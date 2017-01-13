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Otter Browser beta 12

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01.01.2017 вышла двенадцатая бета-версия браузера с открытым исходным кодом.

Основные изменения:

  • значительно улучшена панель вкладок;
  • появилось возможность перемещать ссылки и вкладки из других окон;
  • улучшены возможности управления видимостью кнопки «закрыть»;
  • текст вкладок, требующих внимания, выделяется полужирным шрифтом;
  • улучшена поддержка RTL (текст, читающийся справа-налево);
  • текст вкладок более не центрируется по горизонтали;
  • улучшена интеграция с KDE5 и Unity;
  • добавлена поддержка информации о прогрессе;
  • добавлена поддержка полноэкранного QtWebKit бэкенда;
  • множество других исправлений и улучшений.

Со слов разработчика:

Как обычно, планы для данного этапа (milestone) были усечены... Но мы хотя бы имеем, наконец, AppImage; версия для Windows получила более удобный проигрыватель мультимедиа и поддержку проверки орфографии. QtWebKit, наконец, получил поддержку полноэкранного режима.

Ссылки для скачивания:

>>> AppImage для Linux, 64 bit (59.9 MiB)

>>> Файл с исходным кодом

>>> Подробности

Otter Browser aims to recreate the best aspects of the classic Opera

Написал бы уж в двух словах, что это. Типа такого:

01.01.2017 вышла двенадцатая бета-версия браузера Otter с открытым исходным кодом, целью создания которого является воссоздание лучших сторон классической Оперы

anonymous ()

Что это?
По коментам понял, что как-то связанно с Оперой здорового человека.
Так он на Престо, что ли? Или просто такой же интерфейс?
Если второе, то этот браузер — одно из самых больших не нужно, о которых писали на ЛОРе за последнее время.

sphericalhorse ★★ ()
Последнее исправление: sphericalhorse (всего исправлений: 1)

Днищенский мегатормозной браузер, самый тормозной из всех браузеров, включая древние как говно мамонта и разнообразных маргинальных велосипедов от школоты.

anonymous ()

Open Source браузер на Qt?! Нужно!

List of major planned features:
- extensions (Chrome APIs support)

Уже хорошо.

mail client (as module)
IM client module (at least IRC, possibly libpurple based)
BitTorrent module

А тут они явно сворачивают не туда...

darkpony ()
Ответ на: комментарий от anonymous

целью создания которого является воссоздание лучших сторон классической Оперы

Классическая опера - это 5я или 7я? :-)

Скриншоты, увы, не похожи ни на ту, ни на другую

yoghurt ★★★★★ ()
Интернет