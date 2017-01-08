LINUX.ORG.RU
Новости - Безопасность

Девять серьезных уязвимостей в Firejail

 ,


0

2

В системе для изолированного выполнения приложений Firejail выявлено девять уязвимостей, большинство из которых позволяют повысить свои привилегии в основной системе до пользователя root. Firejail использует для изоляции механизм пространств имён (namespaces), AppArmor и фильтрацию системных вызовов (seccomp-bpf) в Linux, но для настройки изолированного запуска требует повышенных привилегий, которые получает через привязку к утилите флага suid root или запуск при помощи sudo. Как оказалось безопасность Firejail находится в весьма печальном состоянии и многие опции и пользовательские данные обрабатываются под euid 0.

>>> Подробнее на OpenNet

★★

Проверено: Klymedy ()

Печально, но фактически любая программа имеющая setuid потенциальная дыра. Как я всегда говорил, безопасно только понижение привилегий.

surefire ★★ ()

Это вызывает желание незавуалированно материться.

С другой стороны ― перечисленные уязвимости не связаны с преодолением песочницы firejail.

jollheef ★★★★ ()
Последнее исправление: jollheef (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от jollheef

С другой стороны ― перечисленные уязвимости не связаны с преодолением песочницы firejail.

Как же не связаны, когда вот:

позволяют повысить свои привилегии в основной системе до пользователя root.

То есть, без Firejail еще надо найти root-уязвимость в системе, а тут опаньки сразу.

praseodim ★★ ()
Ответ на: комментарий от praseodim

То есть, без Firejail еще надо найти root-уязвимость в системе, а тут опаньки сразу.

Прочитай внимательно описание уязвимостей. Они эксплуатируются не изнутри песочницы.

jollheef ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от jollheef

Прочитай внимательно описание уязвимостей. Они эксплуатируются не изнутри песочницы.

Да, признаю, действительно формально root получается не изнутри песочницы. Но учитывая, что одна из уязвимостей позволяет сбежать из песочницы...

allows ptrace with --allow-debuggers, which allows a
sandboxed program to escape the seccomp profile by rewriting permitted
system calls into unpermitted ones pre-Linux-4.8.

https://github.com/netblue30/firejail/commit/6b8dba29d73257311564ee7f27b9b147...

Правда, вроде с этой опцией "--allow-debuggers" Firejail должен быть уже запущен.

praseodim ★★ ()
Безопасность