system-root

Raw



вообще это никакое не сокращение и не аббревиатура. так что либо «raw» (строчными), или тупо «сырыми»/цифровыми негативами.

новый индикатор пересвета.



стоит указать коренное отличие от уже существующего, это важно

Исправлено более 360 ошибок.



Эх, если-бы :) Скорее обработано.

>>> Подробности



Лучше ссылаться на https://www.darktable.org/2016/12/darktable-2-2-0-released/