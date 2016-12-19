Potracheno - система учёта технического долга

Вышла и потихоньку развивается бета-версия системы учёта технического долга. Система сделана в виде баг-трекера, который устанавливается параллельно основному трекеру проекта (jira, redmine и т.д.) на любое устройство с доступом в сеть (тестовый сервер, ноутбук разработчика, кофеварка и т.п.). Однако, вместо времени, использованного для решения проблемы, она учитывает время, потерянное в силу того, что проблема всё ещё не решена.
Идея такова: команда разработчиков заводит тикеты, описывающие те или иные проблемы разрабатываемого продукта (плохой код, недостаток документации, проблемы производительности, убогость внутреннего инструментария и т.д.), после чего логирует время и предлагает возможные решения. Далее, в зависимости от вменяемости заказчика/менеджера, тикеты либо вносятся уже в нормальный багтрекер, либо тихой сапой включаются в «официальные» фичи.
Поддерживаемые на данный момент функции:
- Заведение тикетов, смена статусов, комментарии;
- Теги а-ля stackoverflow;
- Учёт потраченного времени;
- Предложения решений (solution proposals) с оценкой времени на реализацию;
- Персональная настраиваемая лента событий и слежение за тикетами;
- Разнообразные отчёты, в т.ч. по тикетам, из-за которых уже потеряли больше времени, чем нужно на их исправление.
Проект реализован на языке Perl и использует базу данных sqlite. По ссылке содержится подробная инструкция по установке, скриншоты, текущий вишлист и всё такое.
>>> Гитхаб