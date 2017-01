Девять серьезных уязвимостей в Firejail

Да, признаю, действительно формально root получается не изнутри песочницы. Но учитывая, что одна из уязвимостей позволяет сбежать из песочницы...

allows ptrace with --allow-debuggers, which allows a

sandboxed program to escape the seccomp profile by rewriting permitted

system calls into unpermitted ones pre-Linux-4.8.



https://github.com/netblue30/firejail/commit/6b8dba29d73257311564ee7f27b9b147...