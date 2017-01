Книга «Game Development with Blender» стала свободной

Майк Пэн (Mike Pan) сообщил о публикации на GitHub своей популярной книги о работе с модулем Game Engine в программе Blender. Лицензия книги пока не указана.

На данный момент она опубликована в виде файлов с разметкой Markdown и все еще содержит ошибки. Майк продолжает «вычищать» их и просит помощи в вычитке опубликованных файлов книги:

Since This book was written 3 years ago, Blender has gone through many many improvements. So there will be omissions and errors, please help us keep this book up-to-date by submitting a pull request on GitHub.