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Новости - Hardware and Drivers

Pinebook — Linux-ноутбук за $89 поступит в продажу в конце февраля

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Компания Pine64 успешно производит одноплатные компьютеры, кроундфандинг-альтернативу Raspberry Pi (цены на которые начинаются от $15). Компания заявила, что в конце февраля выпустит новый ARM-ноутбук с 11.6″ экраном, ценой всего в $89 долларов, а также 14″ модель за $99.

Сообщество Pine64 гарантирует полную совместимость со следующими операционными системами: Debian Jessie, Ubuntu 16.04, Android 5.1.1, Remix OS 2.0. Производство находится в Китае, откуда и будет осуществляться доставка. На эти ноутбуки заявлена 90-дневная гарантия.

Характеристики Pinebook:

  • Процессор: 64-Bit Quad-Core ARM Cortex A53¹ @ 1.2 Ghz
  • Оперативная память: 2 GB LPDDR3 RAM
  • Видео: Dual Core Mali 400 MP2 Graphics
  • Разрешение экрана: 1280×720 (на обоих моделях)
  • Флеш-карта: 16 GB eMMC
  • Поддержка сети: Wi-Fi & Bluetooth
  • Камера: 1.3MP webcam
  • Батарея: 10,000 mAh LiPo battery
  • Порты: 2xUSB 2.0, MicroSD slot, headphone jack, Mini HDMI out

Эту модель уже прозвали экономичной альтернативой Chromebook.

>>> На официальном сайте можно зарегистрироваться для того, чтобы стать одним из первых покупателей.

>>> Wiki компании-производителя

>>> Источник



Проверено: Klymedy ()
Ответ на: комментарий от petrosyan

Вебкамера лишняя только.

В первый раз что ли изолентой заклеивать?

petrosyan

Ты оправдываешь свой ник.

Какой смысл платить за то, чем не будешь пользоваться? Я для себя не вижу смысла в вебкамере и синезубе. Совсем.

// Ноутбуков не имел.

r3lgar ★★★ ()
Ответ на: комментарий от intelfx

Зря вы так. Платформа на arm+мобильная видюха для тестирования андроид приложений вполне себе прельстиво. Жалко только, что 2 гига для разработки не пойдет.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от r3lgar

Так там дешевле блютуз оставить

Потому что, как и во всяких современных телефонах, используется одна микруха на вифи и блютуз, только антенну пришлось поставить да, может, десяток рассыпухи smd, дикое удорожание на доллар ;)

olegkrutov ()
Hardware and Drivers