«Новые облачные технологии» разместила в открытом доступе набор из девяти бесплатных шрифтов

Компания «Новые облачные технологии» сообщает о размещении в открытом доступе гарнитуры шрифтов собственный разработки. Шрифтовой набор носит название XO Fonts и состоит из девяти стандартных шрифтов и двадцати четырех начертаний. XO Fonts создан как альтернатива коммерческим шрифтам, его использование позволит заменить распространенные шрифты Microsoft и Monotype на любой платформе.

Мы решили амбициозную задачу: добились одинакового отображения наших шрифтов на любых платформах. Шрифты «XO Fonts» обеспечивают идентичное отображение документов на любом устройстве. С помощью «XO Fonts», мы планируем заменить наиболее употребляемые в государственных организациях и крупных компаниях шрифты, например, такие как: Arial, Times New Roman, Calibri, Courier New, Tahoma и другие. Все разработанные нами шрифты кириллические. Дополнительно мы включаем в них символы республик Российской Федерации и стран СНГ. Мы приняли решение поделится своей разработкой с сообществом и надеемся, что это поспособствует развитию гибкости норм в использовании шрифтов в России и за ее пределами

– комментирует генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров.

Для разработки шрифтового пакета «Новые облачные технологии» привлекли к сотрудничеству известного шрифтового дизайнера Владимира Чуфаровского и московскую студию Letter Head.

Шрифты XO Fonts позволяют отображать без искажений и нарушения структуры любые документы, созданные с использованием наиболее популярных шрифтов. Метрические характеристики документа (количество строк, расположение таблиц и заголовков) при этом не изменятся.

Пакет шрифтов XO Fonts разработан для работы на локальных и международных рынках. Набор шрифтов содержит символы республик Российской Федерации (татарского, башкирского алфавитов), стран СНГ (казахского алфавитов) и иностранные символы (такие как 1252-western или 1254-turkish).

XO Fonts совместимы с операционными системами Windows, macOS, Android, iOS, Tizen, Linux.

Шрифты от компании «Новые облачные технологии» распространяются по открытой лицензионной модели и доступны для использования сторонними разработчиками бесплатно.

Собственные аналоги популярных шрифтов имеют такие международные игроки как Google, Red Hat, Linux foundation, а также российский НПО РусБИТех и другие.

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