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Новости - Open Source

ТОП-лист opensource программ для творчества (2016)

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Редакция портала Opensource.com опубликовала список лучших opensource программ, которые можно использовать для реализации творческих замыслов. Программы, а их в этом списке 34, разделены по категориям:

Основные программы:

  • GIMP - редактор растровой графики
  • Inkscape - редактор векторной графики
  • Scribus - настольная издательская система
  • MyPaint - виртуальный «холст» для художников
  • Blender - полигональный 3D редактор
  • Krita - программа для рисования

Редакторы видео:

  • Kdenlive
  • Flowblade
  • Pitivi
  • Shotcut
  • OpenShot Video Editor

Утилиты:

  • SwatchBooker - создание и и конвертирование цветовых палитр
  • GNOME Color Manager - менеджер цветов и цветовых профилей
  • GNOME Wacom Control - конфигурирование планшетов Wacom
  • Xournal - создание «пометок на полях»
  • PDF Mod - простой редактор PDF-файлов
  • SparkleShare - git-подобная система для совместной работы над проектами

Обработка фотографий:

  • DarkTable
  • Entangle - настройка и подключение цифровых камер к ПК
  • Hugin - создание и обработка панорамных снимков

2D анимация:

  • Synfig Studio
  • Blender Grease Pencil (встроен в Blender)
  • Krita

Редакторы аудиофайлов и создание музыки:

  • Audacity
  • Ardour - DAW
  • Hydrogen - цифровая drum-машина
  • Mixxx - программа для DJ
  • Rosegarden - композитор музыки
  • MuseScore - нотный редактор

Специализированные инструменты:

  • MakeHuman - создание 3D моделей людей и человекоподобных персонажей
  • Natron - создание и обработка видео с использованием node-метода
  • FontForge - редактор шрифтов
  • Valentina - создание выкроек одежды
  • Calligra Flow - создание диаграмм

P.S.: А что используете Вы для воплощения своего творческого потенциала? ;-)

>>> Подробности

★★

Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от Promusik

"technical creativity"

Учи матчасть! ;-)

It is important to start with a clear definition of what we mean by creativity, as there are two completely different types. The first is technical creativity, where people create new theories, technologies or ideas. This is the type of creativity we discuss here. The second is artistic creativity, which is more born of skill, technique and self-expression. Artistic creativity is beyond the scope of these articles.
https://www.mindtools.com/pages/article/newCT_00.htm

P.S.: http://www.partnershipmovement.org/news/p/technical-creativity-how-science-an...

atsym ★★ ()
Последнее исправление: atsym (всего исправлений: 2)

Gimp использую каждый день. Причём в полиграфии, в полный рост.

Криту – иногда, чисто как открывашку и конвертор для cmyk. В полиграфии, вопреки распространённому мнению, в большинстве случаев не обязателен cmyk. Достаточно лишь, чтоб цвета не заходили за пределы. У меня, как и у многих многих полиграфистов уже встроенный гамут-контроль выработался. Крита – хорошая, по задумке, программа. Анимацию, опять таки, впихнули туда, что не может не радовать. Но глючная и кривая, как турецкая сабля. И тормозная, как незнамо что. Честно говоря , не могу нормально работать в этой замечательной (по задумке) программе.

Blender крут, но использую его лишь периодически, в качестве вспомогательного средства для 2d-графики, хотя моделирую на высоком уровне. Просто 3d слишком хлопотное занятие и трудно найти заказы. К тому же blender не шибко удобен в мелочах, а мелочей таких немало.

FontForge использую уже много лет. Жемчужина СПО, ящетаю. Я его ещё на Cygwin запускал в венде, когда контора перешла на лицензионный софт.

Inkscape мощная программа. Юзал её года два. Но устал )). Многие функции, которые мне постоянно нужны, отсутствуют. Хотя есть то, чего нет ни в Adobe Illustrator, ни в Corel Draw.

Synfig жутко тормозной, хотя по задумке почти как Moho.

Вообще, я хочу сказать, что все перечисленные программы хороши для индивидуального творчества. Но в жёсткой, конкурентной, дизайнерской среде с этими программами будешь страдать. Дизайнер, чтоб повысить свою эффективность, использует не просто коммерческий софт – он использует лучший софт + платные плугины. А ещё он имеет подписку на стоках, где с инскейпом и блендером ловить нечего. Хотя может и есть альтернативные банки.

rechnick ()

Krita - программа для рисования

Должна стоять на первом месте СВЕРХУ этого списка.

Blender - полигональный 3D редактор

То же самое, 2 лучших OpenSource-программы, которые развиваются с фантастической скоростью и бешеным энтузиазмом, запихали вниз.

GIMP, в котором 1-2 изменения в год от 1.5 студента, неудобный до жути, во главе списка, лол.

anonymous ()

Из opensource puredata для звука и openframeworks для разнообразных визулизаций.

Но все же для звука чаще использую коммерческий max/msp, т.к. pd, несмотря на некоторое очарование простоты, все же секс для бедных.

prox ()

Список вызывает большие вопросы. Каким образом в «утилиты» попали последние три приложения? Зачем блендер в основных приложениях?

Igron ★★★★★ ()

Т.е. они просто поместили в список то, что хоть как-то работает и объявили это лучшим, ну ладно :)

Сам пользуюсь Blender, Inkscape, Krita, GIMP.

slon ()
Ответ на: комментарий от slon

У меня она работает в разы медленнее. Особенно кисти. А глюков там, скорее всего пруд-пруди, если даже я, не работая в этой программе, постоянно на эти глюки натыкаюсь.

rechnick ()
Ответ на: комментарий от rechnick

Gimp в 100500 раз более качественен, чем Крита. Криту делают фатастически криворукие энтузиасты

Так жирно, что просто нет слов. Ты мне всю комнату жиром залил.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от slon

Но почему тогда крита работает в разы быстрее гимпа?

Вот именно, они за год сделали столько изменений, что она реально летает. И с гимпом по скорости работы сравнивать просто смешно, гимп это тормозила.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

А может быть, в следующий раз залить Кока-колой, Пепси-колой, Спрайтом, квасом, минеральной водой, зеленым чаем, натуральным соком? :-)

anonymous ()
Ответ на: комментарий от rechnick

Многие функции, которые мне постоянно нужны, отсутствуют. Хотя есть то, чего нет ни в Adobe Illustrator, ни в Corel Draw.

Не имея возможности сравнить, спрошу: чего же не хватает Иллюстратору и Корелу?

Erepb ()
Open Source