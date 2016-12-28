Состоялся релиз программы Severcart версии 0.7.6. Программа предназначена для отслеживания перемещений расходных материалов для печатающего оборудования. В данном релизе произведены следующие изменения.
- Существенным образом видоизменена компоновка функциональных блоков программы для повышения её эргономичности.
- Увеличена скорость генерации динамических страниц за счёт оптимизации запросов к базе данных.
- Улучшена гибкость поиска по номеру расходника. Теперь возможен поиск по фрагменту номера.
- Добавлен фильтр по наименованиям.
- Реализована выгрузка результатов работы отчётов в CSV файл для последующей работы в табличном процессоре.
- Исправления замеченных ошибок.
- Добавлена возможность буферизации расходников в специальную область для генерации наклеек.
- Улучшена подробность отчётов.
Следует отметить, что данный релиз сформирован на основе обращений пользователей.
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