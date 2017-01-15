Релиз Calligra 3.0

Состоялся релиз офисного пакета Calligra Suite 3.0 . В качестве базового формата используется ODF, однако осуществляется базовая поддержка проприетарных форматов Microsoft Office. Была проделана работа по портированию с технологий KDE4 на KDE Frameworks 5, однако функциональность пакета не изменилась. Также из состава пакета были исключены некоторые приложения:

Растровый графический редактор Krita по причине гораздо более динамичного развития;

Система ведения заметок Braindump по причине малопригодности;

Редактор диаграмм Flow и система подготовки презентаций Stage не были портированы на KF5, однако планируется поддержка в будущем;

Система оформления электронных книг Author, которая и без того не слишком отличалась от текстового процессора Words.

Также на базе Calligra развивается Gemini - вариант офисного пакета, оптимизированный для устройств с сенсорным экраном.

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