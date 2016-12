Даже мой mIRC бот был слинковал в RusBotNet)

//set %handle Voglea //set %password handshake //sockopen botnet hub.bot.net 9011 on *:SOCKOPEN:botnet: { if ($sockerr) return sockwrite -n $sockname %handle } on *:SOCKREAD:botnet.*: { sockread %read | tokenize 32 %read echo -s ->: $1- if ($1 == passreq) sockwrite -n $sockname %password if ($1 == *hello!) sockwrite -n $sockname version 1061901 32 eggdrop 1.6.19 RusNet if ($1 == pi) sockwrite -n $sockname po }