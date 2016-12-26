LINUX.ORG.RU
Новости - Open Source

Awesome WM 4.0

 


1

2

25 декабря состоялся релиз Awesome 4.0 — тайлового менеджера окон, предоставляющего обширные возможности настройки посредством конфигурационного файла на Lua. Версия API изменена с 3.5 на 4, так что существующие конфигурации придётся переписывать.

Некоторые новые возможности:

Мышь и клавиатура

  • Добавлена возможность изменения размера окон при касании краёв экрана (как в популярных окружениях рабочего стола).
  • Добавлена возможность перетащить окно на соседний тэг мышью.
  • Реализовано прилипание окон.
  • Сочетание Mod4+S теперь вызывает виджет с подсказкой активных горячих клавиш.
  • Для определения и задания раскладки клавиатуры больше не требуется setxkbmap.

Раскладки окон

  • В awful добавлены отступы между окнами.
  • Добавлена возможность отключения поведения, когда «главное» окно занимает всё доступное место, если других окон нет. Например, для того, чтобы при использовании awful.layout.suit.tile.left единственное окно оставалось такого же размера, как и «главное» при наличии других окон.
  • Для тэгов добавлено свойство volatile, позволяющее автоматически удалять их при отсутствии клиентов.
  • Добавлена раскладка corner, позволяющая добавлять «второстепенные» окна как по горизонтали, так и по вертикали.

Взаимодействие с клиентами

  • Добавлена функция awesome.kill(), позволяющая отправлять клиентам сигналы.
  • Значительно доработаны правила: теперь можно менять их в процессе работы и определять очерёдность их применения, добавлены новые возможности управления фокусом.
  • Функция awful.spawn() теперь позволяет определять правила во время запуска клиента, а в awful.prompt стало возможным использование горячих клавиш и преобразование команд.

Виджеты

  • Добавлены виджеты checkbox, piechart, progressbar и slider.
  • Возвращён и исправлен qml-подобный декларативный способ построения виджетов в виде дерева.

API

  • Многие объекты, ранее бывшие неизменяемыми, теперь позволяют менять своё состояние.
  • Упрощён доступ к свойствам awful: 
    -- Before
awful.client.floating.set(c, true)

-- Now
c.floating = true
  • Аналогично переработан доступ к свойствам виджетов.
  • Возвращена поддержка декларативного описания виджетов.

Также официальный Awesome переместился на https://awesomewm.org.

>>> Полный список изменений

★★★★★

Проверено: Klymedy ()
Ответ на: комментарий от Akamanah

Добавлена возможность перетащить окно на соседний тэг мышью

Никогда такого желания не возникало. Это скорее для тех, кто только переходит с каких-нибудь кед.

Medar ★★★★ ()

Mod4+s вызывает виджет с подсказкой активных хоткеев

Джва года ждал. Но видел какую-то реализацию и под текущую ветку. Плюс куча каких-то мышевозных нововведений. И под все это опять перепиливать конфиги. Если это все фичи релиза - не вижу смысла обновляться.

alozovskoy ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от alozovskoy

Если это все фичи релиза - не вижу смысла обновляться.

Основная фича — это qml-подобный декларативный способ построения виджетов в виде дерева. Было выпилено в 3.4, теперь это дело причесали и вернули.

r3lgar ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Medar

Это скорее для тех, кто только переходит с каких-нибудь кед.

Никогда не поздно начать привлекать новую аудиторию, да и старая не особо-то юзает клавиатуру, как выясняется в багтрекере, лол.

r3lgar ★★★ ()

Добавлен ресайз окон при подтаскивании их к краю экрана

Я два дня искал, как это дело отключить, пока не прочёл чейнжлог. Было смешно.

Добавлена возможность перетащить окно на соседний тэг мышью

Новичкам пригодится. Да и опытным пользователям без щупалец тоже на первое время сойдёт, так как дефолтные хоткеи — это тот ещё ад.

Настройки геометрии master окна, когда других окон нет на экране — таким образом можно задать удобочитаемую ширину терминалу или браузеру

Занятно. Теперь костыльные лайауты не понадобятся.

