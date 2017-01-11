Компания Pine64 успешно производит одноплатные компьютеры, кроундфандинг-альтернативу Raspberry Pi (цены на которые начинаются от $15). Компания заявила, что в конце февраля выпустит новый ARM-ноутбук с 11.6″ экраном, ценой всего в $89 долларов, а также 14″ модель за $99.

Сообщество Pine64 гарантирует полную совместимость со следующими операционными системами: Debian Jessie, Ubuntu 16.04, Android 5.1.1, Remix OS 2.0. Производство находится в Китае, откуда и будет осуществляться доставка. На эти ноутбуки заявлена 90-дневная гарантия. Характеристики Pinebook: Процессор: 64-Bit Quad-Core ARM Cortex A53¹ @ 1.2 Ghz

Оперативная память: 2 GB LPDDR3 RAM

Видео: Dual Core Mali 400 MP2 Graphics

Разрешение экрана: 1280×720 (на обоих моделях)

Флеш-карта: 16 GB eMMC

Поддержка сети: Wi-Fi & Bluetooth

Камера: 1.3MP webcam

Батарея: 10,000 mAh LiPo battery

Порты: 2xUSB 2.0, MicroSD slot, headphone jack, Mini HDMI out Эту модель уже прозвали экономичной альтернативой Chromebook.

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