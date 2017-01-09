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Новости - Мультимедиа

MPD 0.20

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Вышла новая версия Music Player Daemon. MPD — музыкальный проигрыватель с клиент-серверной архитектурой. Воспроизведение управляется при помощи клиента. Управлять сервером (демоном) можно с любой машины из сети.

Особенности релиза:

  • расширение возможностей протокола;
  • поддержка чтения ID3 и APE тегов из удалённых файлов (через HTTP/NFS/SMB);
  • улучшения сообщений об ошибках (как в логи так и клиенту);
  • поддержка audio/L16 и WavPack-DSD;
  • улучшения поддержки мультиканального звука;
  • поддержка DSD_U32;
  • новый плагин для передискретизации — soxr.

>>> Подробности

А расскажите для чего нужно плееру иметь клиен-серверную архитектуру?
Я с другого компа могу добавить файл в плейлист?
По сети mpd музыку может передать на мой Андроид?
Кто юзает этот плеер и почему?

Kroz ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Kroz

А расскажите для чего нужно плееру иметь клиен-серверную архитектуру?

Можно управлять произведением через терминал, веб-интерфейс, qt/gtk приложения, а также с телефона. Это удобно.

По сабжу ― кто-нибудь в связке с Google Play Music использует?

jollheef ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Kroz

А расскажите для чего нужно плееру иметь клиен-серверную архитектуру?

Одна точка хранения/вопроизведения-много точек управления.

Я через MPD+Icecast некоторое время онлайн-радио крутил.

Управление с моего компа, mpd на сервере, http-стрим на выход.

devl547 ★★★★★ ()
Мультимедиа