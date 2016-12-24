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Новости - Hardware and Drivers

Intel выпустила linux BSP для процессоров Atom-x3 (Sofia 3GR)

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Intel выпустила (еще в ноябре) linux BSP (пакет поддержки платформы) для процессоров Atom-x3 (бывшее название Sofia 3GR).

Драйвера выпущены для проекта Yocto (ядро 3.14), заявлена поддержка следующего оборудования:

  • 2D/3D Mali драйвер для X11 и Wayland (drm; OpenGL ES 1.1, 2.0; OpenVG 1.1 только для Wayland);
  • Поддержка аппаратного декодирования(H.264/H.265/VP8 1080p@30fps)/кодирования (H.264 1080p@30fps)/постобработки видео, реализовано в виде плагина к gstreamer;
  • alsa драйвер;
  • поддержка беспроводных устройств: Wi-Fi, bluetooth, 3G-модема, GPS/GLONASS;
  • USB, MMC;
  • интерфейс камер, тачскрин;
  • I2S, I2C, SPI, UART, GPIO, IIO, thermal daemon (мониторинг/троттлинг) и т.д.

Кратко об Atom-x3:
SoC на x86 процессоре и видеоядре Mali, выпущенный Intel совместно с Rockchip, нацеленный на нижний ($50-60) ценовой сегмент планшетов/фаблетов.

P.S. Прошла новость, что intel завязывает с развитием этого направления, но существующие SoC активно используются китайцами (типичный представитель Teclast X70R)

★★★★

Проверено: tailgunner ()

Драйверы блобами или с исходниками? Если последнее, то гуд, открытых дров под mali кажись не было. И сия новость означает что можно выкинуть ондроед и поставить нормальный дебиан?

timdorohin ()
Ответ на: комментарий от timdorohin

Драйверы блобами или с исходниками?

Не, как у всех. Модуль для ядра открытый, плюс бинарник библиотеки libMali

И сия новость означает что можно выкинуть ондроед и поставить нормальный дебиан?

Движение в этом направлении :)

arson ★★★★ ()
Последнее исправление: arson (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от timdorohin

к тому времени как там заработает дебиан

Я сомневаюсь, что кто-то будет делать специально прошивку с дебианом под этот планшет.
А так, дебиан на похожих устройствах уже почти год работает (хотя у меня подозрение, что это просто chroot).

arson ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от timdorohin

Скачай тарбол и смотри.
Все патчи, исходники, прошивки и прочие блобы там есть. Только для ядра 3823 патча. :)
Для yocto там просто куча конфигов и скриптов для автоматической сборки (ну это, как я понял, c yocto дела не имел).
Первая проблема это загрузка, это не x86 с UEFI.

arson ★★★★ ()

intel завязывает с развитием этого направления

Алена Апина:

«Узелок завяжется, узелок развяжется

А Любовь - Она и есть то, что кажется...» :-)

anonymous ()
Ответ на: комментарий от arson

Глюков море. У меня voyo a1 ни экран нормально, ни звук, ни тачскрин.

Само ядро сыпет ошибками, подсветка экрана не работает, в общем, ерунда какая то.

Я правда давно уже не смотрел, может пофиксили уже все...

AVL2 ★★★★★ ()
Последнее исправление: AVL2 (всего исправлений: 1)
Hardware and Drivers