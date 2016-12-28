ТОП-лист opensource программ для творчества (2016)

Редакция портала Opensource.com опубликовала список лучших opensource программ, которые можно использовать для реализации творческих замыслов. Программы, а их в этом списке 34, разделены по категориям:
Основные программы:
- GIMP - редактор растровой графики
- Inkscape - редактор векторной графики
- Scribus - настольная издательская система
- MyPaint - виртуальный «холст» для художников
- Blender - полигональный 3D редактор
- Krita - программа для рисования
Редакторы видео:
- Kdenlive
- Flowblade
- Pitivi
- Shotcut
- OpenShot Video Editor
Утилиты:
- SwatchBooker - создание и и конвертирование цветовых палитр
- GNOME Color Manager - менеджер цветов и цветовых профилей
- GNOME Wacom Control - конфигурирование планшетов Wacom
- Xournal - создание «пометок на полях»
- PDF Mod - простой редактор PDF-файлов
- SparkleShare - git-подобная система для совместной работы над проектами
Обработка фотографий:
- DarkTable
- Entangle - настройка и подключение цифровых камер к ПК
- Hugin - создание и обработка панорамных снимков
2D анимация:
- Synfig Studio
- Blender Grease Pencil (встроен в Blender)
- Krita
Редакторы аудиофайлов и создание музыки:
- Audacity
- Ardour - DAW
- Hydrogen - цифровая drum-машина
- Mixxx - программа для DJ
- Rosegarden - композитор музыки
- MuseScore - нотный редактор
Специализированные инструменты:
- MakeHuman - создание 3D моделей людей и человекоподобных персонажей
- Natron - создание и обработка видео с использованием node-метода
- FontForge - редактор шрифтов
- Valentina - создание выкроек одежды
- Calligra Flow - создание диаграмм
P.S.: А что используете Вы для воплощения своего творческого потенциала? ;-)
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