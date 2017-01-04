Вышла бета-версия Kirigami UI 2.0

Незадолго после выхода первоначального релиза Kirigami UI — фреймворка для построения конвергентного, объединяющего мобильный и десктопный, пользовательского интерфейса — его главный разработчик, Марко Мартин, начал перенос фреймворка с Qt Quick Controls 1 на Qt Quick Controls 2. Поскольку в состав QQC 2 входит намного больше готовых элементов управления, это позволило уменьшить объём кода самого Kirigami и в то же время улучшить стабильность и производительность. Kirigami 2 построен так, чтобы расширять API QQC 2 как можно бесшовнее.

Из улучшений также можно отметить:

проработанную клавиатурную навигацию в десктопных приложениях;

визуальную интеграцию с Material Design на Android;

улучшенную обработку боковых свайпов;

более надёжную активацию режимов «перепрокрутки» и «достижимости», при которых верх страницы помещается по центру экрана, где его можно достать большим пальцем.

Discover — центр приложений Plasma, довольно сложное приложение — уже без особых хлопот перенесён на Kirigami 2. Поскольку Kirigami 2 требует Qt 5.7, который доступен ещё не во всех дистрибутивах GNU/Linux, Kirigami 1 будет продолжать получать исправления критических ошибок.

Разработчики, желающие попробовать новую версию фреймворка либо сообщить об ошибках, могут найти всю необходимую информацию на странице Kirigami на Techbase.

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