28 декабря состоялся релиз LanguageTool 3.6 — свободной (GNU LGPL v2.1 или новее) системы проверки грамматики, стиля, пунктуации и орфографии, позволяющей анализировать тексты на 30 различных языках. LanguageTool может использоваться как независимое приложение или как расширение для LibreOffice/OpenOffice. На сайте http://www.languagetool.org/ru доступна online-форма, с помощью которой можно проверять тексты самой свежей версией системы.
В этом выпуске:
- Обновлены модули для проверки текстов на русском, английском, каталанском, французском, немецком, польском, португальском, испанском и украинском языках.
- Обновлены встроенные библиотеки.
Для русского языка:
- Создано около 80 правил (xml, Java и гибридных xml/Java).
- Исправлена работа имеющихся грамматических правил.
- Улучшен механизм сегментации текста на предложения.
- Обновлён и перестроен встроенный словарь частей речи.
- Изменена логика работы правил грамматического контекстного анализатора.
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