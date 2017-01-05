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Wyrmsun 2.5.2

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Вышла новая версия свободной (GPLv2, CC-BY-SA 3.0) стратегии реального времени (RTS) — Wyrmsun 2.5.2. Wyrmsun представляет собой основанную на модифицированном движке Stratagus игру, включающую в себя:

  • ретро-графику;
  • несколько цивилизаций (играть можно за 2 из них: за людей и дварфов);
  • 23 доступных квеста;
  • десятки юнитов, строений и технологий;
  • системой уровней юнитов;
  • героев;
  • предметы, которые могут выпасть с убитых врагов;
  • десятки карт + случайные карты;
  • поддержку модов;
  • режим игры «Grand Strategy», в котором сочетается стратегия на глобальной карте, и локальные тактические бои;
  • встроенную в игру энциклопедию, в которой игрок может узнать больше о юнитах, зданиях и т. д.

В вышедшей версии игры была проведена корректировка баланса и исправление ошибок. Так, например, изменено количество некоторых юнитов на некоторых картах, в сгенерированных случайных картах теперь ресурсы находятся рядом с базой игрока, также для таких карт был изменеён набор базовых ресурсов. Кроме того, были исправлены ошибки с поведением некоторых юнитов.

В на данный момент не вышедшей грядущей версии (2.5.3, она ещё не вышла, но список планируемых изменений уже доступен в README) планируется улучшение AI, исправления в генераторе карт, обновления сценаериев и многое другое.

>>> Подробности о данном выпуске (на этой же странице содержится и информация о грядущей, ещё не выпущенной, версии 2.5.3)

>>> Официальный сайт

Модераторам: новость немного запоздала (этот релиз состоялся чуть больше недели назад), и новые версии выходят часто, но, надеюсь, это не помеха — как-никак, на ЛОР'е ни одной новости об этой игре

the_electric_hand ()
Последнее исправление: the_electric_hand (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от andreyu

Нет, в стиме доступно и под GNU/Linux в том числе (значит, собрать её под GNU/Linux возможно): http://store.steampowered.com/app/370070/. Кроме того, https://github.com/Andrettin/Wyrmsun/tree/master/linux.

Но бинарные сборки на гитхабе и вправду только под Windows, впрочем, это распространённая практика.

the_electric_hand ()
Последнее исправление: the_electric_hand (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от the_electric_hand

Нет, в стиме доступно и под GNU/Linux в том числе (значит, собрать её под GNU/Linux возможно):

Я пробовал из-под стима на macOS. Говорит, что платформа не поддерживается.

andreyu ★★★★★ ()
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