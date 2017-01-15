LINUX.ORG.RU
Новости - KDE

Релиз Calligra 3.0

 , , , ,


0

2

Состоялся релиз офисного пакета Calligra Suite 3.0 . В качестве базового формата используется ODF, однако осуществляется базовая поддержка проприетарных форматов Microsoft Office. Была проделана работа по портированию с технологий KDE4 на KDE Frameworks 5, однако функциональность пакета не изменилась. Также из состава пакета были исключены некоторые приложения:

  • Растровый графический редактор Krita по причине гораздо более динамичного развития;
  • Система ведения заметок Braindump по причине малопригодности;
  • Редактор диаграмм Flow и система подготовки презентаций Stage не были портированы на KF5, однако планируется поддержка в будущем;
  • Система оформления электронных книг Author, которая и без того не слишком отличалась от текстового процессора Words.

Также на базе Calligra развивается Gemini - вариант офисного пакета, оптимизированный для устройств с сенсорным экраном.

>>> Подробности



Проверено: Aceler ()

Редактор диаграмм Flow и система подготовки презентаций Stage не были портированы на KF5;

Недотягивает до аналогов в LibreOffice или чего так?

anonymous ()

We are saying goodbye to Author, which never differentiated itself from Words.
Система оформления электронных книг Author была интегрирована с текстовым процессором Words.

Мастерство перевода.

AP ★★★★★ ()

функциональность пакета не изменилась
из состава пакета были исключены некоторые приложения

Взаимоисключающие параграфы.

Manhunt ★★★★★ ()
KDE