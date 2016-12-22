Вышел GuixSD 0.12

21 декабря 2016 года вышли Guix и GuixSD версии 0.12. Guix — функциональный менеджер пакетов, гарантирующий отсутствие изменений в поведении одних пакетов при установке или обновлении других, гарантирующий атомарность установки и обновления пакетов, и дающий возможность установки и одновременной работы любого количества версии любых пакетов. Guix может работать с правами обычного пользователя в $HOME в других дистрибутивах GNU/Linux. GuixSD — ОС с Guix в качестве пакетного менеджера.

Среди изменений:

Новые системные сервисы, среди них сервис обращения журналов, сервис печати CUPS, сервисы для NFS и OpenSMTPD

GuixSD теперь можно поставить на зашифрованную ФС (LUKS)

Добавлены инструменты для кросс-компиляции для i686-w64-mingw32 и arm-none-eabi

Добавлено 853 новых пакета, 864 обновлено, отметим glibc-2.24 и linux-libre-4.8.15

GuixSD и Guix можно скачать в виде образа USB-накопителя или тарбола для установки в другой ОС семейства GNU/Linux.

Прошлая версия вышла чуть более 4 месяцев назад. В разработке приняли участие 76 человек.

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