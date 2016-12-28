Состоялся релиз программы Severcart версии 0.7.6

Программа предназначена для отслеживания перемещений расходных материалов для печатающего оборудования.



Вот она мне скажет куда делись чернила из моего принтера? Год назад заправил лазерный принтер, целый новый картридж, печатал от силы несколько раз, всего может страниц на 50, а чернила исчезли, хотел распечатать на днях документ, а там нет нифига... Твоя программа поможет мне определить в чем проблема?