Вышла новая версия Music Player Daemon. MPD — музыкальный проигрыватель с клиент-серверной архитектурой. Воспроизведение управляется при помощи клиента. Управлять сервером (демоном) можно с любой машины из сети.
Особенности релиза:
- расширение возможностей протокола;
- поддержка чтения ID3 и APE тегов из удалённых файлов (через HTTP/NFS/SMB);
- улучшения сообщений об ошибках (как в логи так и клиенту);
- поддержка audio/L16 и WavPack-DSD;
- улучшения поддержки мультиканального звука;
- поддержка DSD_U32;
- новый плагин для передискретизации — soxr.
>>> Подробности