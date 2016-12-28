24 декабря состоялся релиз Darktable 2.2.0.
Darktable — свободная программа для обработки цифровых изображений. В основном программа ориентирована на работу с raw-форматами фотографий и является свободным аналогом Adobe Photoshop Lightroom и Aperture.
Основные новшества:
- Модуль автоматической коррекции перспективы;
- Liquify — Модуль свободной трансформации (искажения) частей изображения;
- Модуль, использующий CLUT (Color Look Up Table) для манипуляций с цветом;
- darktable-chart — новый инструмент для создания стилей в CLUT.
- Слияние экспозиции для понижения динамического диапазона изображения;
- Добавлен индикатор пересвета. Полагаясь на массив цветных фильтров поможет легко найти пересвеченные участки
Менее значимые изменения:
- Добавлена поддержка ARM64.
- Прекращена поддержка OS X 10.6.
Также за год:
- Сделано более двух тысяч коммитов.
- Обработано более 360 ошибок.
- Принято 298 пулл-реквестов.
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