Awesome WM 4.0

25 декабря состоялся релиз Awesome 4.0 — тайлового менеджера окон, предоставляющего обширные возможности настройки посредством конфигурационного файла на Lua. Версия API изменена с 3.5 на 4, так что существующие конфигурации придётся переписывать.
Некоторые новые возможности:
Мышь и клавиатура
- Добавлена возможность изменения размера окон при касании краёв экрана (как в популярных окружениях рабочего стола).
- Добавлена возможность перетащить окно на соседний тэг мышью.
- Реализовано прилипание окон.
- Сочетание Mod4+S теперь вызывает виджет с подсказкой активных горячих клавиш.
- Для определения и задания раскладки клавиатуры больше не требуется
setxkbmap.
Раскладки окон
- В
awfulдобавлены отступы между окнами.
- Добавлена возможность отключения поведения, когда «главное» окно занимает всё доступное место, если других окон нет. Например, для того, чтобы при использовании
awful.layout.suit.tile.leftединственное окно оставалось такого же размера, как и «главное» при наличии других окон.
- Для тэгов добавлено свойство
volatile, позволяющее автоматически удалять их при отсутствии клиентов.
- Добавлена раскладка
corner, позволяющая добавлять «второстепенные» окна как по горизонтали, так и по вертикали.
Взаимодействие с клиентами
- Добавлена функция
awesome.kill(), позволяющая отправлять клиентам сигналы.
- Значительно доработаны правила: теперь можно менять их в процессе работы и определять очерёдность их применения, добавлены новые возможности управления фокусом.
- Функция
awful.spawn()теперь позволяет определять правила во время запуска клиента, а в
awful.promptстало возможным использование горячих клавиш и преобразование команд.
Виджеты
- Добавлены виджеты
checkbox,
piechart,
progressbarи
slider.
- Возвращён и исправлен qml-подобный декларативный способ построения виджетов в виде дерева.
API
- Многие объекты, ранее бывшие неизменяемыми, теперь позволяют менять своё состояние.
- Упрощён доступ к свойствам
awful:
-- Before awful.client.floating.set(c, true) -- Now c.floating = true
- Аналогично переработан доступ к свойствам виджетов.
- Возвращена поддержка декларативного описания виджетов.
Также официальный Awesome переместился на https://awesomewm.org.