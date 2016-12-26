Awesome WM 4.0

Добавлен ресайз окон при подтаскивании их к краю экрана



Я два дня искал, как это дело отключить, пока не прочёл чейнжлог. Было смешно.

Добавлена возможность перетащить окно на соседний тэг мышью



Новичкам пригодится. Да и опытным пользователям без щупалец тоже на первое время сойдёт, так как дефолтные хоткеи — это тот ещё ад.

Настройки геометрии master окна, когда других окон нет на экране — таким образом можно задать удобочитаемую ширину терминалу или браузеру



Занятно. Теперь костыльные лайауты не понадобятся.

Тэгам добавлено свойство volatile — такие тэги удаляются, когда в них не остаётся клиентов



Разве этого не было раньше (3.5.9)?

Новый лэйаут — corner , позволяющий добавлять slave окна как по горизонтали, так и по вертикали



Чот не понял. Завтра поковыряю.

Значительно доработаны правила: теперь можно менять их в процессе работы, определять очерёдность их применения, добавлены новые возможности управления фокусом



Вначале новая логика кажется немного не логичной.

Добавлены виджеты checkbox , piechart , progressbar , slider , доработана группировка виджетов



Прогрессбар был, но он был перемещён из awful.progressbar в wibox.widget.progressbar ; Слайдер можно увидеть в деле на моём последнем скриншоте (багу с ним так и не решили, насколько я помню, и сигнал на левую кнопку мыши не повесить (манкипатч у меня в репе с конфигом), так что он пока не очень-то вкусен).

Про группировку я не понял.

Кроме того, официальный сайт теперь https://awesomewm.org



Они таки договорились с jd. :3 Но теперь задолбает капча.