Вышел SeaMonkey 2.46

22 декабря 2016 года состоялся второй в этом году значительный выпуск SeaMonkey — набора интегрированных сетевых приложений, включаещего в себя браузер, почтовый клиент, RSS/Atom-агрегатор и простой WYSIWYG-редактор HTML-страниц. Выпуск 2.46 синхронизирован с кодовой базой Firefox 49. Разработчики отмечают улучшение работы с HTML5 и JavaScript.

Из состава удалены IRC-клиент ChatZilla, DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. Их теперь предлагается устанавливать в виде дополнений из каталога https://addons.mozilla.org. Также убраны старые JavaScript и web-инструменты SeaMonkey. Вместо них предлагаются штатные средства разработки из состава Firefox, однако Firebug может быть обновлен, а в качестве замены Venkman можно использовать Tiny JavaScript Debugger.

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