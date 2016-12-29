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LanguageTool 3.6

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28 декабря состоялся релиз LanguageTool 3.6 — свободной (GNU LGPL v2.1 или новее) системы проверки грамматики, стиля, пунктуации и орфографии, позволяющей анализировать тексты на 30 различных языках. LanguageTool может использоваться как независимое приложение или как расширение для LibreOffice/OpenOffice. На сайте http://www.languagetool.org/ru доступна online-форма, с помощью которой можно проверять тексты самой свежей версией системы.

В этом выпуске:

  • Обновлены модули для проверки текстов на русском, английском, каталанском, французском, немецком, польском, португальском, испанском и украинском языках.
  • Обновлены встроенные библиотеки.

Для русского языка:

  • Создано около 80 правил (xml, Java и гибридных xml/Java).
  • Исправлена работа имеющихся грамматических правил.
  • Улучшен механизм сегментации текста на предложения.
  • Обновлён и перестроен встроенный словарь частей речи.
  • Изменена логика работы правил грамматического контекстного анализатора.

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