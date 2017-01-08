Девять серьезных уязвимостей в Firejail

В системе для изолированного выполнения приложений Firejail выявлено девять уязвимостей, большинство из которых позволяют повысить свои привилегии в основной системе до пользователя root. Firejail использует для изоляции механизм пространств имён (namespaces), AppArmor и фильтрацию системных вызовов (seccomp-bpf) в Linux, но для настройки изолированного запуска требует повышенных привилегий, которые получает через привязку к утилите флага suid root или запуск при помощи sudo. Как оказалось безопасность Firejail находится в весьма печальном состоянии и многие опции и пользовательские данные обрабатываются под euid 0.