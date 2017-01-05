Вышла новая версия свободной (GPLv2, CC-BY-SA 3.0) стратегии реального времени (RTS) — Wyrmsun 2.5.2. Wyrmsun представляет собой основанную на модифицированном движке Stratagus игру, включающую в себя:

ретро-графику;

несколько цивилизаций (играть можно за 2 из них: за людей и дварфов);

23 доступных квеста;

десятки юнитов, строений и технологий;

системой уровней юнитов;

героев;

предметы, которые могут выпасть с убитых врагов;

десятки карт + случайные карты;

поддержку модов;

режим игры «Grand Strategy», в котором сочетается стратегия на глобальной карте, и локальные тактические бои;

встроенную в игру энциклопедию, в которой игрок может узнать больше о юнитах, зданиях и т. д.

В вышедшей версии игры была проведена корректировка баланса и исправление ошибок. Так, например, изменено количество некоторых юнитов на некоторых картах, в сгенерированных случайных картах теперь ресурсы находятся рядом с базой игрока, также для таких карт был изменеён набор базовых ресурсов. Кроме того, были исправлены ошибки с поведением некоторых юнитов.

В на данный момент не вышедшей грядущей версии (2.5.3, она ещё не вышла, но список планируемых изменений уже доступен в README) планируется улучшение AI, исправления в генераторе карт, обновления сценаериев и многое другое.

>>> Подробности о данном выпуске (на этой же странице содержится и информация о грядущей, ещё не выпущенной, версии 2.5.3)

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