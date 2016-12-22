MUFFIN - новый UI для LibreOffice

The Document Foundation презентовала новый «вкусный» концепт пользовательского интерфейса для LibreOffice под названием "MUFFIN" (акроним от My User Friendly & Flexible INterface).
Три основные сферы, на которых сфокусирована разработка данного UI:
1. My (Мой): пользователи LibreOffice хотят “персональный” UI, с разными опциями которые можно адаптировать под личные предпочтения пользователя, а не единственный стандартный UI без опций.
2. User Friendly (Дружелюбный): естественно, любой UI должен быть настолько дружелюбным насколько это вообще возможно, но пользователи LibreOffice запрашивают “модульный” UI, в котором они сами смогут установить уровень дружелюбности к пользователю, а не единственный UI без опций.
3. Flexible (Подстраиваемый): увеличивая число пользователей используемых LibreOffice на разных платформах (к примеру, на настольных ПК и ноутбуках), которые имеют разные характеристики и разные размеры и разрешение дисплеев, запрашивают UI который может подстраиваться к реалистичному отображению, а не единственный UI без опций.
INterface: концепт MUFFIN это комбинация разнообразных элементов UI, которые будут доступны уже начиная с LibreOffice 5.3 включая как стандартные так и экспериментальные возможности: Default UI (с панелью инструментов), Single Toolbar UI, Sidebar with a Single Toolbar, и новый Notebook Bar (экспериментально).
Каждый из этих стилей UI предназначен для решения задач разных групп пользователей LibreOffice.
Рациональность MUFFIN более детально описана в маркетинговом обосновании (PDF) а также в специальном посте на TDF Design Blog.
>>> LibreOffice 5.3.0 Fresh (только для тестирования)
>>> Термин «muffin» в Википедии
A muffin is an individual-sized, baked quick bread product.
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