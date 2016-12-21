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Новости - Linux в России

«Новые облачные технологии» разместила в открытом доступе набор из девяти бесплатных шрифтов

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Компания «Новые облачные технологии» сообщает о размещении в открытом доступе гарнитуры шрифтов собственный разработки. Шрифтовой набор носит название XO Fonts и состоит из девяти стандартных шрифтов и двадцати четырех начертаний. XO Fonts создан как альтернатива коммерческим шрифтам, его использование позволит заменить распространенные шрифты Microsoft и Monotype на любой платформе.

Мы решили амбициозную задачу: добились одинакового отображения наших шрифтов на любых платформах. Шрифты «XO Fonts» обеспечивают идентичное отображение документов на любом устройстве. С помощью «XO Fonts», мы планируем заменить наиболее употребляемые в государственных организациях и крупных компаниях шрифты, например, такие как: Arial, Times New Roman, Calibri, Courier New, Tahoma и другие. Все разработанные нами шрифты кириллические. Дополнительно мы включаем в них символы республик Российской Федерации и стран СНГ. Мы приняли решение поделится своей разработкой с сообществом и надеемся, что это поспособствует развитию гибкости норм в использовании шрифтов в России и за ее пределами

– комментирует генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров.

Для разработки шрифтового пакета «Новые облачные технологии» привлекли к сотрудничеству известного шрифтового дизайнера Владимира Чуфаровского и московскую студию Letter Head.

Шрифты XO Fonts позволяют отображать без искажений и нарушения структуры любые документы, созданные с использованием наиболее популярных шрифтов. Метрические характеристики документа (количество строк, расположение таблиц и заголовков) при этом не изменятся.

Пакет шрифтов XO Fonts разработан для работы на локальных и международных рынках. Набор шрифтов содержит символы республик Российской Федерации (татарского, башкирского алфавитов), стран СНГ (казахского алфавитов) и иностранные символы (такие как 1252-western или 1254-turkish).

XO Fonts совместимы с операционными системами Windows, macOS, Android, iOS, Tizen, Linux.

Шрифты от компании «Новые облачные технологии» распространяются по открытой лицензионной модели и доступны для использования сторонними разработчиками бесплатно.

Собственные аналоги популярных шрифтов имеют такие международные игроки как Google, Red Hat, Linux foundation, а также российский НПО РусБИТех и другие.

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anonymous

Проверено: Klymedy ()

Метрики с мелкомягкими шрифтами совпадают, это хорошо.

Но вот буква 'е' в XO Thames выглядит просто уродливо и не вписывается в остальной шрифт.

borism ()

Лицензия мутноватая:

Оригинальный и Модифицированный шрифты и их отдельные графические элементы не могут сами по себе распространяться за плату, т.е. с целью извлечения коммерческой выгоды;

Вроде есть свободные лицензии, которые так делают, но все же.

Правообладатель оставляет за собой право установить иные условия использования Оригинального и Модифицированного шрифтов, в том числе путем внесения в одностороннем порядке изменений в настоящий Лицензионный договор, или прекратить дальнейшее использование Оригинального и Модифицированного шрифтов путем расторжения настоящего Лицензионного договора в одностороннем внесудебном порядке.

А вот это жесть.

Klymedy ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Klymedy

Вроде есть свободные лицензии, которые так делают, но все же.

В частности, самая популярная свободная лицензия на шрифты — Open Font License.

AP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Klymedy

Правообладатель оставляет за собой право установить иные условия использования Оригинального и Модифицированного шрифтов, в том числе путем внесения в одностороннем порядке изменений в настоящий Лицензионный договор, или прекратить дальнейшее использование Оригинального и Модифицированного шрифтов путем расторжения настоящего Лицензионного договора в одностороннем внесудебном порядке.

Это из серии: вот вам наша ООО Рогаикопыта выпустила свободные шрифты, распространяйте, кушайте на здоровье это мы ООО Рогаикопыта для вас сделали. С уважением ООО Рогаикопыта. А потом как вы их распространите и привыкнете, в стандарты там повключаете мы их и сделаем платными и запретим их бесплатное использование в ПО!

Promusik ★★ ()
Последнее исправление: Promusik (всего исправлений: 1)

XO Fonts создан как альтернатива коммерческим шрифтам, его использование позволит заменить распространенные шрифты Microsoft и Monotype на любой платформе.

Годнота. Спасибо за новость!

Odalist ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

«Шрифты производят впечатление китайской по(д)делки, сделанной на коленке.»

Наверное, все импортозамещение опять выразилось в наклейке «Made In Russia» на китайское поделие.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от Promusik

А потом как вы их распространите и привыкнете, в стандарты там повключаете мы их и сделаем платными и запретим их бесплатное использование в ПО!

Не знаю что хуже - смена лицензии на более огороженную или закрепление определенного шрифта в каком-то стандарте.

alozovskoy ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

«Шрифты производят впечатление китайской по(д)делки, сделанной на коленке.»

Наверное, все импортозамещение опять выразилось в наклейке «Made In Russia» на китайское поделие.

Если анонимусу показать эти же шрифты и сказать, что они американские - он обдрочится от того, какие они красивые, удобные, совместимые с латехом и лицензия у них самая правильная.

Alve ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Alve

«Если анонимусу показать эти же шрифты и сказать, что они американские - он обдрочится от того, какие они красивые, удобные, совместимые с латехом и лицензия у них самая правильная.»

