BitlBee 3.5

BitlBee — это кроссплатформенный свободный IRC-сервер с открытым исходным кодом (GPLv2), который выступает в роли шлюза с другими типами сетей обмена сообщениями. Поддерживается множество протоколов (как нативно, так и с помощью сторонних дополнений), в том числе AIM/ICQ, Plain XMPP, Facebook, Twitter, Telegram, VK и другие. В настоящий момент доступны несколько публичных серверов BitlBee.

Основные изменения версии 3.5: Команда «chat list»: показывает список существующих серверных чатов. С некоторыми протоколами, зачастую это единственный способ для добавления новых каналов.

jabber: «always_use_nicks» — настройка канала для неанонимных MUCs.

Twitter: Скрытие твитов/ретвитов, добавлено отключение/включение команд. Добавлен показ полной версии расширенных твитов (с чуть более 140 символов).

purple: Различные исправления, которые помогают с SIPE, LINE, hangouts и telegram.

Возможности для корпоративных решений: Блокируемые конфигурации пользователей. PAM и LDAP аутентификация (не компилируется по умолчанию). Yahoo был удален, потому что они убрали из своего старого протокола уведомления. Используйте EionRobb's funyahoo в purple plugin, или еще лучше — не используйте Yahoo.

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