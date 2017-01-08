Девять серьезных уязвимостей в Firejail

Прочитай внимательно описание уязвимостей. Они эксплуатируются не изнутри песочницы.



Да, признаю, действительно формально root получается не изнутри песочницы. Но учитывая, что одна из уязвимостей позволяет сбежать из песочницы...

allows ptrace with --allow-debuggers, which allows a

sandboxed program to escape the seccomp profile by rewriting permitted

system calls into unpermitted ones pre-Linux-4.8.



https://github.com/netblue30/firejail/commit/6b8dba29d73257311564ee7f27b9b147...



Правда, вроде с этой опцией "--allow-debuggers" Firejail должен быть уже запущен.