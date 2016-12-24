Intel выпустила linux BSP для процессоров Atom-x3 (Sofia 3GR)

Скачай тарбол и смотри.

Все патчи, исходники, прошивки и прочие блобы там есть. Только для ядра 3823 патча. :)

Для yocto там просто куча конфигов и скриптов для автоматической сборки (ну это, как я понял, c yocto дела не имел).

Первая проблема это загрузка, это не x86 с UEFI.