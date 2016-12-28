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Состоялся релиз программы Severcart версии 0.7.6

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Состоялся релиз программы Severcart версии 0.7.6. Программа предназначена для отслеживания перемещений расходных материалов для печатающего оборудования. В данном релизе произведены следующие изменения.

  • Существенным образом видоизменена компоновка функциональных блоков программы для повышения её эргономичности.
  • Увеличена скорость генерации динамических страниц за счёт оптимизации запросов к базе данных.
  • Улучшена гибкость поиска по номеру расходника. Теперь возможен поиск по фрагменту номера.
  • Добавлен фильтр по наименованиям.
  • Реализована выгрузка результатов работы отчётов в CSV файл для последующей работы в табличном процессоре.
  • Исправления замеченных ошибок.
  • Добавлена возможность буферизации расходников в специальную область для генерации наклеек.
  • Улучшена подробность отчётов.

Следует отметить, что данный релиз сформирован на основе обращений пользователей.

>>> Скриншот

>>> Подробности



Проверено: Shaman007 ()

Программа предназначена для отслеживания перемещений расходных материалов для печатающего оборудования.

Excel-файл про картриджи для принтеров, штоле?

LamerOk ★★★★★ ()

Программа предназначена для отслеживания перемещений расходных материалов для печатающего оборудования.

Вот она мне скажет куда делись чернила из моего принтера? Год назад заправил лазерный принтер, целый новый картридж, печатал от силы несколько раз, всего может страниц на 50, а чернила исчезли, хотел распечатать на днях документ, а там нет нифига... Твоя программа поможет мне определить в чем проблема?

anonymous ()
Open Source