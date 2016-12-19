Potracheno - система учёта технического долга

Вышла и потихоньку развивается бета-версия системы учёта технического долга. Система сделана в виде баг-трекера, который устанавливается параллельно основному трекеру проекта (jira, redmine и т.д.) на любое устройство с доступом в сеть (тестовый сервер, ноутбук разработчика, кофеварка и т.п.). Однако, вместо времени, использованного для решения проблемы, она учитывает время, потерянное в силу того, что проблема всё ещё не решена.

Идея такова: команда разработчиков заводит тикеты, описывающие те или иные проблемы разрабатываемого продукта (плохой код, недостаток документации, проблемы производительности, убогость внутреннего инструментария и т.д.), после чего логирует время и предлагает возможные решения. Далее, в зависимости от вменяемости заказчика/менеджера, тикеты либо вносятся уже в нормальный багтрекер, либо тихой сапой включаются в «официальные» фичи.

Поддерживаемые на данный момент функции:

Заведение тикетов, смена статусов, комментарии;

Теги а-ля stackoverflow;

Учёт потраченного времени;

Предложения решений (solution proposals) с оценкой времени на реализацию;

Персональная настраиваемая лента событий и слежение за тикетами;

Разнообразные отчёты, в т.ч. по тикетам, из-за которых уже потеряли больше времени, чем нужно на их исправление.

Проект реализован на языке Perl и использует базу данных sqlite. По ссылке содержится подробная инструкция по установке, скриншоты, текущий вишлист и всё такое.

>>> Гитхаб