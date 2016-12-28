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Darktable 2.2.0

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24 декабря состоялся релиз Darktable 2.2.0.

Darktable — свободная программа для обработки цифровых изображений. В основном программа ориентирована на работу с raw-форматами фотографий и является свободным аналогом Adobe Photoshop Lightroom и Aperture.

Основные новшества:

  • Модуль автоматической коррекции перспективы;
  • Liquify — Модуль свободной трансформации (искажения) частей изображения;
  • Модуль, использующий CLUT (Color Look Up Table) для манипуляций с цветом;
  • darktable-chart — новый инструмент для создания стилей в CLUT.
  • Слияние экспозиции для понижения динамического диапазона изображения;
  • Добавлен индикатор пересвета. Полагаясь на массив цветных фильтров поможет легко найти пересвеченные участки

Менее значимые изменения:

  • Добавлена поддержка ARM64.
  • Прекращена поддержка OS X 10.6.

Также за год:

  • Сделано более двух тысяч коммитов.
  • Обработано более 360 ошибок.
  • Принято 298 пулл-реквестов.

>>> Подробности

★★

Проверено: Klymedy ()

system-root

Raw

вообще это никакое не сокращение и не аббревиатура. так что либо «raw» (строчными), или тупо «сырыми»/цифровыми негативами.

новый индикатор пересвета.

стоит указать коренное отличие от уже существующего, это важно

Исправлено более 360 ошибок.

Эх, если-бы :) Скорее обработано.

>>> Подробности

Лучше ссылаться на https://www.darktable.org/2016/12/darktable-2-2-0-released/

pini-pini ()
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