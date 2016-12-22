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Новости - OpenOffice

MUFFIN - новый UI для LibreOffice

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The Document Foundation презентовала новый «вкусный» концепт пользовательского интерфейса для LibreOffice под названием "MUFFIN" (акроним от My User Friendly & Flexible INterface).

Три основные сферы, на которых сфокусирована разработка данного UI:

1. My (Мой): пользователи LibreOffice хотят “персональный” UI, с разными опциями которые можно адаптировать под личные предпочтения пользователя, а не единственный стандартный UI без опций.

2. User Friendly (Дружелюбный): естественно, любой UI должен быть настолько дружелюбным насколько это вообще возможно, но пользователи LibreOffice запрашивают “модульный” UI, в котором они сами смогут установить уровень дружелюбности к пользователю, а не единственный UI без опций.

3. Flexible (Подстраиваемый): увеличивая число пользователей используемых LibreOffice на разных платформах (к примеру, на настольных ПК и ноутбуках), которые имеют разные характеристики и разные размеры и разрешение дисплеев, запрашивают UI который может подстраиваться к реалистичному отображению, а не единственный UI без опций.

INterface: концепт MUFFIN это комбинация разнообразных элементов UI, которые будут доступны уже начиная с LibreOffice 5.3 включая как стандартные так и экспериментальные возможности: Default UI (с панелью инструментов), Single Toolbar UI, Sidebar with a Single Toolbar, и новый Notebook Bar (экспериментально).

Каждый из этих стилей UI предназначен для решения задач разных групп пользователей LibreOffice.

Рациональность MUFFIN более детально описана в маркетинговом обосновании (PDF) а также в специальном посте на TDF Design Blog.

>>> LibreOffice 5.3.0 Fresh (только для тестирования)

>>> Термин «muffin» в Википедии

A muffin is an individual-sized, baked quick bread product.

Cкриншоты доступны на странице новости по основной ссылке.

>>> Подробности



Проверено: Shaman007 ()
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Ответ на: комментарий от anonymous

My Little Muffin

Я думал сначала будет ассоциация с этой книжкой: Muffin the Mule ... and his friends

Лучшая игровая книжка моего детства, до сих пор хранится в русском переводе в домашней библиотеке. Ех, а ей уже ***дцять лет...

atsym ()
Последнее исправление: atsym (всего исправлений: 2)

Какой жутчайший буллшит. ТДФ видимо богатые дохрена, раз могут себе позволить спускать деньги на этих паразитов-маркетологов. Обойдутся без доната. Лучше б интеграцию с кедами доделали

dogbert ★★★★★ ()
Последнее исправление: dogbert (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от r0ck3r

Ну, в 2011 году некоторые концепты UI, опубликованные на http://clickortap.wordpress.com, а их там было несколько (кроме собственно CITRUS'а), выглядели даже очень «стильно, модно, молодежно». Ну это было 5 лет назад...

atsym ()
Ответ на: комментарий от crutch_master

Если не прибит гвоздями, а привинчен саморезами, то хорошо.

Тут как раз наоборот: вместо того, чтобы внезапно и с помпой менять UI, просто прикрутили несколько дополнительных его вариантов сбоку.

AlarinPerfect ()
Ответ на: комментарий от Ygor

Г-ди какая срань. Все LO можно прикапывать.

Дай догадаться: залинкованный документ ты не читал, а как истеричный ребёнок среагировал на слово «маркетинговый». Я ничего не перепутал?

AP ★★★★★ ()

Лучше бы блин стабильность занялись. Гламурщики хреновы. Продуктом пользоваться не возможно. Вечно пропадают куски, то формулы то рисунки. Про производительность вообще молчу. Документ больше 50 страниц еле шевелится на современном компе. Когда же наконец Майкрософт свой офис на линукс выпустит для тех кому сложно LaTeX'ом пользоваться. Единственное что было нормального в продукте это интерфейс, и его начали уродовать. Ну давайте, удачи!

anonymous ()
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OpenOffice