04, теперь уже нет...свалил из этого глюкодрома.

Odalist ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Odalist

Нет, а ты фанатик?

Фанатик это тот, кто убеждает других использовать свой «самый лучший» аналог чего-либо, не имея возможности подтвердить свою правоту. :)

Только в твоих влажных мечтах...

Как раз нет. Muon в Kubuntu 14.04-16.04 стабильнее железобетонной стены. В отличии от твоего троллинга, который сыпется как домик из песка.

Раньше использовал Kubuntu 16.04, теперь уже нет...свалил из этого глюкодрома.

LOL, после этого я понял что зря терял на тебя время. :)

anonymous ()
Ответ на: комментарий от Chelobaka

по любому муон сливает синаптику по возможностям.

По каким возможностям? Начинай перечислять.

И никуда синаптик не сыпется.

И никуда мион не сыпется.

anonymous ()

Qt Quick Controls 1 на Qt Quick Controls 2

Kirigami 2 требует Qt 5.7

Kirigami 1

Ох, опять эти излюбленные танцы Qt-developer'ов и к ним пресмыкающихся с несовместимыми между собой версиями, которые в конец добьют этот несчастный Kirigami. Никто ещё не успел раскушать первую версию, как уже появилась несовместимая с ней же двойка.

EXL ★★★ ()
Последнее исправление: EXL (всего исправлений: 1)
KDE