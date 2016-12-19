Eggdrop 1.8.0

4 декабря 2016 года состоялся стабильный релиз Eggdrop.



Eggdrop - популярный IRC-бот. Полностью написан на Си и позволяет писать на нём собственные модули, увеличивающие функциональность IRC-бота. Помимо этого имеется возможность расширять функциональность бота при помощи скриптов, пишущихся на языке программирования Tcl.



С момента последнего релиза (1.6.21) прошло 5 лет, за это время было внесено 15,000 коммитов, добавлено 50,000 строк кода.



Самые большие изменения связаны с SSL и поддержкой IPv6. Для использования этих дополнений нужно изменить настройки в конфигурационном файле. Старый конфигурационный файл будет работать с новой версией.



Изменения в версии Eggdrop 1.8.x по сравнению с Eggdrop1.6.x:

Модули

Некоторые популярные модули были переписаны для v1.8. Переписанные модули можно найти на FTP: ftp://ftp.eggheads.org/pub/eggdrop/modules/1.8/

Некоторые популярные модули были переписаны для v1.8. Переписанные модули можно найти на FTP: ftp://ftp.eggheads.org/pub/eggdrop/modules/1.8/ Скрипты

TCL-скрипты, написанные для v1.6 по-прежнему будут работать с v1.8.

TCL-скрипты, написанные для v1.6 по-прежнему будут работать с v1.8. IPV6

Полная поддержка IPv6 для серверов, Telnet и соединения скриптов, DCC и ботнета.

Полная поддержка IPv6 для серверов, Telnet и соединения скриптов, DCC и ботнета. SSL

Добавлена полная поддержка SSL для всех видов соединений, включая проверку сертификатов и разрешений, а также Partyline SSL. Подробнее в doc/TLS.

Добавлена полная поддержка SSL для всех видов соединений, включая проверку сертификатов и разрешений, а также Partyline SSL. Подробнее в doc/TLS. Конфигурация

Для того, чтобы облегчить переход на Eggdrop1.8.0, создан список изменений необходимых конфигурационных файлов: http://eggheads.org/eggconf180.txt. Наиболее важными изменениями являются удаление my-ip и my-hostname в настройках, замена vhost4 , vhost6 и listen-addr .

Для того, чтобы облегчить переход на Eggdrop1.8.0, создан список изменений необходимых конфигурационных файлов: http://eggheads.org/eggconf180.txt. Наиболее важными изменениями являются удаление и в настройках, замена , и . eggdrop-basic.conf

Eggdrop1.8.0 включает в себя простой конфигурационный файл eggdrop-basic.conf, рекомендованный для пользователей, которые не нуждаются в дополнительных функциях, таких как Eggdrop ботнеты.

Eggdrop1.8.0 включает в себя простой конфигурационный файл eggdrop-basic.conf, рекомендованный для пользователей, которые не нуждаются в дополнительных функциях, таких как Eggdrop ботнеты. WIRE удалён

Из версии v1.8 удалён модуль wire.

Из версии v1.8 удалён модуль wire. Документация

Документация была обновлена, чтобы отразить новые, удаленные команды и переменные.

Документация была обновлена, чтобы отразить новые, удаленные команды и переменные. TCL команды

Много изменений было сделано в TCL-командах. Смотрите doc/tcl-commands.doc для подробной информации.

>>> GitHub

>>> GitHub - Changes1.8

>>> Eggdrop v1.8.0 Stable Release! (eggheads.org)

