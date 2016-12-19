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Potracheno - система учёта технического долга

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Вышла и потихоньку развивается бета-версия системы учёта технического долга. Система сделана в виде баг-трекера, который устанавливается параллельно основному трекеру проекта (jira, redmine и т.д.) на любое устройство с доступом в сеть (тестовый сервер, ноутбук разработчика, кофеварка и т.п.). Однако, вместо времени, использованного для решения проблемы, она учитывает время, потерянное в силу того, что проблема всё ещё не решена.

Идея такова: команда разработчиков заводит тикеты, описывающие те или иные проблемы разрабатываемого продукта (плохой код, недостаток документации, проблемы производительности, убогость внутреннего инструментария и т.д.), после чего логирует время и предлагает возможные решения. Далее, в зависимости от вменяемости заказчика/менеджера, тикеты либо вносятся уже в нормальный багтрекер, либо тихой сапой включаются в «официальные» фичи.

Поддерживаемые на данный момент функции:

  • Заведение тикетов, смена статусов, комментарии;
  • Теги а-ля stackoverflow;
  • Учёт потраченного времени;
  • Предложения решений (solution proposals) с оценкой времени на реализацию;
  • Персональная настраиваемая лента событий и слежение за тикетами;
  • Разнообразные отчёты, в т.ч. по тикетам, из-за которых уже потеряли больше времени, чем нужно на их исправление.

Проект реализован на языке Perl и использует базу данных sqlite. По ссылке содержится подробная инструкция по установке, скриншоты, текущий вишлист и всё такое.

>>> Гитхаб

★★★★

Проверено: Shaman007 ()

УБИТ

Однако, вместо времени, использованного для решения проблемы, она учитывает время, потерянное в силу того, что проблема всё ещё не решена.

Perl

Sovok-way во все поля.

anonymous ()
Ответ на: УБИТ от anonymous

Однако, вместо времени, использованного для решения проблемы, она учитывает время, потерянное в силу того, что проблема всё ещё не решена.

Ну Вы как на поддержке никогда не работали. Каждый день мордой в говнокод, и если оставить как есть, то вообще жить противно, а если каждый раз переписывать, так у переписывалки эрекция пропадёт.

Ну вот и возникает вопрос - сколько вешать в граммах? Поскольку точное измерение сорта говна немного не мой профиль, замеряем что попроще - продолбанное время.

Perl

Выпадет месяцок свободный - перепишу на Java, как некоторые тут )

lodin ★★★★ ()
Последнее исправление: lodin (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от lodin

Почему не влился в экосистему perl? Я имею в виду {meta}cpan, rt, etc. Там и тестеры может найдутся, и соучастники, и все такое прочее.

перепишу

В начале, попробуй использовать perl на всю катушку, со всеми профайлерами, анализаторами, перл-хакерами.

P.S. Годная затея. Заодно и фичреквест от анонима есть: «учитывать время, использованное для решения проблемы» :-D

P.P.S. Насчет системы код-ревью упомянули тож не зря. На Gerrit жалуются.

chinarulezz ★★★ ()

Идея очень хорошая. Сейчас работаю на большом проекте с долгой историей и там это пришлось бы ко двору. Буду пробовать, спасибо.

Weres ★★ ()

Однако, вместо времени, использованного для решения проблемы, она учитывает время, потерянное в силу того, что проблема всё ещё не решена.

А можно как-то две эти метрики объединить\сравнивать? Ну то есть - я каждый день теряю по 15 минут рабочего времени потому что X. Чтобы исправить X мне нужно потратить 1 час. Так как все время на решение X я не могу убить я буду им занимать по 15 минут в день. То есть четыре следующих дня я теряю уже по 30 минут в день (15 из-за X да плюс 15 на решение X), а потом все ништяк (за следующие 4 дня затраты окупаются). Цель - понять, действительно ли надо решать проблему, чтоб не получилось что сегодня мы тратим из-за нее лишние 15 минут в день, но чтоб решить ее нам на пол года придется вшиваться по 4 часа в день два года и вбухать олимпиард денег в инфраструктуру так что пока и так поживем, потому что пока оно «окупится» мою работу будут выполнять огромные небоевые человекоподобные роботы. Хотя это потерянные 15 минут ежедневно, да.

alozovskoy ★★★★★ ()
Последнее исправление: alozovskoy (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от alozovskoy

Все твои рассуждения имхо можно заменить ответом на один вопрос:
какие юкдут потери, если проблему не исправить?
В том числе и в отдельных, разовых ситуациях.

torvn77 ★★ ()

который устанавливается параллельно основному трекеру проекта <...> на любое устройство с доступом в сеть (<...> кофеварка и т.п.).

Проект реализован на языке Perl

Воу-воу, нехорошо отнимать нишу у Java!

X-Pilot ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от alozovskoy

Именно так и работает. Сначала предлагаете решение в комментах (fix estimate): «я знаю, как решить это за час (способ решения)».

https://github.com/dallaylaen/potracheno/blob/master/html/screenshot/shot-fix...

Потом выбираем «solutions ready to go» в отчёте:

https://github.com/dallaylaen/potracheno/blob/master/html/screenshot/shot-sol...

lodin ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от chinarulezz

Я пробовал отрефакторить в «модуль на CPAN + три строчки конфига», не получилось. В этом смысле проект неплохая иллюстрация самого себя.

Но кстати да, надо будет ещё попытку сделать.

lodin ★★★★ ()

Идея занятная, и трекинг трекера для подсчета долга видита разумным, если исходным трекером пользуются по назначению... К сожалению, это не всегда так - например, в старой системе может быть накоплено много неудачных решений, которые всем портят жизнь, много срезанных углов - но в трекере об этом лишь косвенно напоминают 2-3 бага (или фичи), которые не закрыть (не реализовать) годами.

А так, штука классная, развивай дальше :-)

yoghurt ★★★★★ ()

Однако, вместо времени, использованного для решения проблемы, она учитывает время, потерянное в силу того, что проблема всё ещё не решена.

Т.е. вот ради этого все и писалось? Что мешает для этих же целей использовать основной багтрекер? Куча разных утилит только путаницу вносит.

java_util_Random ()
Ответ на: комментарий от anonymous

https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_debt

То есть, грубо говоря, раньше навертели какой-то фигни, чтобы быстро зарелизить раньше конкурентов, а теперь приходится разгребать говнокод вилами.

Ну и вот тулза для различения случаев «пора переписать (данный конкретный) говнокод к такой-то матери» vs «сжать зубы и терпеть, овчинка не стоит выделки».

lodin ★★★★ ()
Open Source