Тэгам добавлено свойство volatile — такие тэги удаляются, когда в них не остаётся клиентов

Разве этого не было раньше (3.5.9)?

Новый лэйаут — corner, позволяющий добавлять slave окна как по горизонтали, так и по вертикали

Чот не понял. Завтра поковыряю.

Значительно доработаны правила: теперь можно менять их в процессе работы, определять очерёдность их применения, добавлены новые возможности управления фокусом

Вначале новая логика кажется немного не логичной.

Добавлены виджеты checkbox, piechart, progressbar, slider, доработана группировка виджетов

Прогрессбар был, но он был перемещён из awful.progressbar в wibox.widget.progressbar; Слайдер можно увидеть в деле на моём последнем скриншоте (багу с ним так и не решили, насколько я помню, и сигнал на левую кнопку мыши не повесить (манкипатч у меня в репе с конфигом), так что он пока не очень-то вкусен).
Про группировку я не понял.

Кроме того, официальный сайт теперь https://awesomewm.org

Они таки договорились с jd. :3 Но теперь задолбает капча.

Кстати, релиз называется «20% Cooler» «Harder, Better, Faster, Stronger»

r3lgar ★★★ ()
Ответ на: комментарий от alozovskoy

В новости бы написали.

В новости написали:

Вернули поддержку декларативного описания виджетов

Но какой профит от этого я не понял.

Теперь вместо вызова функции widget.add() для каждого виджета, можно сделать 

widget = wibox.widget:setup {
  layout = wibox.layout.fixed.horizontal,
  widget1,
  wibox.widget.textbox("separator"),
  widget2,
  {
    layout = wibox.layout.fixed.vertical,
    widget3,
    widget4
  }
}
и радоваться жизни. При этом виджеты можно точно так же и создавать в контексте, так что статичные виджеты, которые будут юзаться только единожды, не надо описывать где-то перед описанием панели, куда он будет добавлен.

r3lgar ★★★ ()
Последнее исправление: r3lgar (всего исправлений: 4)
Ответ на: комментарий от r3lgar

Да, я плохо сформулировал.

Основная фича — это qml-подобный декларативный способ построения виджетов в виде дерева.

Ну кому что. Мне декорации переработанные нравятся.

Hoodoo ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Hoodoo

Мне декорации переработанные нравятся.

Всё это было бы фигня, если бы они API не причесали. Теперь, я думаю, долго ничего ломающего не будет, а это значит, что можно ожидать больших вливаний.

Да, я плохо сформулировал.

Сформулируй хорошо, я ж не просто так спрашиваю. :3

r3lgar ★★★ ()

так что существующие конфигурации придётся переписывать.

ну черти, с 3.4 -> 3.5 меня лишили бинарных часов, чего лишат сейчас?

Добавлен ресайз окон при подтаскивании их к краю экрана (как в KDE или Gnome)

но кому черт возьми из постоянных пользователей сабжа это вообще когда-либо нужно? Что может быть проще mod4+пкм?

Mod4+s вызывает виджет с подсказкой активных хоткеев

Mod4+s вызывает и будет вызывать SpaceFM, я гарантирую это.

Для определения и задания раскладки клавиатуры больше не нужен setxkbmap

бабушке пусть расскажут.

В общем предстоит борьба, как обычно, но результат, как обычно тоже, выйдет отличным!

slon ()
Ответ на: комментарий от slon

Я хотел в новогодние понастраивать, а потом мне попалась на реддите новость, что готовится новый релиз. Я до этого видел документацию в master, поэтому ждал его.

Hoodoo ★★★★★ ()

25 января состоялся

То чувство, когда «НГ» прошёл весело, но ничего не помнишь...

API меняется с 3.5 на 4

Беспокоит, как обычно, нужно ли будет снова...

существующие конфигурации придётся переписывать

нужно...

backbone ★★★★★ ()

Версия API изменена с 3.5 на 4, так что существующие конфигурации придётся переписывать.

Вечная проблема данного тайлового менеджера окон.

Odalist ★★★★★ ()
Open Source