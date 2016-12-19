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Eggdrop 1.8.0

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4 декабря 2016 года состоялся стабильный релиз Eggdrop.

Eggdrop - популярный IRC-бот. Полностью написан на Си и позволяет писать на нём собственные модули, увеличивающие функциональность IRC-бота. Помимо этого имеется возможность расширять функциональность бота при помощи скриптов, пишущихся на языке программирования Tcl.

С момента последнего релиза (1.6.21) прошло 5 лет, за это время было внесено 15,000 коммитов, добавлено 50,000 строк кода.

Самые большие изменения связаны с SSL и поддержкой IPv6. Для использования этих дополнений нужно изменить настройки в конфигурационном файле. Старый конфигурационный файл будет работать с новой версией.

Изменения в версии Eggdrop 1.8.x по сравнению с Eggdrop1.6.x:

  • Модули
    Некоторые популярные модули были переписаны для v1.8. Переписанные модули можно найти на FTP: ftp://ftp.eggheads.org/pub/eggdrop/modules/1.8/
  • Скрипты
    TCL-скрипты, написанные для v1.6 по-прежнему будут работать с v1.8.
  • IPV6
    Полная поддержка IPv6 для серверов, Telnet и соединения скриптов, DCC и ботнета.
  • SSL
    Добавлена полная поддержка SSL для всех видов соединений, включая проверку сертификатов и разрешений, а также Partyline SSL. Подробнее в doc/TLS.
  • Конфигурация
    Для того, чтобы облегчить переход на Eggdrop1.8.0, создан список изменений необходимых конфигурационных файлов: http://eggheads.org/eggconf180.txt. Наиболее важными изменениями являются удаление my-ip и my-hostname в настройках, замена vhost4, vhost6 и listen-addr.
  • eggdrop-basic.conf
    Eggdrop1.8.0 включает в себя простой конфигурационный файл eggdrop-basic.conf, рекомендованный для пользователей, которые не нуждаются в дополнительных функциях, таких как Eggdrop ботнеты.
  • WIRE удалён
    Из версии v1.8 удалён модуль wire.
  • Документация
    Документация была обновлена, чтобы отразить новые, удаленные команды и переменные.
  • TCL команды
    Много изменений было сделано в TCL-командах. Смотрите doc/tcl-commands.doc для подробной информации.

>>> GitHub
>>> GitHub - Changes1.8
>>> Eggdrop v1.8.0 Stable Release! (eggheads.org)



Проверено: Shaman007 ()
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Ответ на: комментарий от unt1tled

У большинства проектов моментальная поддержка осуществляется через IRC, это если с позиции пользователя. По ирке решить всякую ерунду быстрее, чем по мейлу, да и просто потрепаться. Так что сдохнет оно еще не скоро, не надейся.

mandala ★★ ()
Ответ на: комментарий от mandala

Ну и зря, у ЛОРа в телеграме, например, хороший чат, высокоинтеллектуальные персонажи там делятся прекраснейшими изображениями и пишут рецензии к ним.

EXL ★★★ ()
Ответ на: комментарий от mandala

У нормальных людей моментальная поддержка через чятик в собственном приложении / на сайте или телефонный звонок. Это если с позиции такого же нормального человека :) Оно сдохло где-то 6-8 лет назад, я там отсидел свой срок и успокоился. Так же как с аськой.

unt1tled ★★★★ ()

С момента последнего релиза (1.6.21) прошло 5 лет

А логгирование чата уже починили? Старая проблема, в 1.6.0 до сих пор присутствовала: сохранялись не все сообщения, рандомно очень много сообщений в логи не попадало.

Я правда уже лет пять как забил на ирку да и на чаты вообще, и эгдропа видал в страшном сне с его tcl плагинами. Но если бы мне сейчас приспичило опять завести IRC чат, я бы скорей всего воспользовался бы каким нибудь ботом на питоне, коих даже в репах несколько.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от EXL

Ну и зря, у ЛОРа в телеграме, например, хороший чат, высокоинтеллектуальные персонажи там делятся прекраснейшими изображениями и пишут рецензии к ним.

Ну не знаю, уже было два чата, один в жабире, там будто какая-то дикая школота сидит закомплесованная, но высокомерная (на почве комплексов, видимо). Есть канал в ирке, он молодой совсем, но вроде быстро протух, и года не прошло, но первые дни было более менее ок, несмотря на то что там тоже лоровские модеры в операторах.

Да и вообще нафиг чаты IMHO, форум для общения гораздо удобней. Вместо того чтобы плодить чаты лучше бы здесь общаться людям разрешили бы, без вахтёрства школьного.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от EXL

Да у нас больше лингвистические особенности языков обсуждаются, чем политота. Да и какая разница чем развлекаться, комментированием голых жоп или новостей.

mandala ★★ ()
Ответ на: комментарий от Jarvis

Только на mIRC разве что. =) давно взялся писать на Bash, в связи с переходом на GNU/Linux, но всё времени нет да и IRC попахивает, не для кого писать, посему лень. https://github.com/spfng/I-am-Voglea, а теперь оно и вовсе в далёком прошлом.

Spoofing ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Pinkbyte

Даже мой mIRC бот был слинковал в RusBotNet)

//set %handle Voglea
//set %password handshake
//sockopen botnet hub.bot.net 9011

on *:SOCKOPEN:botnet: {
  if ($sockerr) return
  sockwrite -n $sockname %handle
}

on *:SOCKREAD:botnet.*: {
  sockread %read | tokenize 32 %read
  echo -s ->: $1-

  if ($1 == passreq) sockwrite -n $sockname %password
  if ($1 == *hello!) sockwrite -n $sockname version 1061901 32 eggdrop 1.6.19 RusNet
  if ($1 == pi) sockwrite -n $sockname po
}

Протокол простой и отдалённо напоминал сам IRC'овский, но счастья было полные штаны когда удалось его отреверсить, так сказать.:) и я пошёл дальше, даже писал botnetstat для заполнения профиля бота на сайте ourbot.net.ru.

Думал, на просторах сети оно может где-нибудь сохранилось, ага... Погуглил «rusbotnet voglea» (никнейм моего бота), и на каком-то совершенно левом сайте оказывается лежит этот скрипт, но раньше я все скрипты выкладывал на winegg.net)

Spoofing ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Spoofing

IRC попахивает

Сам ты попахиваешь. IRC наверное самое полезное средство общения. То что он у быдла непопулярен никак не влияет на его качество, скорее даже напротив. Их на себя оттягивают всякие скайпы, виберы, тг, etc Этих же дегенератов хлебом не корми, дай завалить чат всяким говном типа стикеров.

Hertz ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Venediktov

Жив. По большей части это места тусовки разработчиков, и разговоры там по делу.

Но не всегда, к примеру на канале слаквари дофига флуда. Меня это раздражает. Хочется чтоб чат был выжимкой технических разговоров, а не постингом ссылочек на видосики с лайками. Фу бля, фу нахуй.

chinarulezz ★★★ ()
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Open Source