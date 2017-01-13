Otter Browser beta 12

01.01.2017 вышла двенадцатая бета-версия браузера с открытым исходным кодом.
Основные изменения:
- значительно улучшена панель вкладок;
- появилось возможность перемещать ссылки и вкладки из других окон;
- улучшены возможности управления видимостью кнопки «закрыть»;
- текст вкладок, требующих внимания, выделяется полужирным шрифтом;
- улучшена поддержка RTL (текст, читающийся справа-налево);
- текст вкладок более не центрируется по горизонтали;
- улучшена интеграция с KDE5 и Unity;
- добавлена поддержка информации о прогрессе;
- добавлена поддержка полноэкранного QtWebKit бэкенда;
- множество других исправлений и улучшений.
Со слов разработчика:
Как обычно, планы для данного этапа (milestone) были усечены... Но мы хотя бы имеем, наконец, AppImage; версия для Windows получила более удобный проигрыватель мультимедиа и поддержку проверки орфографии. QtWebKit, наконец, получил поддержку полноэкранного режима.
Ссылки для скачивания:
>>> AppImage для Linux, 64 bit (59.9 MiB)
>>> Подробности