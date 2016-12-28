ТОП-лист opensource программ для творчества (2016)

Gimp использую каждый день. Причём в полиграфии, в полный рост.

Криту – иногда, чисто как открывашку и конвертор для cmyk. В полиграфии, вопреки распространённому мнению, в большинстве случаев не обязателен cmyk. Достаточно лишь, чтоб цвета не заходили за пределы. У меня, как и у многих многих полиграфистов уже встроенный гамут-контроль выработался. Крита – хорошая, по задумке, программа. Анимацию, опять таки, впихнули туда, что не может не радовать. Но глючная и кривая, как турецкая сабля. И тормозная, как незнамо что. Честно говоря , не могу нормально работать в этой замечательной (по задумке) программе.

Blender крут, но использую его лишь периодически, в качестве вспомогательного средства для 2d-графики, хотя моделирую на высоком уровне. Просто 3d слишком хлопотное занятие и трудно найти заказы. К тому же blender не шибко удобен в мелочах, а мелочей таких немало.

FontForge использую уже много лет. Жемчужина СПО, ящетаю. Я его ещё на Cygwin запускал в венде, когда контора перешла на лицензионный софт.

Inkscape мощная программа. Юзал её года два. Но устал )). Многие функции, которые мне постоянно нужны, отсутствуют. Хотя есть то, чего нет ни в Adobe Illustrator, ни в Corel Draw.

Synfig жутко тормозной, хотя по задумке почти как Moho.

Вообще, я хочу сказать, что все перечисленные программы хороши для индивидуального творчества. Но в жёсткой, конкурентной, дизайнерской среде с этими программами будешь страдать. Дизайнер, чтоб повысить свою эффективность, использует не просто коммерческий софт – он использует лучший софт + платные плугины. А ещё он имеет подписку на стоках, где с инскейпом и блендером ловить нечего. Хотя может и есть альтернативные банки.