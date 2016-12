Алоха!

24–25 февраля 2017 в Москве пройдет крупнейшая в России C++ конференция.

Темы: Core Guidelines, GSL, boost, Qt, функциональщина, сопрограммы, C++17, многопоточность, специфика различных компиляторов, изменение кода большого проекта и много другой боли.

В этом году перед конференцией пройдет день мастер-классов: Ivan Cukic «Applied functional programming in C++», Rainer Grimm «Embedded programming with modern C++» и Павел Филонов «Continuous integration для C++ разработчика».