Эти линукс-геи все в латех одеваются. Ты, наверное, не прочитал текст новости: некая местечковая компания заявляет, что смогла сделать что-то похоже на американские шрифты и этим гордится. Типа я у мамы шрифтодел. И еще лицензию какую-то на них придумывает. Интересно, а что думают обладатели прав на шрифты, которые скопировали?

anonymous ()

Это те перцы, которые софт для астралялекса пишут? Не удивительно, что они зарелизили шревты, когда астру взяли за жопу с лицензией на них.

hateyoufeel ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Promusik

Кстати, прям один-в-один было с Черной Пятницей. Есть у нас ООО «Блэк Фрайдэй», владелец торговой марки «Black Friday». За две недели до этой самой черной пятницы они во всеуслышание заявили, что любой желающий может использовать в названии акции клише «Черная пятница», и им ничего за это не будет, потому что это абсурд - с кем-то судиться из-за обычного названия дня.

Ну и вот черная пятница отгремела, все подсчитали барыши, и буквально через три дня ООО «Блэк Фрайдэй» начало катать телеги в суд на М-Видео, Эльдорадо и прочих, хоть как-то упомянувших эту самую «черную пятницу».

anonymous ()
Ответ на: комментарий от FeyFre

О чём ты? О Chinese-Japanese-Korean? А зачем? Шрифты для азиатских языков уже есть. Да и если они не осилили родные русские буквы, кто им будет тысячу с лишним иероглифов рисовать?

anonymous ()
Ответ на: комментарий от Klymedy

внесения в одностороннем порядке изменений в настоящий Лицензионный договор

В таком случае это совсем не свободная лицензия, если договор можно изменить в любой момент. FSF точно не одобрит. И еще перевода лицензии на английский нет.

pandrey ★★ ()
Ответ на: комментарий от MrClon

Это-же явно противоречит принципам свободного ПО, ограничивает свободу распространения.

С одной стороны да, а с другой, это же не код, где производное произведение может отличаться принципиально, нефиг на чужом труде зарабатывать.

Loki13 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от MrClon

[Запрет на продажу шрифта самого по себе] же явно противоречит принципам свободного ПО, ограничивает свободу распространения.

Да. И с моей личной точки зрения признание «SIL OFL» свободной лицензией было очень недальновидным прогибом со стороны Фонда СПО, и что еще удивительнее — Дебиана.

Zmicier ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Klymedy

А вот это жесть.

Это не жесть, это совершенно обычное для несвободных лицензий положение.

«Вы вправе распространять Оригинальный шрифт только под его Официальным названием»

А вот это условие либо бессмысленно, либо самопротиворечиво. Я добавил к шрифту литеру — обязан его переименовать — переименовал, затем удалил ее же — получил шрифт идентичный «оригинальному», но под иным названием.

Zmicier ★★★ ()
Ответ на: комментарий от MrClon

Это-же явно противоречит принципам свободного ПО, ограничивает свободу распространения.

Ограничивает желающих продавать чужой труд, ничего в него не внося.

AP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от AP

с моей личной точки зрения признание «SIL OFL» свободной лицензией было очень недальновидным прогибом со стороны Фонда СПО, и что еще удивительнее — Дебиана.
FSF или OSI? :)

Фонда свободного программного обеспечения (Free Software Foundation). Кому какое дело до «OSI»?

Но это еще можно понять — известно, что ФСПО вообще не сильно заботится о свободе непрограмм (лично я считаю, что зря, но это не мне решать).

А вот со стороны Дебиана, где с одной стороны одинаково строгие требования ко всему: и программам, и нет; а с другой — не стесняются открыто не соглашаться с позицией Фонда — это решение выглядит откровенным прогибом. Хотя сейчас уже, конечно, время капитально упущено.

Zmicier ★★★ ()
Ответ на: комментарий от AP

Ограничивает желающих продавать чужой труд, ничего в него не внося.

Во-первых, просто ограничивает право продавать чужой труд — без оговорок про «не внося». А во-вторых, Лаборатория лицензирования ФСПО утверждает, что не ограничивает.

Zmicier ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Zmicier

Во-первых, просто ограничивает право продавать чужой труд — без оговорок про «не внося».

Во-первых, читай OFL. Во-вторых, ещё раз читай OFL.

AP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от AP

Во-первых, читай OFL. Во-вторых, ещё раз читай OFL.

Сударь, ваша безосновательная самоуверенность когда-нибудь сыграет с вами злую шутку. :-)

Zmicier ★★★ ()
Последнее исправление: Zmicier (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Zmicier

Сударь, ваша безосновательная самоуверенность когда-нибудь сыграет с вами злую шутку. :-)

В FAQ специально для основательно несамоуверенных английским по белому написано:

Question: 1.5 Can I include the fonts on a CD of freeware or commercial fonts?

Answer: Yes, as long some other font or software is also on the disk, so the OFL font is not sold by itself.

AP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от AP

А! Записать шрифт компакт-диск — это у нас теперь называется «привнести что-то в чужой труд»?

Мне-то по наивности моей казалось, что привнести что-то свое в применении ко шрифтам — это, к примеру, взять латинский шрифт, и нарисовать к нему кириллические литеры.

Zmicier ★★★ ()
Последнее исправление: Zmicier (всего исправлений: 2)
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