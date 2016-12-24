Intel выпустила linux BSP для процессоров Atom-x3 (Sofia 3GR)

Intel выпустила (еще в ноябре) linux BSP (пакет поддержки платформы) для процессоров Atom-x3 (бывшее название Sofia 3GR).
Драйвера выпущены для проекта Yocto (ядро 3.14), заявлена поддержка следующего оборудования:
- 2D/3D Mali драйвер для X11 и Wayland (drm; OpenGL ES 1.1, 2.0; OpenVG 1.1 только для Wayland);
- Поддержка аппаратного декодирования(H.264/H.265/VP8 1080p@30fps)/кодирования (H.264 1080p@30fps)/постобработки видео, реализовано в виде плагина к gstreamer;
- alsa драйвер;
- поддержка беспроводных устройств: Wi-Fi, bluetooth, 3G-модема, GPS/GLONASS;
- USB, MMC;
- интерфейс камер, тачскрин;
- I2S, I2C, SPI, UART, GPIO, IIO, thermal daemon (мониторинг/троттлинг) и т.д.
Кратко об Atom-x3:
SoC на x86 процессоре и видеоядре Mali, выпущенный Intel совместно с Rockchip, нацеленный на нижний ($50-60) ценовой сегмент планшетов/фаблетов.
P.S. Прошла новость, что intel завязывает с развитием этого направления, но существующие SoC активно используются китайцами (типичный представитель Teclast X70R)