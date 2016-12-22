MUFFIN - новый UI для LibreOffice

The Document Foundation презентовала новый «вкусный» концепт пользовательского интерфейса для LibreOffice под названием "MUFFIN" (акроним от My User Friendly & Flexible INterface).

Три основные сферы, на которых сфокусирована разработка данного UI:

1. My (Мой): пользователи LibreOffice хотят “персональный” UI, с разными опциями которые можно адаптировать под личные предпочтения пользователя, а не единственный стандартный UI без опций.

2. User Friendly (Дружелюбный): естественно, любой UI должен быть настолько дружелюбным насколько это вообще возможно, но пользователи LibreOffice запрашивают “модульный” UI, в котором они сами смогут установить уровень дружелюбности к пользователю, а не единственный UI без опций.

3. Flexible (Подстраиваемый): увеличивая число пользователей используемых LibreOffice на разных платформах (к примеру, на настольных ПК и ноутбуках), которые имеют разные характеристики и разные размеры и разрешение дисплеев, запрашивают UI который может подстраиваться к реалистичному отображению, а не единственный UI без опций.

INterface: концепт MUFFIN это комбинация разнообразных элементов UI, которые будут доступны уже начиная с LibreOffice 5.3 включая как стандартные так и экспериментальные возможности: Default UI (с панелью инструментов), Single Toolbar UI, Sidebar with a Single Toolbar, и новый Notebook Bar (экспериментально).

Каждый из этих стилей UI предназначен для решения задач разных групп пользователей LibreOffice.

Рациональность MUFFIN более детально описана в маркетинговом обосновании (PDF) а также в специальном посте на TDF Design Blog.

>>> LibreOffice 5.3.0 Fresh (только для тестирования)

>>> Термин «muffin» в Википедии

A muffin is an individual-sized , baked quick bread product.

Cкриншоты доступны на странице новости по основной ссылке.

>>> Подробности