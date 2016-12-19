Eggdrop 1.8.0

4 декабря 2016 года состоялся стабильный релиз Eggdrop.
Eggdrop - популярный IRC-бот. Полностью написан на Си и позволяет писать на нём собственные модули, увеличивающие функциональность IRC-бота. Помимо этого имеется возможность расширять функциональность бота при помощи скриптов, пишущихся на языке программирования Tcl.
С момента последнего релиза (1.6.21) прошло 5 лет, за это время было внесено 15,000 коммитов, добавлено 50,000 строк кода.
Самые большие изменения связаны с SSL и поддержкой IPv6. Для использования этих дополнений нужно изменить настройки в конфигурационном файле. Старый конфигурационный файл будет работать с новой версией.
Изменения в версии Eggdrop 1.8.x по сравнению с Eggdrop1.6.x:
- Модули
Некоторые популярные модули были переписаны для v1.8. Переписанные модули можно найти на FTP: ftp://ftp.eggheads.org/pub/eggdrop/modules/1.8/
- Скрипты
TCL-скрипты, написанные для v1.6 по-прежнему будут работать с v1.8.
- IPV6
Полная поддержка IPv6 для серверов, Telnet и соединения скриптов, DCC и ботнета.
- SSL
Добавлена полная поддержка SSL для всех видов соединений, включая проверку сертификатов и разрешений, а также Partyline SSL. Подробнее в doc/TLS.
- Конфигурация
Для того, чтобы облегчить переход на Eggdrop1.8.0, создан список изменений необходимых конфигурационных файлов: http://eggheads.org/eggconf180.txt. Наиболее важными изменениями являются удаление
my-ipи
my-hostnameв настройках, замена
vhost4,
vhost6и
listen-addr.
- eggdrop-basic.conf
Eggdrop1.8.0 включает в себя простой конфигурационный файл eggdrop-basic.conf, рекомендованный для пользователей, которые не нуждаются в дополнительных функциях, таких как Eggdrop ботнеты.
- WIRE удалён
Из версии v1.8 удалён модуль wire.
- Документация
Документация была обновлена, чтобы отразить новые, удаленные команды и переменные.
- TCL команды
Много изменений было сделано в TCL-командах. Смотрите doc/tcl-commands.doc для подробной информации.
>>> GitHub
>>> GitHub - Changes1.8
>>> Eggdrop v1.8.0 Stable Release! (eggheads.org)