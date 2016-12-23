Представлен релиз Rust 1.14 — системного языка программирования, нацеленного на безопасную работу с памятью, скорость и параллельное выполнение кода. В этот релиз вошли 1230 патчей.

Самое большое изменение в Rust 1.14 не связано с языком или компилятором: rustup достиг версии 1.0 и теперь является рекомендуемым способом установки Rust. Rustup предоставляет такие возможности, как установку Rust из официальных каналов, возможность обновления и переключения между стабильным, бета и ночным версиями компилятора, упрощение кросс-компиляции с бинарными сборками стандартной библиотеки под распространенные платформы. И, конечно, rustup работает на всех платформах, которые поддерживает Rust, включая Windows. Подробнее о rustup можно прочитать в официальном блоге или на странице GitHub.

Другая интересная новинка, это экспериментальная поддержка WebAssembly в качестве новой цели сборки, wasm32-unknown-emscripten . Поддержка находится на раннем этапе, поэтому разработчики просят помочь в тестировании и сообщать им о найденных ошибках. С установленным emscripten компиляция кода на Rust в WebAssembly выглядит следующим образом:

$ rustup target add wasm32-unknown-emscripten $ echo 'fn main() { println!("Hello, Emscripten!"); }' > hello.rs $ rustc --target=wasm32-unknown-emscripten hello.rs $ node hello.js

Касательно платформ, большое количество платформ получило дополнительную поддержку:

Для rustc :

mips-unknown-linux-gnu

mipsel-unknown-linux-gnu

mips64-unknown-linux-gnuabi64

mips64el-unknown-linux-gnuabi64

powerpc-unknown-linux-gnu

powerpc64-unknown-linux-gnu

powerpc64le-unknown-linux-gnu

s390x-unknown-linux-gnu

И для std :

arm-unknown-linux-musleabi

arm-unknown-linux-musleabihf

armv7-unknown-linux-musleabihf

Если вы используете одну из вышеперечисленных платформ, то следуйте инструкции по установке на сайте или добавляйте цели к текущей установке при помощи команды rustup target add .

Все эти платформы 2-го уровня, подробнее об уровнях можно узнать на странице описания поддержки платформ.

Как и в примере работы сообщества над новой целью WebAssembly, в Rust на подходе другие, не менее примечательные, кроме вышеперечисленных, цели. Например, xargo упрощает кросс-компиляцию Rust для работы на голом железе. Если вы пишете операционную систему на Rust, или делаете что-то интересное на микроконтроллере, xargo может очень сильно облегчить вашу жизнь.

С появлением поддержки MIR в последних релизах, также продолжается работа над улучшением времени компиляции.

В языке появилось маленькое улучшение: поддержка RFC 1492. При помощи этого маленького улучшения увеличились места, где можно использовать .. . Допустим, у вас есть структура:

struct Point { x: i32, y: i32, z: i32, }

..

let p = Point { x: 0, y: 1, z: 2 }; match p { Point { x, .. } => println!("x is {}", x), }

..

y

z

В любом контексте, где вы делаете сопоставление с образцом, вы могли использовать, чтобы проигнорировать места, которые вам не интересны. Например:игнорирует

Рассмотрим похожий Point , но в качестве структуры кортежа:

struct Point(i32, i32, i32);

..

let p = Point(0, 1, 2); match p { Point(..) => println!("found a point"), }

let p = Point(0, 1, 2); match p { Point(x, ..) => println!("x is {}", x), }

Ранее, вы могли использовать, чтобы проигнорировать все три элемента:Но вы не могли использовать его, чтобы игнорировать часть кортежа:Это привносило противоречивость, и теперь, когда RFC 1492 стабилизирован, в этом релизе всё замечательно компилируется. Это относится ко многим ситуациям кроме кортежей; для подробностей смотрите RFC

Стабилизация библиотек

Было несколько дополнений в стандартную библиотеку, но они не вписываются в какие-то особые категории в этом релизе. Вот основные моменты:

Более подробный список изменений.

Возможности Cargo

В Cargo был реализован RFC 1721. Cargo теперь будет передавать значение вывода команды rustc --print cfg сборочным скриптам. Мотивацией для этой функции послужила возможность Cargo компилировать объекты для статической компоновки с msvcrt под платформой MSVC.

Cargo теперь должным образом работает с CARGO_HOME , установленным только для чтения.

Cargo теперь будет игнорировать конфигурацию panic для профилей test и bench. Это важно, так как человек запустивший тесты полагается на панику как непрошедший тест, и со значением panic=abort , непрошедший тест отменит весь набор тестов.

Более подробный список изменений.